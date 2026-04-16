Sigue el misterio acerca del nombre del próximo James Bond: “No se emocionen demasiado”

“Sé que todos se preguntan cuándo anunciaremos quién será el próximo James Bond. No se emocionen demasiado. Nos estamos tomando el tiempo necesario para hacerlo con cuidado y profundo respeto”, dijo hace unas horas en Las Vegas la directora de cine de los estudios Amazon MGM echando por tierra las expectativas que había entre los fans de todo el mundo sobre el inminente anuncio del nuevo 007 en la convención CinemaCon.

Desde el escenario principal del encuentro en el que los grandes estudios de Hollywood y los dueños de las cadenas de cine más importantes de Estados Unidos comparten los anuncios de los próximos grandes estrenos en pantalla grande, Courtenay Valenti pidió sin decirlo más tiempo y paciencia antes de hacer una revelación que el mundo del cine espera desde hace cuatro años y medio, por lo menos.

Courtenay Valenti, la ejecutiva de Amazon MGM que habló sobre el futuro de James Bond, durante su participación en CinemaCon Chris Pizzello - AP

“Para todos nosotros es el sueño de toda una vida poder ofrecer al público este nuevo capítulo. Y es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio”, dijo la ejecutiva del estudio que el año pasado se hizo cargo de la marca y la responsabilidad del futuro en el cine (y seguramente en unas cuantas pantallas más) del agente secreto más famoso de la historia.

“La película está en camino y cuando llegue el momento tendremos mucho para compartir”, completó Valenti, aumentando todavía más a partir de su enigmática declaración las incansables especulaciones sobre quién será el séptimo James Bond de la historia después de la rupturista experiencia de Sin tiempo para morir (No Time to Die), la última película de Bond estrenada hasta el momento, en el ya lejano septiembre de 2021, que además significó el adiós definitivo al personaje de Daniel Craig después de protagonizar cinco películas.

Callum Turner, el favorito de muchos para transformarse en el próximo 007, en una imagen de septiembre pasado tomada en el Festival de Cine de Toronto Chris Pizzello - Invision

Los rumores no paran y las apuestas sobre quién será el próximo 007 tampoco. Las encuestas de opinión más recientes realizadas en el Reino Unido colocan como favorito actual de la mayoría de los fans al londinense Callum Turner (36 años) con una considerable ventaja sobre los otros nombres mencionados en la mayoría de los pálpitos: el australiano Jacob Elordi (28), y los británicos Aaron Taylor-Johnson (35), Josh O’Connor (35), Jack O’Connell (35) y Harris Dickinson (29). Una apuesta mucho más radical sería la de Louis Partridge, de apenas 22.

Valenti se propuso calmar una vez más la ansiedad de los fans frente a una espera interminable, sobre todo desde que se confirmó oficialmente que la película número 26 de Bond será dirigida por el canadiense Denis Villeneuve y escrita por el británico Steven Knight, el creador de la serie Peaky Blinders.

“Soy un fanático incondicional de Bond. Para mí es territorio sagrado. Pretendo honrar la tradición y abrir camino a muchas misiones futuras”, había dicho Villeneuve el año pasado en su primera declaración luego de que se confirmara su nombre al frente del film que traerá de regreso al agente secreto del MI6 británico con licencia para matar.

Entre los antecedentes de Villeneuve (un director acostumbrado a contar historias de personajes que suelen emprender viajes personales hacia territorios desconocidos) y los planes de Amazon todavía no hay espacio para las certezas.

Sean Connery, el primer James Bond (y el mejor de todos para muchísimos fans), en una imagen promocional de 1964 getty images - Moviepix

¿Cuál será el Bond renacido que surja después de esta larga pausa y la experiencia extrema y casi terminal de Sin tiempo para morir? ¿Un espía viril y profesional de pura cepa británica como Sean Connery? ¿Un personaje al borde de la autoparodia dispuesto a divertirse y seducir a cuanta mujer se encuentre en el camino como Roger Moore? ¿Un profesional atormentado por su propio pasado que se enfrenta a la oscura realidad de un mundo expuesto a la amenaza terrorista como Daniel Craig? ¿O un personaje que escribe su historia desde cero con una imagen juvenil que mezcla arrojo e inexperiencia?

Mientras tanto, quienes ven cualquier nuevo movimiento alrededor de James Bond como indicio de lo que podría pasar con el futuro del personaje en el cine se encontraron con un anuncio llamativo, realizado en Londres pocas horas después de lo ocurrido en Las Vegas. Lana del Rey acaba de sumarse a la galería de intérpretes famosos de la música de James Bond (otro sello inconfundible de la esencia del personaje) con el tema principal de 007: First Light, el videojuego oficial que Amazon MGM lanzará el 27 de mayo próximo.

La cantante y compositora neoyorquina “aportó elegancia, atmósfera y su personalidad única a este tema que espero abra el mundo de Bond a un público completamente nuevo”, dijo este jueves David Arnold, responsable de la música incidental de cinco películas de 007 y autor de los arreglos y la dirección orquestal de First Light.

La canción es genuinamente bondiana en su estilo, tanto desde la sugerente voz de la intérprete como de su acompañamiento instrumental, con la habitual presencia central de los metales y las cuerdas para llevarnos a un mundo de intriga y romanticismo.

El videojuego se anuncia como una historia que ofrece una perspectiva novedosa y audaz sobre los orígenes de James Bond. First Light “sigue a un Bond de 26 años en los comienzos de su trayectoria dentro del mundo del espionaje”, agregan los anticipos oficiales. Patrick Gibson le pone voz a esta versión de 007 en clave de videojuego y el villano, llamado Bawma, es nada menos que Lenny Kravitz.

Denis Villeneuve, el director de la próxima película de James Bond ANGELA WEISS - AFP

¿Será este perfil de Bond en un nuevo videojuego el primer indicio de lo que será el próximo 007 en la pantalla grande? Si fuera así, expertos y fans deberían recalcular por completo sus expectativas, porque estaremos definitivamente frente a un nuevo comienzo con un personaje central invariablemente británico, pero con menos de 30 años como requisito excluyente.

A la vez, los dichos de la ejecutiva de Amazon MGM en Las Vegas confirmaría otra especulación que se viene manejando desde hace varios meses: tendremos que esperar bastante tiempo más hasta el momento del anuncio del próximo James Bond, sobre todo porque Villeneuve estará casi todo este año ocupado en la post-producción y la promoción del lanzamiento de una superproducción como Duna 3, con estreno anunciado en los cines de todo el mundo para diciembre próximo.

El año del regreso de 007 (y de la revelación del nombre que todos esperan) será por lo tanto 2027, aunque los fans más optimistas confían en que algo importante se prepare para el próximo 5 de octubre, el Día Mundial de James Bond. Y nadie descarta que el futuro dueño del personaje sea un “tapado”, alguien tan poco conocido como lo fue Craig en el momento de su llegada al mundo de los grandes espías de la pantalla.