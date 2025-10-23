Jennifer Lawrence y Tessa Thompson revelaron el costado más difícil de ser una heroína de Marvel: “Tan incómodo”

Durante las últimas décadas, las películas de superhéroes y superheroínas se convirtieron en la plataforma de despegue de los aspirantes a estrellas. Trabajar para el universo cinematográfico de Marvel o en el de DC fue la meta que todos querían alcanzar y que muy pocos se atrevieron a rechazar. Sin embargo, según revelaron esta semana Jennifer Lawrence y Tessa Thompson, prestarle el cuerpo a esos personajes poderosos surgidos de las historietas no siempre fue placentero. Sobre todo, en el momento de ir al baño.

Durante una reciente aparición en el programa televisivo The Graham Norton Show, ambas actrices abordaron de manera divertida los desafíos que debieron enfrentar cuando interpretaron a Raven, en la saga X-Men, y Valkiria, la ladera de Thor, debido a sus intrincados y ajustados disfraces.

“No sé si sentiste esto, nadie te prepara para cuando interpretas a un superhéroe...”, comenzó Thompson, a lo que Lawrence, que instantáneamente interpretó a qué se refería su colega: “¡Los uniformes de superhéroe son tan incómodos!”.

Jennifer Lawrence en la piel de Raven

“¿Por qué los hacen así?”, se preguntó Thompson, enojada, pero a la vez aliviada de haber encontrado a un interlocutor válido que comprendía a qué se estaba refiriendo. Ya sin rodeos, Lawrence, de 35 años, reveló que no le dieron “nada para orinar” cuando interpretó a la mutante azul, a lo que Thompson, de 42 años, le preguntó qué quería decir con eso.

“O sea, no podía orinar. Me decían: ‘No tienes por qué ir al baño’”, le recordó a Thompson, quien respondió: “Lo mismo me pasó a mí. Así que tuve ese problema, y ​​pensé: ‘Tenemos que hacer algo al respecto’”.

Tessa Thompsom como Valkiria

Su reclamo continuo, finalmente surtió efecto. “Le pusieron una especie de cremallera, pero aún así, tenía el disfraz completo, totalmente enfundado, al que no te podés quitar sin ayuda”, añadió.

A su vez, Lawrence comentó en tono de broma que le dieron una especie de “embudo para ponerse de pie y orinar”. “¡A mí también me dieron eso! Pero pensé: ‘No, no puedo... No puedo hacerlo’”, dijo Thompson, mientras Lawrence aplaudía: “¡Bien por vos! ¡Seguí así!”.

Cuando Thompson le preguntó a Lawrence si había usado el embudo, ella respondió, haciendo un gesto de broma, “Sí, pensé: ‘¡Oh, lo siento, pero no tengo opción!’”.

Lawrence interpretó a una versión "buena" de Mystique en X-Men: Primera Generación (2011), Días del Futuro Pasado (2014), Apocalipsis (2016) y Fénix Oscura (2019)

Mientras el público presente se reía de las ocurrencias de las actrices, el anfitrión quiso saber si Lawrence había sufrido algún “accidente” mientras utilizaba el embudo de papel que le habían facilitado mientras usaba el traje de X-Men.

“Mmm”, respondió Lawrence, entre risas. “Volvía al set con gotitas de pipí”, añadió. “Y todos decían: ‘¡Ay!’, con cara de disgusto".

Lawrence interpretó a la mutante Raven/Mystique en X-Men: Primera Generación (2011) y sus secuelas, X-Men: Días del Futuro Pasado (2014), X-Men: Apocalipsis (2016) y Fénix Oscura (2019). Thompson, a su vez, le prestó su cuerpo a la guerrera asgardiana, Valquiria, en las películas Thor: Ragnarok (2017), Vengadores: Endgame (2019), Thor: Amor y trueno (2022), The Marvels (2023) y está previsto que repita su papel en Vengadores: Día del Juicio Final.

Esta no es la primera vez que Lawrence se refiere a las dificultades que debió enfrentar debido a su traje ajustado. Durante una aparición pasada en The Graham Norton Show junto a su coprotagonista de X-Men, James McAvoy, en 2016, mientras promocionaban X-Men: Apocalipsis, recordó: “Llevaba unas medias azules que me rodeaban todo el cuerpo y no podía sentarme para orinar. No podía ir al baño. Los que las hicieron decían: ‘Bueno, es una chica. No va al baño’. Así que orinaba de pie con un embudo”.

Thompsom junto a Natalie Portman en una escena de Thor: Amor y trueno

McAvoy, que interpretó al Profesor X en las películas, reveló en aquel momento que le hizo una broma a su coprotagonista en el set, mientras ella intentaba hacer sus necesidades. “De hecho, irrumpí en su baño con una pistola de aire comprimido mientras intentaba orinar en su embudo”, rememoró el actor, riendo, a lo que Lawrence exclamó: “¡Me arrojó agua!”.

“Es difícil hacerlo porque tenés que parar mientras estás orinando para que salga el resto... Es todo un proceso científico”, bromeó Lawrence, añadiendo que tenía “muchas cosas en juego” antes de que McAvoy la “irrumpiera”.

“No fue justo porque todos nos disparábamos con armas. Pero ustedes estaban vestidos, ¡y yo estaba desnuda!”, añadió.