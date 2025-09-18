Ingrid Pelicori, Irina Alonso y el documental que recuerda al padre de ambas, Ernesto Bianco, con archivo nunca visto

El film se titula El sueño imposible, familia de artistas. Pero de imposible tiene poco y de sueños y artistas, un montón. El documental, dirigido con acertada mirada por Paula Romero Levit -que se estrena el jueves 18 de septiembre a las 20.15, en una única función en el cine Gaumont-, va tras los pasos del árbol genealógico de los Alonso -apellido ilustre de nuestra escena- y de la figura del enorme Ernesto Bianco -aquel actor notable que, como pocos, pudo pivotear entre el teatro más comprometido y las comedias brillantes y aquellos programas de televisión que lograban paralizar al país.

Las hermanas Ingrid Pelicori e Irina Alonso, hijas de Ernesto Bianco e Iris Alonso, son las narradoras de esta conmovedora producción cinematográfica que se convierte, ya no solo en un material entrañable, sino en un aporte sustancial en torno a la memoria de la cultural y el espectáculo de nuestro país. Un rompecabezas imprescindible que va más allá de lo genealógico de esta atípica familia, que se transforma en una epopeya a través de la historia nacional.

En El sueño imposible, familia de artistas prestan su testimonio figuras como Ángeles Alonso, Claudio Da Passano, Arturo Puig, Gabriel “Puma” Goity, Ana María Picchio, José Martínez Suárez, Oscar Martínez, Ricardo Darín y Dorys del Valle, entre muchas otras.

“Nuestra preocupación era que se entendiera, porque hablamos sobre muchas personas”, reconoce Ingrid Pelicori, la notable actriz que está a punto de salir de gira por España con La verdadera historia de Ricardo lll, la versión que hizo Calixto Bieito del texto de William Shakespeare y que acaba de bajar de cartel en el Teatro San Martín y que luego repondrá Yo, Fedra, su conmovedor unipersonal dirigido por Analía Fedra García. “Estamos contentas con lo que se logró, porque no era tan fácil poner en manos de otra persona la dirección, pero nosotras no nos podíamos poner a dirigir”, agrega.

“En este caso es ver cómo otro cuenta nuestra historia, a diferencia de la obra de teatro donde nosotras la creamos, dirigimos y actuamos. Con la película siento una distancia, aunque está claro que habla sobre mi familia, pero veo la mirada de otro y ese es un salto que me gusta mucho”, confiesa Irina Alonso, también actriz, directora y dramaturga, quien el año pasado ofreció en la sala del Regio su versión de El entenado, basado en el texto de Juan José Saer.

La pieza a la que se refiere Alonso es otra de las “joyitas” creada junto con su hermana, se trata de Papa Bianco y los Alonso, un biodrama también en torno a la historia familiar.

“Sintonizamos rápido, su mirada es muy adecuada y es sensible al material”, coinciden las hermanas en torno al trabajo de Paula Romero Levit, la realizadora que rápidamente capitalizó el ADN de los Alonso-Pelicori-Bianco.

Además, en 2022, el Instituto Nacional del Teatro editó oportunamente, con motivo del centenario de su nacimiento, Nuestro inolvidable Ernesto Bianco, otro incunable rubricado por las hijas en torno a la figura de su padre.

“La película me arrojó nuevas miradas”, dice en tono confesional Ingrid Pelicori. Está claro que, la temprana muerte de Ernesto Bianco, cuando la actriz tenía veinte años y su hermana una década menos, sumadas las partidas del resto de los integrantes de la familia, implicó que la mirada hacia atrás sirviera también para recuperar parte de ese ADN.

Las hermanas recuerdan el incentivo que tuvieron de sus padres,que las impulsaron a estudiar desde música y danza hasta idiomas Rodrigo Nespolo - Digital

Ernesto Bianco, al casarse con Iris Alonso, pasó a engrosar, con el mismo oficio, una familia de artistas que también conformaban Pola, Tito y Mario Alonso, sus cuñados actores. Un verdadero clan de la escena cuyo legado continúan Ingrid e Irina y también nombres como los de los recordados Claudio Da Passano y Alejandra Da Passano, sus primos ya fallecidos, hijos de María Rosa Gallo, quien primero mantuvo un matrimonio con Tito Alonso y luego construyó familia con Camilo Da Passano. Claudio Da Passano, cuya muerte sorprendió en enero de 2023, llegó a grabar su testimonio para el documental.

-En un pasaje del documental se dice “es la historia de todos”, una precisa acotación en torno a cómo interpela la película al espectador.

Irina Alonso: -Personajes como papá, que se metían, a través de la televisión, en las casas de la gente, lograban una cercanía muy fuerte con el público.

Ingrid Pelicori: -Eran de todos, los televidentes se sentían amigos.

Las hijas de Ernesto Bianco coinciden en que mucha gente se les acerca en tono casi confidencial a contarles que se acuerdan el día que el querido actor falleció.

Ernesto Bianco, una figura inolvidable para el público Archivo

Oscar Ernesto Pelicori nació en 1922 y falleció en 1977, mientras realizaba la temporada de Cyrano, uno de los puntos salientes de su carrera, víctima de un aneurisma cerebral. Tenía tan solo 55 años.

Sus hijas conversan con LA NACION sentadas en dos sillones que formaban parte del juego de muebles del living familiar del actor.

Familia argentina

Ingrid Pelicori entiende que el espectador no tan interesado en bucear en la historia del espectáculo argentino, encontrará en el flamante material “la posibilidad de empatizar con la historia de una familia”. Irina Alonso acota, con certeza, “todas las familias tenemos algo en común”.

Indudablemente, recuperar los tamos de ese árbol genético de los Alonso-Pelicori-Bianco, también es ir sorteando las épocas, modos, costumbres y evoluciones sociales. “Un médico le dijo a mamá: ‘Usted es una mujer que nunca dio que hablar’”, recuerda Irina y ambas estallan en una carcajada. La frase viene a cuento porque, a diferencia de Iris Alonso, la actriz Pola Alonso, su hermana, tuvo una vida afectiva con mayores altibajos, rebeliones y amoríos varios. “Mamá era la corrección”, coinciden.

La pregunta del millón es por qué las hermanas llevan apellidos diferentes y esa es una de las claves para no perderse en el laberinto familiar. Ernesto Bianco, en realidad, era Ernesto Pelicori, pero, artísticamente, adoptó el apellido materno. Irina, al igual que su hermana Ingrid, actuaba con su nombre y apellido real, pero temió que las mismas iniciales de ambas generaran alguna confusión, entonces decidió apelar a la nomenclatura materna. Nadie miente. En esta historia Alonso, Pelicori y Bianco son apellidos reales y se conjugan como mejor convenga.

Un grande

Si bien Ingrid Pelicori e Irina Alonso buscaron enfatizar la historia de toda la familia desde sus recuerdos más amorosos, lo cierto es que la figura de Ernesto Bianco, el más popular de todos los integrantes del clan (un clan amigable, por cierto), cobra especial injerencia.

Es imposible en pocas líneas resumir la enorme trayectoria del actor, pero no se puede dejar de soslayar su formación en el histórico Conservatorio de Arte Dramático, donde fue alumno de Antonio Cunill Cabanellas.

En la escena interpretó textos de Jean Anouilh, George Bernard Shaw, Gregorio de Laferrere y Arthur Miller. Y, desde ya, cómo olvidarlo protagonizando Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, o en Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand.

No queda casi ningún registro de su paso por los escenarios, siendo el audio de El hombre de la mancha una de los puntos altos del documental El sueño imposible. No falta la anécdota, narrada en primera persona por Gabriel “Puma” Goity, donde el actor cuenta la influencia de Bianco con su interpretación de Cyrano, material que, desde hace un par de años, lo cuenta al propio Goity como protagonista.

En televisión, Ernesto Bianco estelarizó ciclos de humor de Gerardo Sofovich y, aún hoy, es recordada su sociedad artística con Osvaldo Miranda. Juntos hicieron el suceso de la telecomedia Mi cuñado, que años después protagonizarían Luis Brandoni y Ricardo Darín.

Bianco también fue un hombre de cine y se lució en la dirección. En la gestión cultural, conformó el grupo Gente de Teatro Asociados junto a nombres como los de Inda Ledesma y Orestes Caviglia.

Ernesto Bianco en Cyrano de Bergerac, durante la temporada 1977 en el Teatro San Martín Archivo

El film cuenta con un acervo fotográfico, fílmico y periodístico minucioso. Se trata de carpetas enormes que conservan información incunable. “Tenemos más fotos familiares en las revistas que en nuestras casas”, apunta Pelicori.

La charla podría continuar por horas. Un té en el living inmenso de la casa de Irina permite la aventura sin horarios. “Papá se enojó mucho porque falté a una clase de guitarra”, cuenta la dueña de casa y su hermana estalla en una carcajada. “Había exigencia, hicimos de todo, estudiamos idiomas, instrumentos, danza”, explica Ingrid.

Ambas reconocen que “no seguimos un mandato, pero en casa no se hablaba de otra cosa”. Habrá que creerles.

Para agendar

El sueño imposible, familia de artistas. Jueves 18 de septiembre, 20.15 horas. Cine Gaumont (Avenida Rivadavia 1635)