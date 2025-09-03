LA NACION

Venecia, en fotos: del gran gesto de Joaquin Phoenix y Rooney Mara a los hombres que marcaron tendencia en la red carpet

Mientras que la pareja lució outfits engamados con una clara intención, Idris Elba y Colman Domingo demostraron por qué son íconos de la moda masculina

Joaquin Phoenix y su mujer, Rooney Mara, arribaron a Venecia para apoyar el film La Voz de Hind Rajab, proyecto del que son productores
Joaquin Phoenix y su mujer, Rooney Mara, arribaron a Venecia para apoyar el film La Voz de Hind Rajab, proyecto del que son productoresETTORE FERRARI - EPA/ANSA
Joaquin Phoenix y su mujer, Rooney Mara, llegan de sorpresa a la premiere de La Voz de Hind Rajab en Venecia. Los actores son, junto a Brad Pitt y Alfonso Cuarón, productores de este film que se centra en el asesinato de Hind Rajab, una niña palestina de cinco años que murió el 29 de enero de 2024 durante un ataque israelí en Gaza
Joaquin Phoenix y su mujer, Rooney Mara, llegan de sorpresa a la premiere de La Voz de Hind Rajab en Venecia. Los actores son, junto a Brad Pitt y Alfonso Cuarón, productores de este film que se centra en el asesinato de Hind Rajab, una niña palestina de cinco años que murió el 29 de enero de 2024 durante un ataque israelí en GazaETTORE FERRARI - EPA/ANSA
Con looks a tono, la pareja que mantiene un intenso romance desde 2017 se mostró muy feliz de coincidir en este proyecto que es gran candidato a llevarse el León de Oro
Con looks a tono, la pareja que mantiene un intenso romance desde 2017 se mostró muy feliz de coincidir en este proyecto que es gran candidato a llevarse el León de OroSTEFANO RELLANDINI - AFP
Con un look total black, el actor y productor fue uno de los más elegantes de la jornada. La directora del film, Kaouther Ben Hania, agradeció su participación para visibilizar este drama a nivel mundial. "Estoy muy contenta de que la apoyen, nunca pensé que sería posible", confesó en la rueda de prensa
Con un look total black, el actor y productor fue uno de los más elegantes de la jornada. La directora del film, Kaouther Ben Hania, agradeció su participación para visibilizar este drama a nivel mundial. "Estoy muy contenta de que la apoyen, nunca pensé que sería posible", confesó en la rueda de prensaTIZIANA FABI - AFP
Antes de entrar a la proyección, Phoenix se acercó a saludar al público presente. Firmó autógrafos y se sacó selfies con los fanáticos que aún lo recuerdan con su interpretación en Guasón
Antes de entrar a la proyección, Phoenix se acercó a saludar al público presente. Firmó autógrafos y se sacó selfies con los fanáticos que aún lo recuerdan con su interpretación en GuasónSTEFANO RELLANDINI - AFP
Rooney Mara optó por la moda circular con este vestido que forma parte de la primera colección de Sarah Burton para Givenchy. Se trata de un diseño confeccionado con muchas capas de encaje con un llamativo volumen en la parte trasera
Rooney Mara optó por la moda circular con este vestido que forma parte de la primera colección de Sarah Burton para Givenchy. Se trata de un diseño confeccionado con muchas capas de encaje con un llamativo volumen en la parte traseraTIZIANA FABI - AFP
Los actores, productores y la directora de La Voz de Hind Rajab posaron con la foto de la niña palestina asesinada durante un ataque israelí. Como señal de respeto, todo el equipo acudió vestido de negro
Los actores, productores y la directora de La Voz de Hind Rajab posaron con la foto de la niña palestina asesinada durante un ataque israelí. Como señal de respeto, todo el equipo acudió vestido de negroSTEFANO RELLANDINI - AFP
Valeria Bruni Tedeschi fue una de las grandes protagonistas de esta octava jornada del Festival de Venecia. La hermana "díscola" de Carla Bruni es la intérprete de Duse, el film que narra la vida de la diva italiana del teatro Eleonora Duse, una de las mejores de su época. La actriz estuvo acompañada por su madre, Marisa Borini
Valeria Bruni Tedeschi fue una de las grandes protagonistas de esta octava jornada del Festival de Venecia. La hermana "díscola" de Carla Bruni es la intérprete de Duse, el film que narra la vida de la diva italiana del teatro Eleonora Duse, una de las mejores de su época. La actriz estuvo acompañada por su madre, Marisa BoriniScott A Garfitt - Invision
Noemie Merlant le puso color a la alfombra roja con un modelo en amarillo. La actriz y cantante francesa también es parte de este film, donde interpreta a Enrichetta, la hija de Eleonora Duse
Noemie Merlant le puso color a la alfombra roja con un modelo en amarillo. La actriz y cantante francesa también es parte de este film, donde interpreta a Enrichetta, la hija de Eleonora DuseTIZIANA FABI - AFP
Merlant y su compañera de elenco Fanni Wrochna se saludan muy sonrientes ante las cámaras. En esta biopic, la actriz de raíces polacas y húngaras encarna a Désirée, la amiga y asistente de Duse
Merlant y su compañera de elenco Fanni Wrochna se saludan muy sonrientes ante las cámaras. En esta biopic, la actriz de raíces polacas y húngaras encarna a Désirée, la amiga y asistente de DuseTIZIANA FABI - AFP
Tamara Kalinic tampoco quiso perderse la proyección de este film de Pietro Marcello. La influencer se animó a las transparencias con un vestido de tul íntegramente bordado con pequeños cristales en gris, blanco y negro que forman flores
Tamara Kalinic tampoco quiso perderse la proyección de este film de Pietro Marcello. La influencer se animó a las transparencias con un vestido de tul íntegramente bordado con pequeños cristales en gris, blanco y negro que forman floresScott A Garfitt - Invision
Blanca y radiante. Stella Maxwell asistió al estreno de Duse e impactó con su outfit: un sencillo vestido de raso que realzó con una malla confeccionada con pequeños cristales y plumas en la parte inferior
Blanca y radiante. Stella Maxwell asistió al estreno de Duse e impactó con su outfit: un sencillo vestido de raso que realzó con una malla confeccionada con pequeños cristales y plumas en la parte inferiorScott A Garfitt - Invision
La supermodelo de Victoria’s Secret acompañó su propuesta con un peinado que dejó sus ondas al natural
La supermodelo de Victoria’s Secret acompañó su propuesta con un peinado que dejó sus ondas al naturalScott A Garfitt - Invision
Ellos también marcaron tendencia: el actor Idris Elba acudió a la premiere de su nueva película A House of Dynamite, donde se pone en la piel de un presidente estadounidense, con un traje cruzado súper canchero
Ellos también marcaron tendencia: el actor Idris Elba acudió a la premiere de su nueva película A House of Dynamite, donde se pone en la piel de un presidente estadounidense, con un traje cruzado súper cancheroTIZIANA FABI - AFP
Un vestido al cuerpo con mangas largas y bordados en el pecho fue el ítem elegido por la modelo Eva Herzigova para disfrutar del film
Un vestido al cuerpo con mangas largas y bordados en el pecho fue el ítem elegido por la modelo Eva Herzigova para disfrutar del filmETTORE FERRARI - EPA/ANSA
La actriz y modelo brasilera Isis Valverde arrasó con todos los flashes en el aniversario de la revista semanal Diva E Donna. El festejo incluyó la entrega del Premio Diva e Donna, ideado y organizado por Tiziana Rocca, que reconoce a las mujeres más bellas y talentosas de la industria
La actriz y modelo brasilera Isis Valverde arrasó con todos los flashes en el aniversario de la revista semanal Diva E Donna. El festejo incluyó la entrega del Premio Diva e Donna, ideado y organizado por Tiziana Rocca, que reconoce a las mujeres más bellas y talentosas de la industriaGian Mattia D'Alberto - LaPresse
La actriz de Avenida Brasil no pasó desapercibida con un vestido metalizado y su estola de plumas. La actriz acompañó su look con varios collares de perlas y un peinado recogido muy original
La actriz de Avenida Brasil no pasó desapercibida con un vestido metalizado y su estola de plumas. La actriz acompañó su look con varios collares de perlas y un peinado recogido muy originalScott A Garfitt - Invision
Colman Domingo volvió a demostrar por qué es un ícono dentro de la moda masculina. Su primera vez en Venecia -para presentar su trabajo en Dead Man’s Wire- quedará por siempre en el recuerdo de todos por su outfit: un traje custom de Valentino que brilló por sus charreteras con flecos dorados
Colman Domingo volvió a demostrar por qué es un ícono dentro de la moda masculina. Su primera vez en Venecia -para presentar su trabajo en Dead Man’s Wire- quedará por siempre en el recuerdo de todos por su outfit: un traje custom de Valentino que brilló por sus charreteras con flecos doradosScott A Garfitt - Invision
Su compañera de cast Myha’La optó por un modelo más discreto con apliques
Su compañera de cast Myha’La optó por un modelo más discreto con apliques TIZIANA FABI - AFP
Oscar Isaac apostó por un look monocromático a tono con la red carpet. El actor llegó al Teatro Lido para disfrutar de la premiere de In The Hand of Dante
Oscar Isaac apostó por un look monocromático a tono con la red carpet. El actor llegó al Teatro Lido para disfrutar de la premiere de In The Hand of DanteAlessandra Tarantino - Invision
