La película de 2021 que está entre las más vistas de Netflix Argentina y es ideal para este fin de semana largo
Una vez más, el gigante del streaming pone en boca de todos una película policial neo-noir protagonizada por un elenco de peso; descubrí de qué se trata y mirala en este fin de semana largo
- 4 minutos de lectura'
Llegó el fin de semana largo y ver Netflix desde la comodidad del hogar es uno de los planes más codiciados, sobre todo porque con los compromisos laborales y la vorágine de la semana, sentarse en el sillón y darle play a eso que tanto queremos ver parece ser una misión imposible. Debido a esto es que hoy te traemos Pequeños secretos, la película de 2021 que resurgió de la mano de la plataforma.
Bajo la dirección de John Lee Hancock, la cinta policial neo-noir (un subgénero del policial que actualiza el estilo y los temas del cine negro clásico, que añade elementos modernos y una estética renovada) gira en torno a una oscura investigación de un asesino en serie en Los Ángeles.
La película presenta a Joe “Deke” Deacon (Denzel Washington), un antiguo y talentoso detective de homicidios de Los Ángeles que fue degradado y exiliado a trabajar como sheriff de un condado rural. Deke regresa a la ciudad por un encargo menor, pero termina involucrándose en el caso que aterroriza a la ciudad estadounidense.
El caso es liderado por el joven y ambicioso sargento Jim Baxter (Rami Malek). A pesar de la resistencia inicial de Baxter, la vieja experiencia y el ojo obsesivo de Deke para los “pequeños secretos” resultan indispensables, y ambos forman una incómoda alianza para cazar al asesino: Albert Sparma (Jared Leto), un solitario y extraño hombre obsesionado con crímenes.
“Un sheriff y un detective de homicidios colaboran para dar caza a un astuto asesino en Los Ángeles. Mientras rastrean al culpable, el pasado de uno de ellos comienza a salir a la luz y puede poner en peligro la investigación”, dice la sinopsis oficial con la que invita a verla.
“La estrategia consiste en recuperar el sabor antiguo de lo de siempre. Gestos serios, diálogos cortados a escoplo y una ambientación tan efectiva como cerca del desasosiego... Brillante”;“Hancock no iguala la eficacia quirúrgica de los mejores guiones noir, pero maneja bien los diálogos y los personajes... Es apasionante por su exploración detallada de los personajes principales” y “El cambio de dúo a trío convierte Pequeños secretos en una seductora oda a Se7en (...) Es un juego del gato y el ratón fascinante”, fueron algunas de las críticas que recibió en el sitio web FilmAffinity.
Tres títulos similares para ver en Netflix si te gustó Pequeños secretos
Crimen perfecto (2007)
Willy Beachum es un joven y ambicioso fiscal cuya carrera está empezando a despegar. Por otra parte, Ted Crawford es un ingeniero de mediana edad que acaba de disparar a su mujer a sangre fría. El destino los enfrentará en el consiguiente juicio. Crawford resulta ser un individuo tan complejo e impredecible como el crimen que cometió, de modo que las acusaciones de Willy empiezan a desmoronarse al mismo tiempo que su futuro profesional. Duración: 1 h 53 min. Ver Crimen perfecto.
El irlandés (2019)
En la década de 1950, el conductor de un camión Frank Sheeran se involucra con Russell Bufalino y su familia criminal de Pensilvania, en un imparable camino para ser el mejor asesino a sueldo. Duración: 3 h 29 min. Ver El irlandés.
El atraco (2024)
Una fiscal pide ayuda a un expolicía para resolver el caso de un asalto a un banco, a cambio, le ofrece la oportunidad de recuperar su vida. Duración: 1 h 53 min. Ver El atraco.
