Homo Argentum, la película de Francella, logra una cifra récord a tres días de su estreno

En medio de la polémica que se suscitó entre el Gobierno y el kirchnerismo en torno a la película Homo Argentum, el film protagonizado por Guillermo Francella logró un exitoso arranque y lidera ampliamente la taquilla durante su primer fin de semana en la gran pantalla. De cada 10 espectadores que se acercaron a las salas de cine este fin de semana, aproximadamente seis vieron la producción de Pampa Films.

Desde su estreno el jueves, más de 320.000 personas ya vieron la película dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn, lo que la convierte en la más vista en estos días y marca un récord para el cine nacional reciente. Solo en las tres primeras jornadas vendió 73.886 tickets el jueves, 111.169 el viernes y 134.956 el sábado, según datos provisionales de la consultora Ultracine.

Con estas cifras, Homo Argentum se perfila para superar a Mazel Tov, de Adrián Suar, y transformarse en la película argentina más vista del año.

El presidente Javier Milei celebró el fenómeno en redes sociales. “Tremenda domada”, escribió en X, en referencia al éxito de la cinta y en continuidad con sus críticas a quienes cuestionaron la propuesta. Días atrás, el mandatario había elogiado la película y sostuvo que “expone a los progres caviar”, además de considerar que actúa como un “espejo” de la “agenda woke”.

El debate y la posterior polémica comenzó cuando Francella declaró que prefería no ver cine de autor porque “le da la espalda al público” y “no representa a nadie”. Sus dichos generaron la reacción de Pablo Echarri, identificado con el kirchnerismo, quien lo cruzó: “En los países desarrollados existe el cine comercial y el de arte que es de autor. Acá se discute que exista una cosa o la otra. Quien hable de eso es un burro y tiene una visión de dos dimensiones de la situación”.

“Quien hoy pone en discusión sobre la mesa que debe existir una cosa sobre la otra, es un gran ignorante o una mala persona que busca hacer retroceder a Argentina que es un país con un espesor en materia institucional, pero sobre todo en lo cultural superior a toda Latinoamérica”, prosiguió en su defensa sobre la “batalla cultural“.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también se sumó a la polémica y usó la película Homo Argentum para lanzar una dura crítica contra el kirchnerismo, al que acusó de actuar con “cinismo” e hipocresía.