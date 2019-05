Trailer de IT: Capítulo 2 - Fuente: YouTube 02:55

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2019 • 18:05

Luego del gran éxito en taquilla que tuvo IT en 2017, el argentino Andy Muschietti regresa al clásico libro de Stephen King con la segunda y última parte de su adaptación. Y hoy fue el día elegido para lanzar su primer avance .

En la nueva historia, los protagonistas son ahora adultos que vuelven a Derry, su pueblo natal. El elenco del film es encabezado por Jessica Chastain , James McAvoy, Bill Hader y Bill Skarsgard, que regresa para ponerse una vez más en la piel del maléfico Pennywise. El avance, que dura poco más de tres minutos, se centra principalmente en Beverly y qué le sucede cuando va a visitar la casa de su niñez. Allí conoce a una anciana que a pesar de presentarse de forma amable, pronto se revela como una amenaza.

Como demostró en la primera parte de la saga, Muschietti entiende a la perfección los climas del terror y con muy pocos elementos, hace de ese té entre Beverly y su anfitriona un escenario de pesadilla. Luego de esa escena, el clip presenta una sucesión de imágenes en las que se puede ver a todos los adultos, y también a los chicos que volverán en distintos flashbacks a lo largo del film.

Teniendo en cuenta que IT fue uno de los largometrajes más convocantes de 2017 -convirtiéndose en la séptima película más vista en Estados Unidos durante el año de su estreno, y recaudando un total de 700 millones a nivel mundial-, se espera que IT: Capítulo 2 logre una mejor performance y consolide no solo el éxito de esa franquicia, sino también de Muschietti como uno de los nuevos nombres más importantes de Hollywood.

El estreno de IT: Capítulo 2 está previsto para el 5 de septiembre.