La película de 2021 que está entre las más vistas de Netflix Argentina y es ideal para este fin de semana largo

Llegó el fin de semana largo y ver Netflix desde la comodidad del hogar es uno de los planes más codiciados, sobre todo porque con los compromisos laborales y la vorágine de la semana, sentarse en el sillón y darle play a eso que tanto queremos ver parece ser una misión imposible. Debido a esto es que hoy te traemos Pequeños secretos, la película de 2021 que resurgió de la mano de la plataforma.

Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto protagonizan Pequeños secretos

Bajo la dirección de John Lee Hancock, la cinta policial neo-noir (un subgénero del policial que actualiza el estilo y los temas del cine negro clásico, que añade elementos modernos y una estética renovada) gira en torno a una oscura investigación de un asesino en serie en Los Ángeles.

La película presenta a Joe “Deke” Deacon (Denzel Washington), un antiguo y talentoso detective de homicidios de Los Ángeles que fue degradado y exiliado a trabajar como sheriff de un condado rural. Deke regresa a la ciudad por un encargo menor, pero termina involucrándose en el caso que aterroriza a la ciudad estadounidense.

Nada es lo que parece en esta investigación sobre un crimen en Los Angeles

El caso es liderado por el joven y ambicioso sargento Jim Baxter (Rami Malek). A pesar de la resistencia inicial de Baxter, la vieja experiencia y el ojo obsesivo de Deke para los “pequeños secretos” resultan indispensables, y ambos forman una incómoda alianza para cazar al asesino: Albert Sparma (Jared Leto), un solitario y extraño hombre obsesionado con crímenes.

“Un sheriff y un detective de homicidios colaboran para dar caza a un astuto asesino en Los Ángeles. Mientras rastrean al culpable, el pasado de uno de ellos comienza a salir a la luz y puede poner en peligro la investigación”, dice la sinopsis oficial con la que invita a verla.

“La estrategia consiste en recuperar el sabor antiguo de lo de siempre. Gestos serios, diálogos cortados a escoplo y una ambientación tan efectiva como cerca del desasosiego... Brillante”;“Hancock no iguala la eficacia quirúrgica de los mejores guiones noir, pero maneja bien los diálogos y los personajes... Es apasionante por su exploración detallada de los personajes principales” y “El cambio de dúo a trío convierte Pequeños secretos en una seductora oda a Se7en (...) Es un juego del gato y el ratón fascinante”, fueron algunas de las críticas que recibió en el sitio web FilmAffinity.

Algunas de las críticas que recibió Pequeños secretos (Foto: Captura FilmAffinity)

Tres títulos similares para ver en Netflix si te gustó Pequeños secretos

Crimen perfecto (2007)

Willy Beachum es un joven y ambicioso fiscal cuya carrera está empezando a despegar. Por otra parte, Ted Crawford es un ingeniero de mediana edad que acaba de disparar a su mujer a sangre fría. El destino los enfrentará en el consiguiente juicio. Crawford resulta ser un individuo tan complejo e impredecible como el crimen que cometió, de modo que las acusaciones de Willy empiezan a desmoronarse al mismo tiempo que su futuro profesional. Duración: 1 h 53 min. Ver Crimen perfecto.

Crimen perfecto, tráiler

El irlandés (2019)

En la década de 1950, el conductor de un camión Frank Sheeran se involucra con Russell Bufalino y su familia criminal de Pensilvania, en un imparable camino para ser el mejor asesino a sueldo. Duración: 3 h 29 min. Ver El irlandés.

El Irlandés , tráiler oficial

El atraco (2024)

Una fiscal pide ayuda a un expolicía para resolver el caso de un asalto a un banco, a cambio, le ofrece la oportunidad de recuperar su vida. Duración: 1 h 53 min. Ver El atraco.