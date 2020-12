Gal Gadot se sumó como testigo en la investigación sobre lo que ocurrió en la filmación de la película La liga de la Justicia

La actriz Gal Gadot prestó su testimonio como parte de la investigación que lleva adelante WarnerMedia sobre lo ocurrido en la filmación de La liga de la Justicia. En el film Ben Affleck hacía de Batman; Gadot, de Mujer Maravilla; Ezra Miller, de Flash; Jason Momoa, de Aquaman; y Ray Fisher, de Cyborg. "Sé que han hecho una investigación muy exhaustiva, incluso por el tiempo que pasé con ellos", afirmó ayer la protagonista de La mujer maravilla 1984 durante una entrevista para el podcast de Variety e iHeart, The Big Ticket.

WarnerMedia dijo en un comunicado el 11 de diciembre que había terminado su investigación sobre lo ocurrido en el set de La liga de la Justicia. "Se han tomado medidas correctivas", aseguraron aunque no detallaron en qué consistían esas medidas. "Yo tampoco sé lo que eso significa. Tengo curiosidad por saber cuál será el resultado", agregó la actriz que, junto a la directora Patti Jenkins, ya están pensando en su próximo proyecto juntas que devolverá a la pantalla grande a uno de los grandes personajes femeninos de la historia: Cleopatra.

En agosto último se dio a conocer que se había iniciado una investigación después de que el actor de La liga de la Justicia Ray Fisher hiciera públicas las acusaciones de maltrato contra el director Joss Whedon [quien reemplazó a Zack Snyder en la parte final del rodaje tras el suicidio de su hija] y los productores Geoff Johns y Jon Berg. En julio, Fisher había dicho que el trato de Whedon al elenco y al equipo era "asqueroso, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable" y que tanto el excopresidente de la producción de Warner Bros y el director creativo habían permitido dicho comportamiento.

Whedon se negó a hacer comentarios. Berg, por su parte, dijo en julio: "Es categóricamente falso que permitiéramos cualquier comportamiento poco profesional". Pero, por otro lado, Jason Momoa, el actor de Aquaman, apoyó a su compañero de elenco:"Pasaron cosas serias, tiene que haber una investigación y las personas responsables deberán rendir cuentas".

Gadot ya había declarado al diario Los Angeles Times que ella no filmó con Fisher, pero que su "experiencia con Whedon, que no fue la mejor". Pero luego aseguró que cuando ocurrió su episodio lo habló en el momento. "Me ocupé de eso allí cuando sucedió. Se lo llevé a los superiores y ellos se encargaron de ello. Estoy feliz de que Ray se levante y diga su verdad", remarcó.

