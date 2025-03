Eric Clapton cumple 80 años: 10 acontecimientos que marcaron su vida

Su madre lo tuvo a los 16 años. En el libro Eric Clapton - Biografía ilustrada, el autor Chris Welch recorre la carrera del guitarrista incluyendo memorabilia (pósters y flyers originales de los 60 y 70, tapas de singles y álbumes, anuncios en revistas) y fotografías desconocidas. También revela algunos de los episodios poco conocidos de la vida de Clapton. Su madre, Patricia, lo había tenido a los 16 años, con un piloto canadiense destinado en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, que ya había regresado a su país cuando él nació. Sus abuelos, Rose y John Clapp, le hicieron creer que eran sus padres y que la joven Patricia era su hermana.

2. Jimmy Page fue responsable de su sonido. La combinación de Gibson Les Paul y amplificador Marshall que revolucionaría el sonido de la guitarra eléctrica fue utilizada por Clapton en el single “I’m Your Witchdoctor”. El productor fue Jimmy Page, que recuerda: “El técnico de repente paró la máquina y dijo: “¡Este guitarrista es ingrabable!”. No podía creer que alguien produjera ese tipo de sonido a propósito. Le dije que se limitara a grabar, que yo asumía toda la responsabilidad".

La reina Isabel II recibe a Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page y Brian May en el Palacio de Buckingham, en Londres, el 1 de marzo de 2005 Getty Images

3. Casi provoca una reunión de los Beatles. Cuenta Welch, autor de la Biografía ilustrada, que en 1979, cuando Clapton se casó con Pattie Boyd (inspiradora de “Layla” y “Wonderful Tonight”, entre otras) organizó una gran fiesta en Inglaterra, con invitados como Mick Jagger y Jeff Beck. Incluso hubo una increíble jam de la que participaron McCartney, Harrison y Ringo Starr. Más tarde, Lennon diría que habría ido a Inglaterra desde Nueva York si lo hubieran invitado.

4. Maravillosa esta noche. Compuesta e interpretada por el propio Clapton, “Wonderful Tonight” es el sencillo más vendido de toda su carrera. Fue incluida en el álbum de 1977, Slowhand, y junto a “Layla”, es una de las canciones más conocidas dedicada a su entonces esposa-, la exmodelo de moda convertida en fotógrafa Pattie Boyd. Según cuenta Pattie Boyd, en su biografía, la canción fue escrita por Clapton cierto día en que ella se arreglaba para ir a una fiesta en la cual Paul McCartney actuaría junto a él. “Eric estaba sentado a mi lado tocando su guitarra mientras yo trataba de elegir un vestido para llevar al show. Al parecer ya llevaba mucho tiempo ocupada en esto, además no estaba a gusto con mi peinado, ni mi ropa, así que desesperado, después de que le preguntara mil veces que le parecía, Eric me dijo: ¡Escucha esto! y empezó a tocar la primera estrofa de “Wonderful Tonight”. Vale recordar que Pattie había estado casada con uno de los mejores amigos de Clapton, el Beatle George Harrison.

5. “Layla”. Inspirada en una obra de un poeta clásico de origen persa, la canción no solo reveló la profunda obsesión del célebre guitarrista por Pattie Boyd sino que se convirtió en una de las más bellas melodías de la historia del rock. Un doloroso relato de amor no correspondido en el que Clapton abre su corazón y expone sus sentimientos por Pattie Boyd, la por entonces esposa de George Harrison. “Layla, me tienes de rodillas/Layla, suplicando cariño, por favor Layla/Querida ¿no aliviarás mi mente preocupada?”.

Por aquel entonces, Clapton y Harrison habían forjado una gran amistad. Hay que decirlo, el objetivo que perseguía Clapton con su canción no logró, en principio, su cometido. Boyd continuó casada con Harrison. Sin embargo, dos años después de su separación, Eric y Pattie contrajeron enlace, y el propio George se hizo presente en la boda, en compañía de Paul McCartney y Ringo Starr, sus excompañeros en Los Beatles. La canción formó parte del álbum debut de Derek and the Dominos, la flamante banda de Clapton por entonces.

6. La muerte de su hijo Conor. Luego de aquellos éxitos dedicados a Boyd, hubo un hecho que marcó trágicamente la vida de Clapton. Tras un descuido, su pequeño hijo de cuatro años y medio cayó del balcón de un edificio. Clapton, que estaba a punto de cumplir 46 años, se aisló por un largo período. Logró salir adelante con la ayuda de una canción que le dedicó a su pequeño hijo, coescrita con Will Jennings, titulada “Tears in Heaven”.

7. ¿El sexto Beatle? Es sabida la amistad que existió entre George Harrison y Eric Clapton. El vínculo entre ambos guitarristas nació en 1964, cuando la Beatlemanía ya era un fenómeno a escala planetaria. Al momento en que los Beatles empezaron a grabar el Álbum Blanco, y la separación de la banda de Liverpool era inminente, Harrison compuso “While My Guitar Gently Weeps”, una canción inspirada en cómo la amistad con sus compañeros de banda se iba diluyendo. Para la grabación, invitó a Clapton a que tocase las partes de guitarra principal del tema, aunque hubo que omitir su nombre de los créditos del disco para no generar un problema entre compañías. El aporte de Clapton al Álbum Blanco no terminó ahí. Con la intención deliberada de “escribir canciones sin un mensaje profundo”, Harrison compuso “Savoy Truffle”, un tema dedicado a la debilidad que Clapton tenía por las golosinas en general y los chocolates en particular.

George Harrison, Klaus Voorman, Jim Horn y Eric Clapton en el concierto por Bangladesh, en 1971 AP

8. La muerte de Stevie Ray Vaughan. Otro hecho trágico que marcó su carrera fue la muerte de su colega, el guitarrista Stevie Ray Vaughan, en un accidente de helicóptero producido en la madrugada del tormentoso 27 de agosto de 1990, junto con otros dos miembros de la gira que compartían. Después de haber cerrado con Eric Clapton, Buddy Guy, Jimmie Vaughan y Robert Cray el Festival Alpine Valley, en Wisconsin, Stevie había subido a un helicóptero para trasladarse hasta el aeropuerto de Chicago, pero la escasa visibilidad y cierta impericia del piloto hicieron que el aparato chocase contra la ladera de un monte. Tenía apenas 35 años. Su muerte fue un duro golpe para Clapton.

9. Vida personal. Su pareja desde finales de la década de 1960 hasta 1974 fue Alice Ormsby-Gore, una aristócrata británica. Luego se casó con Pattie Boyd, el 27 de marzo de 1979 en Tucson, Arizona, hasta su separación en 1989. Mientras estaba casado con Pattie, en 1984, Eric comenzó una relación con Yvonne Kelly, la gerente de Air Studios Montserrat y de aquella aventura tuvieron una hija en enero de 1985: Ruth Kelly Clapton. Al año siguiente tuvo otra aventura con la modelo italiana Lory Del Santo, quien dio a luz a su hijo, Conor, el 21 de agosto de 1986. En 1998, Clapton, que entonces tenía 53 años, conoció a Melia McEnery, asistente administrativa de 22 años, en Columbus, Ohio, en una fiesta. Se casaron el 1 de enero de 2002 en la iglesia St Mary Magdalene en el lugar de nacimiento de Clapton, Ripley. Tienen tres hijas: Julie Rose, Ella May y Sophie Belle.

Eric Clapton y Pattie Boyd llegan a la premiere de Tommy, la ópera rock de The Who, en el Leicester Square Theatre de Londres, el 26 de marzo de 1975 Michael Putland - Hulton Archive

10. Disparo al sheriff. La famosa versión de “I Shot the Sheriff” de Bob Marley, fue incluida en su álbum 461 Ocean Boulevard, de 1974. Con ese toque de rock suave ensamblado al sonido reggae de la canción original, “I Shot the Sheriff” se convirtió en un éxito inmediato, único número uno de Clapton en los Estados Unidos hasta hoy. Cuenta la leyenda que al salir el single, el Marley no dudó en llamarlo para contarle lo feliz que estaba por la versión.

Alejandro Rapetti Por