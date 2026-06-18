Hotline: terror argentino en clave de policial que llega unos 40 años tarde

Hotline (Argentina/2025). Dirección: Lucas Nicotti. Guion: Nicanor Loreti, Paula Manzone. Fotografía: Facundo Nuble. Música: Marcelo Bórmida. Edición: Candelaria Cosso Taranto. Elenco: Magui Bravi, Demián Salomón, María Eugenia Rigón, Pablo Pinto, Germán Baudino, Ezequiel Rodriguez, Darío Levy, Agustín Olcese. Duración: 90 minutos. Calificación: Restringida para menores de 17 años. Distribuidora: Black Mandala Films. Nuestra opinión: regular.

Lo mejor y lo peor que se puede decir de Hotline es que llega tarde, como cuarenta años tarde. Resulta paradójico que la acción se desarrolle en la década del 80, y la película en sí misma sea reflejo del cine de género que se hacía entonces. Con otra calidad de imagen, con otro cuidado estético, pero con la misma estructura, objetivos y logros.

Malena (Magui Bravi) es una exitosa figura televisiva que, luego de negarse al maltrato y acoso de un productor, termina en una lista negra. Del éxito masivo a convertirse en bailarina de striptease en un cabaret de mala muerte, para poder pagar las cuentas. Su único refugio es la novela que está escribiendo, con la que espera recuperar el favor del público, esta vez desde otro rol. Mientras tanto, y como complemento a su actividad nocturna, atiende una línea erótica en su casa (muy populares entonces), donde atiende a distancia las fantasías de sus clientes, mientras hace las tareas domésticas.

Hasta acá podría ser la historia de un melodrama bastante sólido, pero no. Porque la esencia de Hotline es el policial, el más lineal y previsible que uno pueda esperar. La aparición de un asesino serial le suma otra capa de complejidad a la vida de Malena: porque las muertes de varias chicas, resumidas por los noticieros como episodios aislados, la tienen a ella como involuntario núcleo y desencadenante de la acción.

De aquí en más llegará el desfile de personajes secundarios intrascendentes, que nacerán y morirán antes de que el espectador pueda generar un mínimo vínculo con ellos, como para que su pérdida le provoque algo. También una mecánica circular de: llamada telefónica, voz misteriosa, susto, peligro, y vuelta a empezar.

Hotline, uno de los estrenos que llega a las salas este jueves IMDB

Y por si hacía falta, un abanico de subtramas para que la platea agregue nombres a la lista de sospechosos. Su presencia es tan débil, que desaparecen sin que el conflicto principal se vea afectado.

En esta suma de lugares comunes, hay que reconocer el interés de Magui Bravi por asentarse dentro del género. La actriz se pone la película al hombro, y hace todo lo posible para subsanar las falencias del guion, con la experiencia que le ha dado el oficio; y aunque el resultado es dispar, el esfuerzo se nota. En este sentido, hay una preocupación de fotografía y puesta en escena para que ella siempre se vea impactante, a veces con motivos justificados, otras no tanto. De todos modos, el objetivo está conseguido con creces.

La película retoma los ingredientes propios del cine de terror de los 80, con un suspenso de vuelo rasante y algo del giallo italiano IMDB

También se advierte en el director, merced a la dirección de arte, un marcado interés en la recreación de la época; eso sí, con algunos traspiés . No hay indicios concretos de la ciudad en la que transcurre (sospechamos que es Buenos Aires, pero las referencias son más bien ambiguas), y que una toma aérea muestre autos demasiado modernos para los que rodaban entonces. De yapa, los títulos de inicio muestran el Puente de la Mujer, obra que comenzó a construirse en 1998 y fue inaugurada recién en 2001. Más allá de las fronteras del país (donde la película intentó e intenta hacer pie), estos detalles pasan inadvertidos, pero no alcanza como excusa.

A caballo entre el thriller norteamericano y el giallo italiano, Hotline juega con las atmósferas, con una protagonista bien delineada y un suspenso tirando a básico. Lástima que en el camino, el guion sacrifica solidez y complejidad, en pos de un impacto efectista de vuelo corto. Lo dicho: hace cuarenta años podría haber sacudido un poco el avispero, y llamado la atención de unos cuantos adeptos al género. Pero hoy no. Reproduce tan fielmente la época que homenajea, que termina pareciéndose demasiado a ella.