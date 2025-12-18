Dónde ver Homo Argentum online y cuándo se estrena en Disney+

Los espectadores argentinos que esperan disfrutar de Homo Argentum en la comodidad de sus hogares deberán aguardar un tiempo más de lo previsto. La exitosa película protagonizada por Guillermo Francella, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, confirmó que su estreno en la plataforma Disney+ se realizará el viernes 16 de enero de 2026.

La producción, que inicialmente se especulaba que estaría disponible en el servicio de streaming a fines de este año, verá su llegada a la pantalla chica retrasada por más de un año. Esta decisión fue oficialmente confirmada por Disney+, generando expectativas sobre la estrategia de la distribuidora para capitalizar el fenómeno cinematográfico.

Trailer de "Homo Argentum", la nueva película de Guillermo Francella

Dónde ver Homo Argentum online

Una vez que esté disponible, Homo Argentum se integrará al catálogo de Disney+, específicamente en la sección de Hulu, la nueva marca de entretenimiento general dentro de la plataforma. Estará accesible de forma exclusiva para todos los suscriptores. Tras su desempeño récord en la Argentina, la producción de Cohn y Duprat ya se estrenó en cines de Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Perú, y continuará su recorrido regional con proyecciones programadas en Brasil, consolidando su impacto en Latinoamérica.

Cuándo se podrá ver online Homo Argentum

Se confirmó el estreno de Homo Argentum en la plataforma Disney+ para el viernes 16 de enero de 2026.

Cómo es la película

Homo Argentum se distingue por una estructura innovadora, compuesta por dieciséis microrrelatos con duraciones que varían de uno a doce minutos. En cada segmento, Guillermo Francella encarna un personaje diferente, todos ellos argentinos, buscando representar diversas facetas de la identidad nacional. Cada historia funciona de manera independiente, pero en conjunto tejen una profunda reflexión sobre la sociedad argentina actual, abordada con humor, ironía y una marcada crítica social. La propuesta explora el denominado “gen argentino”, analizando sus virtudes y contradicciones, y generó un intenso debate público, incluyendo derivaciones políticas y diversas opiniones en el ámbito cultural y social, reafirmando la popularidad de Francella como figura convocante del cine contemporáneo.

Después de arrasar en la taquilla de los cines y convertirse en un fenómeno social, Homo Argentum ya tiene fecha de estreno en el servicio de streaming Gentileza

Por qué se posterga la publicación online de Homo Argentum

La razón fundamental detrás de esta prolongada espera radica en el sostenido y masivo éxito que Homo Argentum cosechó en las salas de cine de la Argentina. Según comunicó la empresa distribuidora, “desde su estreno, el film logró una convocatoria masiva en los cines del país, alcanzando casi los 2 millones de espectadores”.

Este rendimiento excepcional en taquilla llevó a la compañía a mantener la película en cartelera, permitiendo que la audiencia continúe disfrutándola en el formato tradicional. La estrategia busca “maximizar el aprovechamiento de su presencia en pantalla grande”, antes de su distribución digital.

Frame de Homo Argentum Prensa

A diferencia de la práctica habitual en la industria cinematográfica, donde las películas suelen estar disponibles en plataformas de streaming entre 40 y 60 días después de su lanzamiento en cines, Disney optó por extender significativamente este plazo. Este fenómeno no tiene antecedentes recientes en el cine argentino, que en los últimos años había concentrado sus principales apuestas en estrenos directos en plataformas, una tendencia que se acentuó durante la pandemia. Homo Argentum, con su inesperado éxito teatral, representa una notable excepción a esta nueva norma, revalorizando la experiencia de la sala oscura.