Bradley Cooper, el director “despiadado” que volvió al ruedo para dar ayudar a un viejo amigo

“Despiadado, pero en el buen sentido”, dice el actor Will Arnett sobre Bradley Cooper, el director, coguionista y a veces camarógrafo de ¿Está funcionando esto?, el film que llega este jueves a las salas argentinas, a la hora de encontrar quién pudiera dirigir la comedia dramática sobre Alex, un hombre que en el proceso de divorciarse y en plena crisis de mediana edad encuentra el modo de canalizar su dolor a través de la comedia stand-up. Ese recorrido, Arnett lo basó en la historia real del comediante británico John Bishop, y que escribió con la intención de encarnar al protagonista, a pesar de que tras más de tres décadas como actor cómico nunca había intentando hacer stand-up ni tenía experiencia en dramas.

Conocido por su trabajo en la serie Arrested Development y por su voz ronca y profunda, que puso al servicio de personajes animados en sus versiones originales como el Batman de La gran aventura Lego y Bojack Horseman, la brillante serie de Netflix, Arnett le pidió a Cooper que leyera el guion para que le dijera que opinaba de él y se sorprendió cuando el director de Nace una estrella y Maestro, le propuso transformar ¿Está funcionando esto? en su tercer film como realizador.

Amigos hace más de 25 años, para Cooper la decisión de volver a dirigir comenzó por la curiosidad de trabajar con Arnett, a quien describe como “el tipo más gracioso de la sala”, y continuó por su interés por la comedia stand-up. “Nos presionaba para que siguiéramos profundizando. Es un gran escritor y eso después lo traslada a la dirección. Bradley puede llegar a ser despiadado de la mejor manera posible”, insiste Arnett durante la charla por zoom con LA NACION, cuando se le pregunta por cómo fue ser dirigido por primera vez por Cooper, quien también aparece en la película interpretando a Balls, el caótico mejor amigo del protagonista.

Laura Dern, Will Arnett y Bradley Cooper detrás de la cámara durante el rodaje del film Jason McDonald - Searchlight Pictures

“Muchos nos preguntan si fue difícil trabajar juntos siendo amigos hace tanto tiempo, o si las exigencias de la filmación afectaron nuestra amistad. Mi respuesta es que todo el proceso nos unió más que antes, lo cual es fantástico. Nos conocemos desde que éramos jóvenes, y el hecho de que estemos haciendo esto a esta altura de nuestras vidas, con las experiencias que adquirimos, nos permitió ser muy honestos el uno con el otro. Ya tenemos la confianza como para presionarnos mutuamente y alentarnos a intentar cosas que, en mi caso, podrían haberme dado miedo de probar en otras circunstancias. Bradley estuvo pegado a mí durante toda la filmación, en casi todas las escenas él operó la cámara. Creo que la manera en que eligió rodar la película deriva directamente de la confianza y cercanía que compartimos”, detalla Arnett.

Arnett compartió escenas de la película con Charlie y Lucy, los perros de Bradley Cooper que ya habían aparecido en Nace una estrella Jason McDonald - Searchlight Pictures

El film en el que Laura Dern interpreta a la futura exesposa del protagonista fue un emprendimiento casi familiar: los perros, Charlie y Lucy, que irrumpen en escena en la casa que a Alex (Arnett) tanto le cuesta dejar son las mascotas de Cooper, que ya habían aparecido en Nace una estrella; el colegio en el que se despliega el conflicto entre la pareja es al que asiste la hija del director, y uno de los hijos de Arnett y esa remera del Liverpool que el personaje luce entre una visita y otra al club de comedia es tan suya como el fanatismo por el equipo de fútbol inglés.

Cooper y Arnett en una escena de ¿Está funcionando esto? Jason McDonald - Searchlight Pictures

Para retratar la inmediatez con la que la película sigue el recorrido del personaje principal y su salto al vacío sin red en las lides de la comedia en un club de Nueva York, supuso que además de operar él mismo la cámara en mano en la mayoría de las escenas, Cooper también filmara secuencias por las calles de la ciudad sin la pompa, regulaciones o circunstancias que los rodajes suelen requerir.

Sin permisos municipales ni cortes de veredas, el director y su elenco buscaban captar algo del espíritu vital de Manhattan, un noble intento que casi termina mal para Arnett. “Pasamos muchos momentos graciosos durante el rodaje en Nueva York y alrededores, como el día en que Bradley se tiró arriba del capó del coche para filmarme mientras conducía. No teníamos permisos para hacerlo así que cada tanto yo le gritaba “policía, policía, policía”, porque estábamos yendo por la autopista, y si nos llegaban a parar, como yo manejaba, la multa y el problema lo iba a tener yo”, recuerda el actor.

¿Está funcionando esto? Jason McDonald - Searchlight Pictures

De todos modos, para él, los potenciales conflictos con la ley que pudo haber tenido durante el rodaje no se compararon las ventajas de contar con un director como Cooper, quien se propuso demostrarle al mundo el rango completo de las habilidades actorales de su amigo Will. “Para ser honesto, hice esta película porque creo en Will y en su talento, y siempre me pareció que no le llegaban las oportunidades para demostrarlo. La experiencia de la escritura de guion fue muy interesante, porque él y su socio creativo, Mark Chappell, ya tenían su versión del argumento, y por la amistad que tenemos me animé a sugerirles que revisáramos juntos el guion. Y eso no es algo sencillo de navegar, pero nos salió bien sin padecerlo. En realidad, fue muy divertido escribir para gente tan talentosa como Will y Laura Dern, y es cierto que estar rodeado de gente tan buena en lo suyo te hace mejor a vos también”, contó Cooper en una conferencia de prensa de la que participó LA NACION.

Amigos son los amigos

Más de 30 años después de mudarse de su Toronto natal a Nueva York para comenzar su carrera como actor, fue recién en los últimos seis años que Arnett consiguió ser reconocido más allá de los límites de los éxitos de nicho que habían logrado Arrested Development y Bojack Horseman y el cambio se dio, curiosamente, gracias a su grupo de amigos. Es que antes de que Cooper decidiera guiarlo en su debut como protagonista dramático, el actor ya había conseguido una popularidad inédita en su carrera gracias al podcast Smartless (Desinteligentes) que conduce junto con los actores Jason Bateman y Sean Hayes. Colegas, amigos y compinches hace décadas, el trío decidió sumarse a la moda de los famosos que durante la pandemia se pusieron frente a los micrófonos. El programa que comenzó como una excusa para reunirse a través de Zoom en medio de las restricciones por la emergencia sanitaria pronto se transformó en un fenómeno de público, que elevó la carrera de sus tres creadores. Así, en cuanto se pudo, el trío hizo una gira para presentar el programa en vivo, que resultó en una hilarante serie documental disponible en HBO Max y en un contrato de exclusividad por tres años valuado en más de 100 millones de dólares con la radio digital Sirius XM.

Bradley Cooper, Laura Dern y Will Arnett en la premiere del film en Londres Scott A Garfitt� - Invision�

“Me siento increíblemente afortunado de poder trabajar con mis amigos. A esta altura de mi vida, a los 55 años, me di cuenta de que estas son las experiencias que cuentan y lo que quiero para mí. Es un privilegio especialmente porque tengo la suerte de tener tantos amigos talentosos, artistas increíbles como Bradley y Laura. En un proyecto como este, en el que todo gira en torno a tu capacidad de ser vulnerable, de interpretar a este tipo y lo que está atravesando fue fundamental estar rodeado de gente en la que confío”, concluyó Arnett, quien pasa por la mejor etapa de su trayectoria gracias a algo más que “un ayudita de sus amigos”.