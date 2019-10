Jon Favreau, uno de los "hombres fuertes" de Marvel, se refirió a las apreciaciones de los legendarios directores sobre el cine de superhéroes Fuente: Archivo

En los últimos días, varias voces opinaron en contra de los largometrajes producidos por Marvel Studios. Martin Scorsese dijo en una entrevista que "lo más cercano a esas películas son los parques temáticos", mientras Francis Ford Coppola fue lapidario y sentenció que "es un cine despreciable". Frente a esas opiniones, James Favreau, director de Iron Man 1 y 2, y productor de varios films de ese universo de superhéroes, dio su mirada al respecto.

En una entrevista para CNBC, Favreu comentó: "Ellos dos son mis héroes, y se ganaron el derecho de expresar sus opiniones. Yo no estaría haciendo lo que hago si ellos no hubieran despejado el camino. Son una fuente de inspiración, que en mi caso hasta se puede rastrear en Swingers [su ópera prima]. La verdad es que pueden dar la opinión lo que quieran".

En otro fragmento de la nota, el realizador también reflexionó sobre la etapa actual que atraviesa la industria cinematográfica, y cómo si bien algunos notan que muchas puertas se cerraron, también surgieron opciones que abren nuevas oportunidades. En ese sentido, se refirió al inminente estreno de El irlandés, la nueva película de Scorsese producida por Netflix: "No sé si hubiera sido posible llevara adelante esa historia, con el presupuesto que necesitó y la tecnología que utilizaron, mediante un modelo más tradicional".

Favreau es, desde hace años, uno de los hombres fuertes dentro de Marvel y Disney. Iron Man, la película que dirigió en 2008, fue clave en la consolidación de los súper héroes como un género cinematográfico rentable, y en los años posteriores se involucró en la producción de numerosos films de la productora. Avengers: Endgame, se convirtió este año en el film más taquillero de la historia, y si bien para Marvel fue motivo de festejo, otras voces comenzaron a ver allí un peligroso monopolio y un empobrecimiento en Hollywood.

Aparte de los mencionados Scorsese y Coppola, Jennifer Aniston también mostró su descontento contra esas películas. Y en los últimos días, el director Ken Loach se sumó a quienes ven con malos ojos esa proliferación de héroes: "Encuentro que los films de superhéroes son aburridos. Todo se reduce a encontrar productos que solo le brinden ganancias a una gran empresa. Es un ejercicio cínico. Es una estrategia empresarial que nada tiene que ver con el arte del cine". Fernando Meirelles, realizador brasileño que logró la fama con Ciudad de Dios, también pronunció una crítica: "No puedo coincidir con Scorsese porque no miro esas películas. Vi una Spider-Man hace como ocho años, y hasta ahí llegué. No me interesa".

Mientras las críticas negativas hacia ese género van en aumento, Marvel gana cada vez más poder en el tablero de Hollywood. En los próximos tres años tiene pautado un esquema con más de diez nuevos films, y también prepara su desembarco en televisión con diversas propuestas para la inminente plataforma streaming Disney+.