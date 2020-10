Johnny Flynn se transforma en David Bowie en la biopic Stardust

Johnny Flynn se convierte en David Bowie en el trailer de Stardust, la biopic del ídolo

30 de octubre de 2020

El músico y actor Johnny Flynn se transformó en el mítico David Bowie para protagonizar Stardust, la biopic sobre los primeros años de la carrera del legendario cantante, que se estrenará a finales de noviembre en los Estados Unidos.

Con dirección de Gabriel Range, la película promete explorar al hombre que se escondía, detrás de las diferentes caretas artísticas de Bowie. El relato se remonta a los primeros años del artista, cuando trató de ingresar a la industria musical estadounidense en 1971 mientras estaba plagado de dudas sobre su identidad antes del surgimiento de su icónico alter ego, Ziggy Stardust.

En el adelanto, Flynn, de 37 años, lleva largos mechones postizos para encarnar el look de Bowie desde el momento en que grabó The man who sold the world, que se lanzó a través de Mercury Records en los Estados Unidos en 1970 antes de estrenarse en el Reino Unido un año después.

El trailer de la película se dio a conocer esta semana y en las primeras imágenes se aprecia a un joven Bowie en su desembarco en los Estados Unidos, donde se reunirá con el publicista Ron Oberman, quien lo ayudará a programar fechas de gira por todo el país para promocionar su nuevo disco.

"Solo se necesita un creyente para cambiar el mundo y tenemos dos", le dice Ron a Bowie. "¿Dos?", pregunta el cantante. "Bueno, vos creés en vos mismo, ¿no? Creo que serás la estrella más grande de los Estados Unidos", le responde el productor. Sin embargo, sus inicios no fueron fáciles, ya que la aparición de Bowie en un programa de radio en donde admite que su álbum es sobre los años que pasó vistiéndose "con ropa de mujer y teniendo sexo" generó una gran polémica.

Ron le recomienda "ser otra persona"', lo que lo lleva a la creación de Ziggy Stardust, su personaje de estrella de rock extraterrestre, bisexual y andrógino que se convirtió en un icono en todo el mundo. Bowie adoptó la personalidad de Stardust de 1972 a 1973, y el personaje apareció predominantemente en el quinto álbum de estudio del músico, Ziggy Stardust And The Spiders From Mars.

