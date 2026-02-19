Parque Lezama: una clase magistral de actuación y sensible excepción frente a los límites del algoritmo

Parque Lezama (Argentina/2026). Dirección: Juan José Campanella. Guion: Juan José Campanella a partir de la obra teatral de Herb Gardner. Fotografía: Miguel P. Gilaberte. Edición: Juan José Campanella. Elenco: Luis Brandoni, Eduardo Blanco, Agustín Aristarán, Verónica Pelaccini, Manuela Menéndez, Matías Alarcón, Alan Fernández. Calificación: Apta para mayores de 16 años. Distribuidora: Maco Cine. Duración: 115 minutos. Nuestra opinión: buena.

Cuando en 2024 se anunció que Parque Lezama, la obra teatral dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco tendría una adaptación cinematográfica, el realizador resumió en una nota con LA NACION el motor detrás de la iniciativa de llevar el éxito de los escenarios a la pantalla.

“Estoy con muchísimas ganas de resolver con esta obra el único problema que tiene el teatro: la finitud. Ahora van a quedar por fin para la historia las actuaciones de Luis y de Eduardo”, le dijo Campanella a este diario. Una noble intención que Parque Lezama, la película, cumple con creces. En más de una ocasión durante el desarrollo de las casi dos horas que dura el film el espectador sensible se sentirá transportado por el enorme talento de Brandoni y la perfecta sociedad construida con Blanco para este relato que no esconde sus raíces teatrales ni sus estocadas sentimentales.

La ficción adaptada por Campanella a partir de la obra original I’m Not Rappaport, escrita por Herb Gardner, tiene al parque del título como único escenario con el foco puesto en los bancos distribuidos en los surcos del histórico espacio del sur de la ciudad. Allí, en los bancos de madera de toda la vida se sientan dos ancianos aparentemente opuestos. Antonio Cardozo (Blanco) hace que lee aunque a duras penas ve algo más que siluetas azules mientras quién se presenta como Samuel/León (Brandoni), habla y le habla como si estuviera dictando una clase magistral.

Que es exactamente lo que hace el actor con el personaje y los textos que le toca interpretar. “A veces la verdad me queda un poco chica, me tira de sisa”, admite Samuel como advertencia para Cardozo y por extensión, para los espectadores. Desde ese momento en adelante todo lo que cuente podrán ser mentiras o, como él prefiere decir, “alternaciones”, que lo hacen sentir vivo.

La coreografía del tira y afloje entre los dos hombres y su manera de ver la vida está cargada de nostalgia por un mundo que ya no está o que si sigue existiendo subsiste camuflado en una vacua admiración por los objetos retro. Pero solo en los objetos, porque las personas de antaño son “invisibles”, uno de los pocos puntos en los que Samuel y Cardozo acuerdan desde el inicio.

Brandoni y Blanco en Parque Lezama Prensa Netflix

Y aunque desde el texto se diga que la nostalgia es “la peor enfermedad, la que mata más viejos que los infartos”, lo cierto es que Parque Lezama la utiliza en su beneficio. No hay aquí búsqueda de nuevas formas narrativas o visuales ni de pretender ser otra cosa de lo que el film es. La película comienza y termina con la imagen de una calesita y el ritual de los chicos intentando atrapar la sortija, un modo de representar la permanencia de ciertas tradiciones que esquivaron, como los relatos de Samuel, la inclemencia del paso del tiempo. Es una suerte de contrapeso frente a todo aquello que se nombra y ya no está.

En los pasajes en los que la trama suma a distintos personajes que llegan para distraer, interrumpir, agredir o intentar cuidar a los protagonistas, el film pierde el ritmo sobre todo porque las irrupciones fuerzan a los personajes a lidiar con la mirada del mundo sobre los ancianos y las crueldades de la vejez.

En el contexto del claro deterioro que experimentan los relatos cinematográficos bajo la lógica del algoritmo de las plataformas, Parque Lezama se planta como una sensible excepción a la regla y hasta se permite hacerle un guiño a Netflix, que lo estrenará luego de su paso por las salas, quitándole el rol de villano que en esta película no es otro que el paso del tiempo.