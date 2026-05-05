La Odisea ya tiene tráiler oficial: Christopher Nolan pone fecha a su esperado regreso tras Oppenheimer

A tres años del éxito de Oppenheimer, el drama biográfico sobre J. Robert Oppenheimer, el físico teórico que lideró el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, Christopher Nolan vuelve a generar expectativas entre sus fanáticos: La Odisea ya tiene tráiler oficial. Se trata de la nueva apuesta del reconocido director de cine, guionista y productor británico estadounidense, la cual desembarcará próximamente en pantalla grande.

La Odisea se estrenará el 17 de julio de este año

Las primeras imágenes del avance en formato IMAX presentan a Matt Damon en el papel de un Odiseo náufrago y vulnerable, quien lucha por encontrar el camino de regreso a su hogar tras el fin de la guerra de Troya. Mientras el protagonista enfrenta la inmensidad del mar, la trama se traslada a una Ítaca sumida en el conflicto, donde los personajes interpretados por Robert Pattinson y Tom Holland mantienen una tensión constante en una feroz disputa por el trono vacío. Este choque generacional entre los actores promete ser uno de los puntos más altos de una narrativa que entrelaza la desesperación del exilio con la ambición política.

Matt Damon en la nueva película de Christopher Nolan, La Odisea (Foto: Universal Pictures)

Fiel a su reputación, Nolan parece haber llevado el realismo visual a un nuevo nivel. La obra destaca por la captura de tormentas y batallas marítimas con una crudeza que prescinde de los efectos digitales convencionales al apostar por efectos prácticos que transmiten una inmersión total. El tráiler culmina con una solemne promesa de justicia y la confirmación de la fecha de estreno que los cinéfilos ya tienen marcada en el calendario: el 17 de julio de 2026.

Anne Hathaway en La Odisea

Durante su paso por The Late Show with Stephen Colbert, el cineasta profundizó en los motivos que influyeron en su elección de este relato tras el éxito de Oppenheimer. “No se había abordado a gran escala... ese es el tipo de vacío que uno busca como cineasta”, señaló. Asimismo, Nolan confirmó que la estructura del film evitará la linealidad tradicional y anticipó que el inicio se enfocará en la incertidumbre de Ítaca. ”Comenzamos en Ítaca. Comenzamos con el ‘Canto de Odiseo’. Todos saben que la Guerra de Troya terminó hace diez años. ¿Dónde está él? No ha vuelto. Se fue hace 20 años. Y las cosas no están del todo bien en su reino", detalló.

El lanzamiento encendió las redes sociales gracias al análisis del especialista Anish Moonka. En su hilo viral en X, Moonka diseccionó la estrategia de Nolan para dominar la conversación global mediante el “hype” controlado. Según el analista, el uso de cámaras IMAX en entornos naturales y la ausencia de CGI —arte de crear entornos, objetos o personajes digitales 3D/2D mediante software informático—, no son solo decisiones artísticas, sino un factor clave de éxito comercial que diferencia a Nolan en la era de los efectos digitales.

El lanzamiento encendió las redes sociales gracias al análisis del especialista Anish Moonka (Foto: Captura X/@anishmoonka)

Un usuario en X reveló detalles impactantes sobre La Odisea, la nueva apuesta de Christopher Nolan (Foto: Captura X/@anishmoonka)

El experto destacó un hito sin precedentes: las entradas salieron a la venta el 17 de julio de 2025, un año antes del estreno. El resultado fue inmediato y la mitad de los cines con formato IMAX 70 mm en EE. UU. agotaron sus tickets en doce horas, con una recaudación de 1.5 millones de dólares en una mañana. Sobre la producción, Nolan definió el rodaje como una “absoluta pesadilla, pero en todas las formas correctas”.