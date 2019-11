Joaquin Phoenix habló sobre sus ganas de protagonizar una secuela del Joker

Joker frente al espejo Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2019 • 02:41

Aventurar que la película Joker, de Todd Phillips, fue uno de los grandes hitos cinematográficos de 2019 es innegable. La peculiar visión del director de ¿Qué pasó ayer? sobre los orígenes del gran villano de Batman se refleja en un largometraje que conectó de manera muy profunda con el público contemporáneo. Y la enorme actuación de Joaquin Phoenix terminó de moldear un film que suena con fuerza para la próxima entrega de los Oscar. Por ese motivo, los espectadores fantasean con la posibilidad de una secuela, y el protagonista habló sobre qué se podría hacer en una segunda parte del film.

En una entrevista para Los Angeles Times, Phoenix reveló que la posibilidad de una segunda parte es algo que tiene en mente desde que el rodaje del Joker daba sus primeros pasos, y comentó: "Mucho antes del estreno e incluso antes de pensar si la película podría o no ser exitosa, empezamos a hablar de secuelas. Incluso en la segunda o tercera semana de filmación, yo estaba diciendo: 'Todd, ¿podés empezar a ver el tema de una continuación?' Realmente hay mucho por explorar. Yo lo decía en tono de broma, pero no era un chiste".

Joaquin Phoenix junto a Todd Phillips Fuente: LA NACION

Según la perspectiva del actor, un personaje como el de Arthur tiene una infinidad de posibilidades. Por ese motivo, tuvo una manera muy original de intentar convencer al director del potencial del Joker como ícono cinematográfico: "Básicamente le dije que podía agarrar a ese personaje y que funcionaría en cualquier película. Entonces hice una sesión de fotos y armamos afiches en los que photoshopeé al Joker dentro de diez clásicos de Hollywood como El bebé de Rosemary, Toro salvaje, o Yentl. Si los vieras, probablemente dirías: 'Claro, podría ver esta película'".

En la misma entrevista, Todd Phillips también habló de posibles continuaciones: "Lo único que hablamos es de que si alguna vez llegáramos a hacer una segunda parte, y hablo en potencial porque de momento no la estamos haciendo, no podría ser simplemente un film loco y salvaje sobre el payaso príncipe del crimen. Eso no nos interesa. Deberíamos procurar que tuviera en su temática una resonancia similar a la lograda en la primera".

Por último, el realizador se detuvo a pensar en el éxito de su film, en cómo la historia tocó una fibra muy sensible de la sociedad mundial y en que esos resultados no siempre se obtiene de forma sencilla. Por ese motivo, él comprende que una secuela debe tener un camino definido y no ser una mera repetición de la primera historia.

Entonces, al referirse al éxito del largometraje, Phillips concluyó: "Creo que la razón por la que hizo tanto ruido es por lo que sucede por debajo de la trama. Muchos films giran alrededor del chispazo, pero esta película se detiene en observar la pólvora. Si pudiera capturar eso mismo de un modo real, creo que sería muy interesante".