Jennifer Lopez arranca sus vacaciones en Italia, con amigos y, de nuevo, sin Ben Affleck

Como les ocurre a tantos famosos, la costa italiana es uno de los lugares favoritos de Jennifer Lopez para pasar el verano . La actriz y cantante de 54 años es habitual de sus playas —tanto que hace un tiempo llegó a plantearse comprar una casa, como ya tiene George Clooney, por ejemplo— y si hace un par de años se dejaba ver en un yate en Portofino, cerca de Génova, estos días vuelve a pasear por el Mediterráneo, pero en Positano, al sur de Nápoles. La intérprete fue vista a bordo un barco en la costa amalfitana junto a un puñado de amigos pero, de nuevo, sin su marido , Ben Affleck. Una situación que no hace más que dar rienda a las especulaciones respecto a una ruptura.

Varios medios estadounidenses, como TMZ y la revista People, fotografiaron a la artista en una lancha. Con un look relajado y veraniego, el pelo más corto y muy delgada, como muestran sus últimas apariciones —y como ella misma ha asegurado contando que se debe a una rutina especial de entrenamiento que llevó adelante por el rodaje de Atlas y para la producción de El beso de la mujer araña—, sonreía junto a varios amigos mientras descendía del bote. Ni Affleck ni tampoco sus hijos, Max y Emme, de 16 años, estaban con ella.

Lopez puede permitirse este viaje a Italia por el impasse que hizo de sus compromisos laborales. Tras dos rodajes, iba a arrancar su gira, This is Me... Live, la primera en cinco años, el 26 de junio en Orlando, Florida. Sin embargo, a finales de mayo y cuando faltaba menos de un mes para el primer concierto, decidió suspenderla. Según el comunicado, Lopez quería “tomarse un tiempo para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos”, aunque afirmaba sentirse “devastada por haber decepcionado” a sus seguidores. “Por favor sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”, rezaba la nota. Las cifras de ventas del show, que se iba a llevar a cabo en 37 estadios de los Estados Unidos entre junio, julio y agosto hasta acabar el 31 de dicho mes en Houston, no estaban siendo demasiado buenas.

A ello se une que la situación personal de Lopez no pasa por su mejor momento. La intérprete de “Let’s get loud” está pasando una evidente racha complicada con quien es su esposo desde hace dos años, el actor Ben Affleck. La pareja se conoció en 2002 y en 2004, hace ahora 20 años, estuvieron a punto de casarse, pero la presión mediática les hizo cancelar la boda y romper su relación. Los conocidos entonces como “Bennifer” hicieron vidas separadas, se casaron, tuvieron hijos, se separaron y se embarcaron en distintos romances, hasta que en 2021 retomaron su romance ante la esperanza y la incredulidad de los espectadores, que veían como la historia se repetía dos décadas después.

Jennifer Lopez y Ben Affleck pusieron en venta su mansión en medio de los rumores de separación Foto Instagram @JLO

La pareja anunció su compromiso en abril de 2022 y se casaron por sorpresa en julio de ese año, junto a sus hijos, en una capilla de Las Vegas. Después, a finales de agosto, celebraron la ya sí anunciada boda junto a su familia y amigos en el rancho del actor, en una celebración de tres días con varios vestidos, fiestas, cenas y brunchs, en Savannah, Georgia, pero muy al gusto de Hollywood, para después marcharse de luna de miel a París. Al año siguiente, ella vendió su casa de la exclusiva urbanización de Bel-Air por 34 millones de dólares para comprarse una mansión junto a su esposo, en donde ambos vivían con sus respectivos hijos.

Sin embargo, en los últimos meses la relación entró en crisis . Lopez y Affleck llevan meses distanciados y las campanas de una posible separación se escuchan cada vez más fuerte. Los tabloides estadounidenses afirman que desde hace un buen tiempo Affleck duerme en otra casa, y no en la que se compró junto a Lopez hace apenas un año por más de 60 millones de dólares, en Beverly Hills, una de las zonas más exclusivas de California. De hecho, desde principios de junio esa mansión está a la venta, según el medio ET, que también fue de los primeros en afirmar que estaban haciendo vidas separadas.

De hecho, se vio a Lopez buscando casa, pero sin Affleck; los medios también aseguran que él anda en busca de una nueva vivienda. Según fuentes cercanas a la pareja, entre ellos “todo supone una pelea”, como aseguró el portal Page Six. El lanzamiento el pasado mes de febrero de The Greatest Love Story Never Told, un titánico y extraño proyecto sobre su relación, que le costó más de 20 millones de dólares a la artista, también parece haberlos distanciado.

Los paparazzi volvieron a convertirse en una constante en sus vidas, y tratan de fotografiarlos en busca de señales de una inminente separación, observando si llevan sus anillos de casados, entre otros detalles. El próximo 17 de julio estarán más pendientes de ellos que nunca porque en esa fecha celebrarán su segundo aniversario de boda. Habrá que esperar a ver si festejan algo o si, como es cada vez más común en estos días, hacen vidas separadas.

