Julia Roberts y Denzel Washington, juntos de nuevo

Denzel Washington y Juliia Roberts volverán a coprotagonizar un film

Natalia Trzenko 22 de julio de 2020 • 14:22

Pasaron 27 años desde que coprotagonizaron El informe Pelícano, pero cuando llegó la hora de elegir a su nuevo compañero de elenco, Julia Roberts no dudo en recomendar a Denzel Washington tal como lo había hecho en aquella exitosa película de 1993. Y así, el próximo film de Netflix, Leave the World Behind, consiguió a sus estrellas. La película basada en una novela de Rumaan Alam, que se publicará en la primavera boreal, será dirigida por Sam Esmail, creador de Mr. Robot y productor de Homecoming, la serie de Amazon Prime Video que Roberts protagonizó y produjo también.

Para reunir semejante equipo y quedarse con el film, el sistema de streaming compitió contra varias otras plataformas -incluyendo a Apple-, pero finalmente fue el ganador, al pagar cerca de 100 millones de dólares por los derechos.

Washington y Roberts en El informe Pelícano

La trama de la novela cuenta la historia de un matrimonio que junto a sus hijos adolescentes alquila una casa de veraneo en una zona remota de Long Island. Una vez allí, los dueños del hospedaje regresan en pánico y los sorprende un apagón que deja a oscuras a toda la ciudad de Nueva York. Sin televisión ni servicio de celulares ni teléfonos de línea, la pareja no sabe en qué creer y cómo manejar la forzada convivencia.

Roberts interpretará a la madre y esposa de la familia cuyos planes de vacaciones se arruinan completamente ante la llegada del dueño de la casa, papel que encarnará Washington.