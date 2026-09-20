Dolores Fonzi y Mercedes Morán exhibieron tapados con un mensaje por Malvinas en el Festival de San Sebastián

Las actrices Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez lucieron unos tapados con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” durante su participación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La imagen fue difundida por Dolores Fonzi a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía junto a sus compañeras durante su paso por el festival de cine español.

En el video se ve a los cuatro actrices caminando hacia la cámara sobre la alfombra roja y voltearse para exhibir el mensaje estampado en la espalda de sus tapados.

El gesto se produjo pocos días después de una acción similar de Lali Espósito. La cantante había exhibido una remera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

Lali Espósito en San Sebastián JB Lacroix - GC Images

La elección no resulta aislada. En los últimos meses la consigna volvió a ocupar un lugar central, especialmente después de que la selección argentina eliminara a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Durante los festejos en Atlanta, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y otros integrantes del plantel desplegaron sobre el campo de juego una bandera blanca con esa misma frase. La imagen recorrió el mundo y Lali fue, justamente, una de las figuras que la compartió entonces en sus redes sociales.

Además, esto ocurre en un momento en que el gobierno de Javier Milei ha intensificado el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Esta estrategia incluye una mayor confrontación verbal, el anuncio de sanciones a las petroleras que operan en el archipiélago y el proyecto de construcción de una base naval.

Las actrices presentan una miniserie

Las actrices viajaron a España para presentar “Mis muertos tristes”, la miniserie de Pablo Larraín, que integra la Sección Oficial.

Basada en los cuentos de Mariana Enriquez, la serie de cuatro capitulos cuenta la historia de Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos y acaba de perder a su madre en un relato donde los límites entre vivos y fallecidos comienzan a difuminarse.

Mis Muertos Tristes. (L to R) Mercedes Morán as Ema, Dolores Fonsi as Carolina in Mis Muertos Tristes. Cr. Courtesy of Netflix ©2026

Aunque toma su nombre del relato “Mis muertos tristes”, la miniserie no adapta de manera lineal un único texto. La historia incorpora elementos de otros cuentos de Enriquez, entre ellos “Julie” y “Un lugar soleado para gente sombría”.