Luego de un primer adelanto que generó muchas expectativas, finalmente se estrenó, en el marco de la Comic Con de San Diego -específicamente en el evento de New Line, Scarediego-, el trailer final de IT Capítulo 2, la secuela del exitoso film de 2017 del argentino Andy Muschietti basado en la novela de Stephen King.

En esta oportunidad vemos a todos los integrantes del llamado "Club de los perdedores" enfrentándose en su adultez al payaso Pennywise y, como consecuencia, a todos sus miedos. "Algo te pasa cuando dejás este pueblo, cuanto más te alejás, más borroso se vuelve; pero yo... yo nunca me fui, yo me acuerdo de todo", dice Mike (Isaiah Mustafa) en la voz en off del adelanto.

El club de los perdedores vuelve para enfrentar sus miedos otra vez

Recordemos que en mayo se estrenaba el primer trailer de la película protagonizada, entre otros, por Jessica Chastain , James McAvoy, Bill Hader y Bill Skarsgård (quien vuelve a personificar al aterrador payaso), el cual ponía el foco casi exclusivamente en el personaje de Beverly Marsh (Chastain), quien regresa a la casa de su niñez y entabla una conversación con una extraña anciana que vive allí.

El payaso Pennywise vuelve para seguir aterrorizando

La primera entrega de IT fue un boom en nuestras salas. En su segundo fin de semana después de su estreno el 21 de septiembre de 2017, la película de terror de Muschietti fue vista por más de 390.000 personas, quedándose con el 59 por ciento del público total.

IT Capítulo 2 llegará a las salas de nuestro país el 5 de septiembre.