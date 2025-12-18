Oona Chaplin: su apellido famoso, el viaje a Chile para conocer la tierra de su abuela mapuche y el rodaje de Avatar: fuego y cenizas

La nieta de Charles Chaplin e hija de Geraldine tiene de parte de su padre y abuela paterna raíces chilenas; de eso habla en diálogo con LA NACION y de su rol en el film de James Cameron

LA NACION Natalia Trzenko

MEXICO D.F. - Algunos conocen a Oona Chaplin por su nombre y apellido famoso. La nieta de Charlie Chaplin y Oona O’Neill Chaplin e hija de Geraldine forma parte de una dinastía que es sinónimo de arte, de cine; una familia con un patriarca que ayudó a definir el siglo 20 como lo conocemos. Para otros, la actriz nacida en Madrid, España, será siempre Talisa Stark, la primera víctima de “la boda roja”, una de las secuencias más sangrientas y memorables de Game of Thrones y de la TV de la última década. Sin embargo, es probable que desde hoy, tras el estreno de Avatar: fuego y cenizas, la tercera entrega de la saga creada por James Cameron, gran parte del público piense en Chaplin como Varang, la inolvidable villana del film.

Se trata de un nuevo personaje creado a través del sistema de captura de actuación que las películas ambientadas en la fantasiosa Pandora llevan a un nivel prodigioso y que la actriz construyó con una parte desconocida de su herencia familiar en mente.

Oona Chaplin en la premiere de Avatar: fuego y cenizas, en Ciudad de México Manuel Velasquez - Getty Images South America

–Se habla mucho de tu familia materna, de tu abuelo materno, pero este personaje tiene una conexión con la tierra que entiendo que te acerca a tu abuela paterna, ¿no?

–Sí, sí. Mi abuela era del sur de Chile, de una zona cerca de Temuco. Ella fue prácticamente a pata pelada a Santiago a ser abogado. Como que dejó el sur y dejó la raíz y se fue a vivir su vida a su manera, en la forma que era lo correcto para ella en aquel entonces, pero a mí siempre me llamó más la atención el sur. Mi abuela era mapuche y aimara, pero solo de sangre, de cultura no; entonces yo pensé mucho en ella, en lo que había vivido, en el racismo que sufrió y también en lo que habrán vivido sus padres y lo que yo he vivido yendo a visitar comunidades mapuche en el sur de Chile, donde he visto que hay una gran fuerza muy oscura que está intentando quebrar la conexión de la gente con la tierra. Y eso es lo que de alguna manera atraviesa Varang, mi personaje en Avatar: fuego y cenizas.

Avatar- Fuego Y Cenizas. La Alegría De Oona Chaplin En El Estreno

–Alguna vez dijiste que te sentías más latinoamericana que europea.

–Sí, bueno, al final no me siento nada, al final yo voy siempre de casa en casa...

–O sos un poco de todo...

–Soy un poco de todo. Me tira mucho la tierra en América del Sur y en Centroamérica también. En México me siento muy en casa.

–Decías en una entrevista que tus padres se enamoraron en México.

–Sí, en Veracruz. Entonces yo le debo la vida a México. Y aunque mi padre es chileno no me siento muy en casa allí, pero sí siento una raíz. Algo me jaló de las trenzas para ir a visitar Chile en su momento. De niña no íbamos porque mi padre -el director de fotografía Patricio Castilla- fue exiliado en el tiempo de [Augusto] Pinochet, entonces para nosotros regresar ahí todavía es un trip muy fuerte. Y hay un espíritu en la tierra del sur de Chile, en concreto en la zona de Temuco, y más al sur que siento con gran intensidad.

–¿Conocés la Argentina? Tu madre nos visitó en varias oportunidades.

–Nunca he estado. Lo sé, lo sé, es un gran pecado. Me encantaría ir. Cada vez que me compro un ticket de avión tengo que ir a Chile, ¿sabes? Porque ahí es donde me reclaman. Pero creo que sería bastante divertido agarrar un caballo y cruzarme hacia el otro lado. A lo mejor lo hago (risas).

–Estás invitada.

–Me encantaría ir a Buenos Aires. Además, tengo un gran amigo en Argentina que se llama Daniel Mañas. Es un gran tío mío, o sea, le amo con todo mi corazón, así que lo tengo que ir a ver. Por eso decía que no podía ser que nunca haya estado allí.

Su papel en Avatar: fuego y cenizas, puede ser consagratorio para la actriz con sangre sudamericana Oscar Gonzalez

Una estrella global

Nacida en España y criada entre Suiza y Cuba, Chaplin es la definición de una ciudadana del mundo. Formada en ballet, a los quince años empezó a estudiar en la Gordonstoun School, un internado escocés conocido por sus famosos alumnos reales: el rey Carlos III de Inglaterra y su padre el duque de Edimburgo, se formaron allí (también allí estudió Luca Prodan). Fue durante su estadía en el colegio que Chaplin empezó a interesarse en la actuación, aunque cerca de su graduación todavía pensaba que su futura carrera estaría más relacionada con las ciencias políticas o el periodismo. Sin embargo, sin poder explicárselo mucho, cuando llegó el momento del ingreso universitario aplicó para ingresar en la prestigiosa Escuela Real de Arte Dramático de Londres (RADA),dónde fue aceptada y de la que se graduó en 2007.

Como muchos de sus compañeros de estudios, los primeros trabajos de Chaplin fueron en series de TV británicas en las que interpretaba papeles más bien olvidables. Ella califica su actividad de aquella época como de “extra glorificada”. Por ese entonces parecía que ni su formación ni su apellido famoso le estaban siendo de gran utilidad para desarrollar su carrera. Sospecha que confirmó cuando hizo el casting para ser la chica Bond en Quantum of Solace, pero solo la contrataron para aparecer en una escena como recepcionista de un hotel que visita el 007 de Daniel Craig. El papel del interés amoroso del protagonista fue para su amiga y compañera de estudios Gemma Arterton.

Sin embargo, todo cambió para Oona, cuando se sumó al elenco de la excelente aunque poco vista serie de la BBC The Hour. Aquella experiencia la condujo directo a los escritorios de los más solicitados directores de casting de Gran Bretaña, lo que hacia 2011 implicaba tener la oportunidad de aparecen en la ficción más popular en el mundo, Game of Thrones. Talisa, la trágica heroína romántica que encarnó en la serie de HBO es casi el extremo opuesto del personaje repleto de ira y deseo de destrucción que interpreta en el film de James Cameron.

Oona Chaplin participó de la serie de premieres a lo largo del mundo de Avatar: fuego y cenizas; aquí en Los Ángeles, días antes de viajar a México DF VALERIE MACON� - AFP�

–¿Cómo fue tu primera jornada de trabajo en Avatar?

–Ese primer día en el set leímos el guion entre todos. Estaba el elenco completo, nos sentamos alrededor de una mesa en medio del estudio en el que también después rodamos parte de la película. Fue algo muy curioso porque estaba nerviosa, estaba ansiosa, estaba como diciendo, “bueno, en cualquier momento se van a dar cuenta del gran error que han cometido y me van a despedir”. Tenía la sensación de estar al borde de un precipicio. Pero cuando entré a esa sala y empezó a llegar todo el mundo y comencé a ver cómo se trataba la gente, sentí un feeling de familia que no se puede fingir. Y yo soy muy de familia. Ese ambiente de confianza, de cariño, de gente que se conoce, que se ha visto en lo mejor y lo peor, y se quieren. ¡Buah! No lo podía creer.

–No era lo que se imagina en el contexto de una superproducción como esta, ¿no?

–Claro, pero enseguida pensé: “Aquí vamos a poder trabajar muy bien y no solo entre los actores, ¿eh? También entre muchos de los técnicos. Hay gente que a lo largo de los ocho años que han pasado desde aquel primer día cada vez que he vuelto a rodar están siempre ahí. Son los mismos cuatro gatos que siguen ahí.

–Varang, tu personaje en la película tiene una presencia escénica contundente. ¿Tu formación como bailarina te ayudó a navegar la experiencia de trabajar en el sistema de captura de interpretación que se utiliza en Avatar?

–Si, en mi caso como en el de Sigourney Weaver y Zoe Saldaña, que también fueron bailarinas, me ayudó mucho el conocer cómo mover el cuerpo. En realidad, es una gran ventaja para los actores. Eso no significa que uno tenga que moverse como una bailarina, pero me parece que simplemente para incorporar un personaje necesitás saber lo que está haciendo tu cuerpo. Cuanto más conoces el cuerpo más se verá reflejado en el papel que te toque interpretar.

–¿Qué sentiste la primera vez que te viste en la pantalla grande como Varang?

–Flipé en colores. Fue una experiencia tan extraña... Primero porque me hicieron mucho más cool de lo que yo soy en mi vida real y porque sentí mucho orgullo por el resultado de todo el trabajo hecho. Lo cierto es que a veces, en medio del rodaje, me sentía como medio loca con lo que hacía en el set, todo el tiempo intentando cosas para el personaje muy lejos de mí forma de ser. Pero al ver la película quedé muy feliz.