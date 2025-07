Joaquin Phoenix se disculpó con David Letterman por una entrevista, 15 años después: “Una de las peores noches de mi vida”.

Quince años después de haber protagonizado uno de los momentos más incómodos en la televisión, Joaquin Phoenix se volvió a sentar en el sillón de invitados de The Late Show y pidió perdón. El actor se mostró arrepentido del mal momento que le hizo pasar a David Letterman, reveló el detrás de escena del episodio y calificó el momento de “horrible”.

En aquella oportunidad -despeinado, con una barba profusa, anteojos negros y un traje que parecía varios talles más grande que el indicado- Phoenix no mostró, durante su ida y vuelta con Letterman, el más mínimo interés por estar allí: respondió cada pregunta a medias o con monosílabos, no paró de jugar con sus manos, evitó reaccionar a los chistes del conductor y repitió en varias oportunidades “No lo sé”.

Lo que realmente sucedió es que apareció en el programa como el personaje de su falso documental I’m Still Here, un proyecto con el que buscó documentar su vida luego de anunciar su -falso- retiro para dedicarse al hip-hop. La perplejidad por lo que estaba sucediendo en ese set de televisión fue tal que el público llegó a creer que Phoenix estaba sufriendo un colapso mental.

“Cuando llegué al programa, hice la preentrevista en el personaje y me di cuenta de que era un poco tonto”, le confesó a Stephen Colbert en la versión actual del Late Show. El protagonista de Guasón explicó que luego le contó a la producción en lo que estaba trabajando y les dijo lo que esperaba que sucediera en el piso. “Solo quiero que a Dave le guste, que me lacere. Quiero que sea realmente peligroso”, les dijo. “Esa era la intención. Siempre quise tener esa reacción y ver cómo iba a responder él a eso. Por eso era necesario que nadie supiera que era un personaje”, sumó.

Realizada la aclaración, Phoenix aseguró que él tampoco la pasó bien: admitió que el momento fue “horrible” y agregó: “Fue muy incómodo. Me arrepiento, no lo volveré a hacer. Lo siento mucho”. “No sé si Letterman está mirando”, reaccionó Colbert. “Podría estar viendo, así que solo puedo decirle que lo siento”, repitió el actor. “Fue extraño porque, de alguna manera, fue un éxito, y también fue una de las peores noches de mi vida”, reflexionó para cerrar el tema.

Esa no fue la primera vez que Phoenix se mostró arrepentido de aquella actitud. En el 2010, el protagonista de Eddington, el nuevo film de Ari Aster. volvió a The Late Show y se disculpó personalmente con el conductor. “Espero no haberte ofendido de ninguna manera”, dijo en aquel momento. “Has entrevistado a muchas, muchas personas y supuse que sabrías la diferencia entre un personaje y una persona real, pero te pido disculpas”, sumó.

Un documental que dio que hablar

El 6 de septiembre de 2010 se estrenó en el Festival de Venecia I’m Still Here. La película, dirigida por Casey Affleck -quien estaba casado en ese momento con la hermana de Joaquin-, mostraba la vida de Phoenix luego de anunciar su retiro del mundo de la actuación para dedicarse al hip hop. El rodaje arrancó un año antes en un club nocturno de Las Vegas y, mientras duró el proceso, Phoenix se sostuvo en el personaje en todas sus apariciones públicas, lo que generó una gran confusión entre sus fans. Recién cuando la película vio la luz se supo que se trataba de una farsa.

Summer Phoenix y Casey Affleck eran pareja cuando se estrenó el documental sobre Joaquin Phoenix Archivo

En una entrevista que le concedió a The New York Times, Affleck, quien debutó como cineasta con aquella pieza, reveló que el objetivo era lograr que la audiencia “creyera que lo que estaba ocurriendo era real”. Esa situación llegó al extremo en aquella entrevista con Letterman. “Es una actuación fabulosa, es la interpretación de su carrera”, resaltó aquel entonces Affleck sobre el trabajo de Phoenix. También contó que todo lo que aparece en el film sobre la vida del actor es una ficción.