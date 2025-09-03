Venecia, en fotos: del gran gesto de Joaquin Phoenix y Rooney Mara a los hombres que marcaron tendencia en la red carpet

Joaquin Phoenix y su mujer, Rooney Mara, llegan de sorpresa a la premiere de La Voz de Hind Rajab en Venecia. Los actores son, junto a Brad Pitt y Alfonso Cuarón, productores de este film que se centra en el asesinato de Hind Rajab, una niña palestina de cinco años que murió el 29 de enero de 2024 durante un ataque israelí en Gaza

ETTORE FERRARI - EPA/ANSA