Quién es la actriz que se lució en The Crown y ahora está en el tercer capítulo de Adolescencia del que todos hablan

Adolescencia se estrenó en Netflix el 13 de marzo y no hay quien no hable de ella. La miniserie de suspenso y drama no solo retrata el asesinato de una alumna de una escuela británica, sino que también intenta explorar los problemas sociales y emocionales de los adolescentes en la actualidad, donde las redes sociales pueden ser un gran problema. Además de la trama, que envuelve durante cuatro capítulos al espectador, los actores no pasaron inadvertidos por su desempeño frente a cámara, con la presión del plano secuencia que caracteriza a la producción, y Erin Doherty, en la piel de Briony Ariston, es una de ellos.

Erin Doherty y Jamie Miller en Adolescencia (Fuente: Captura de Imagen / Netflix)

El tercer capítulo de la ficción ocurre en una de las salas de un centro de detención infantil, donde Jamie Miller, que está acusado de haber matado a puñaladas a Katie, su compañera de clase, está a la espera de la llegada de la psicóloga. La especialista intentará comprender la mente del niño de 13 años, a quien interroga sobre distintos aspectos que son necesarios para determinar por qué pudo haber hecho algo así. Lo que sucede allí es un ida y vuelta que está en boca de todos: silencios, miradas, preguntas, respuestas y reacciones inesperadas.

Pese a los momentos de ira que tiene Jamie, Ariston logra mantener la cordura y hasta el sandwich de pepino que le convida termina se vuelve un elemento crucial en la entrevista. No hay dudas de que Owen Cooper -el protagonista- y Erin Doherty son los que se llevan todos los aplausos de la miniserie creada por Jack Thorne y Stephen Graham, este último, es también quien le da vida al padre del adolescente; pero ¿quién es la mujer que con su actuación traspasó la pantalla?

Doherty nació el 16 de julio de 1992 en Reino Unido. Pese a que era una joven promesa del deporte, sobre todo por sus dotes en el fútbol, decidió colgar los botines. “Era buena. Me ficharon para jugar en el Chelsea“, comentó en una entrevista con The Guardian.

Erin Doherty como la princesa Ana en The Crown (Foto: Pinterest)

Y agregó: “Estaba muy comprometida con el deporte y me encantaba. Pero los domingos, mi padre tenía que llevarme a los partidos de fútbol y luego a mi club de teatro. Llegó un momento en el que me dijo: ‘Erin, ya no puedo con esto’. Tenía que elegir“. Así fue que eligió las tablas. Primero hizo un curso de un año en la Guildford School of Acting y después se formó en Bristol Old Vic Theatre School.

El teatro no solo le terminó de confirmar que era a lo que realmente quería dedicarse de por vida, sino también le dio un amor: la actriz Sophie Melville, de quien se separó recientemente, después de siete años de relación y en medio del furor de Adolescencia.

Erin Doherty tiene 32 años y es británica (Foto: Instagram/@erindoherty)

Uno de los trabajos en los que Erin se destacó fue en su paso por la tercera y cuarta temporada de The Crown, serie en la que se puso en la piel de la princesa Ana, la segunda hija de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Aunque ese fue uno de los papeles que le permitió ganar gran popularidad, no la pasó nada bien durante el rodaje, debido a que sufrió un “colapso” por la gran presión que sintió en aquel momento.

La joven -que en ese entonces tenía 28 años- tuvo temor de representar a una de las figuras más respetadas de la familia real, como así también trabajar junto a celebridades ya consagradas como Olivia Colman, en el papel de la reina Isabel II, y Tobías Menzies, quien interpretó al príncipe Felipe. Además, sintió presión por ocultar su sexualidad, ya que temía que revelar su orientación afectaría su carrera. “No quería que mi sexualidad fuera la primera cosa que la gente supiera sobre mí”, dijo en diálogo con The Guardian.

En 2022 tuvo otro papel importante en Chloé, la serie de suspenso de la BBC, en la que se puso en la piel de Becky Green, una veinteañera casi adicta a su celular que proyecta su vida a través de las redes sociales y que, además, tiene una obsesión por Chloé Fairburne, una excompañera de escuela.

Erin Doherty en Chloe Luke Varley - Amazon Prime Video

La reina de fuego (2023); Despertar (2024)y Rebel Ridge (2024) fueron algunas de las producciones que le siguieron. Sin embargo, la explosión llegó a finales de este mes, cuando deslumbró en el rol de psicoanalista en Adolescencia.

En una entrevista con BBC Radio 4, Doherty subrayó la importancia de la serie para generar conversaciones necesarias: “Nos permite hablar de algo que sigue ocurriendo hoy en día. No estamos intentando resolver el problema, pero queremos que se discuta”.

Erin traslada su bajo perfil a las redes sociales, donde se limita a compartir ciertos aspectos de su vida privada. En su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 180.000 seguidores, muestra gran parte de su trabajo. En una de las imágenes que subió sobre el capítulo de la miniserie furor de Netflix de la que todos hablan, recibió múltiples elogios.

Erin Doherty y Owen Cooper en el tercer capítulo de Adolescencia (Foto: Captura Instagram/@erindoherty)

“¡Honestamente, una actuación tan cruda y jodidamente brillante!“; ”Tu actuación fue excelente, la tensión entre ambos fue muy natural, eso es lo que hace a un verdadero actor" y “Tu actuación fue absolutamente fuera de este mundo. Si no ganas algo por esto, estaré increíblemente decepcionado”, fueron solo algunos de ellos.

Lucía Falotiche Por