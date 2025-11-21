LA NACION

En fotos: del juego de dobles de Jeff Goldblum al osado look transparente de Kate Hudson

El actor de Wicked: por siempre posó con su nueva estatua de cera en el museo Madame Tussauds y generó confusión entre los visitantes. Además, Mila Kunis y Kerry Washington deslumbraron en el estreno de Wake Up Dead Man: un misterio de Knives Out

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Jeff Goldblum se divirtió posando junto a su figura de cera, en el Museo Madame Tussauds de Nueva York
Jeff Goldblum se divirtió posando junto a su figura de cera, en el Museo Madame Tussauds de Nueva YorkCJ Rivera - Invision
En plena gira promocional de Wicked: por siempre, Jeff Goldblum se hizo un tiempo para pasar por el museo de cera Madame Tussauds de Nueva York. Una vez adentro, el actor logró desconcertar a todos al posar con su flamante escultura, una copia exacta de él
En plena gira promocional de Wicked: por siempre, Jeff Goldblum se hizo un tiempo para pasar por el museo de cera Madame Tussauds de Nueva York. Una vez adentro, el actor logró desconcertar a todos al posar con su flamante escultura, una copia exacta de élCJ Rivera - Invision
Goldblum reafirmó su condición de celebridad cool con su aparición en la avant premiere de la película inspirada en El mago de Oz que tuvo lugar en el Lincoln Center de Nueva York. Además de su vistoso tapado, el actor. El actor de 73 años engalanó su chaleco con un antiguo reloj cruzado
Goldblum reafirmó su condición de celebridad cool con su aparición en la avant premiere de la película inspirada en El mago de Oz que tuvo lugar en el Lincoln Center de Nueva York. Además de su vistoso tapado, el actor. El actor de 73 años engalanó su chaleco con un antiguo reloj cruzadoEvan Agostini - Invision
Michelle Yeoh fue otra de las estrellas de Hollywood que jugó con su look. La actriz lució un diseño strapless de Givenchy que generó furor en las redes. "La reina de la esponja fluo", describió un usuario de Instagram
Michelle Yeoh fue otra de las estrellas de Hollywood que jugó con su look. La actriz lució un diseño strapless de Givenchy que generó furor en las redes. "La reina de la esponja fluo", describió un usuario de InstagramKENA BETANCUR - AFP
Cynthia Erivo optó por un look personalizado de Balenciaga que no pasó desapercibido. La estrella del film lució un diseño negro escultórico de cuero con detalles en plumas que combinó con guantes y unos lentes de sol tipo máscara
Cynthia Erivo optó por un look personalizado de Balenciaga que no pasó desapercibido. La estrella del film lució un diseño negro escultórico de cuero con detalles en plumas que combinó con guantes y unos lentes de sol tipo máscaraJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Con su outfit, Erivo logró imprimirle a la alfombra roja de la premiere de Wicked: por siempre un aura tan dramática como futurista
Con su outfit, Erivo logró imprimirle a la alfombra roja de la premiere de Wicked: por siempre un aura tan dramática como futuristaJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Ariana Grande, por su parte, combinó el glamour y el romanticismo con su elección: un vestido de alta costura de Schiaparelli con una voluminosa falda de tul rosa y un top negro azabache estructurado con detalles de encaje
Ariana Grande, por su parte, combinó el glamour y el romanticismo con su elección: un vestido de alta costura de Schiaparelli con una voluminosa falda de tul rosa y un top negro azabache estructurado con detalles de encajeJAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
El hombre más sexy del mundo según la revista People, Jonathan Bailey, dejó en claro que también tiene buen gusto a la hora de vestir: en la alfombra roja de la nueva entrega de Wicked lució impecable con un look monocromático de la colección primavera/verano 2026 de Loro Piana
El hombre más sexy del mundo según la revista People, Jonathan Bailey, dejó en claro que también tiene buen gusto a la hora de vestir: en la alfombra roja de la nueva entrega de Wicked lució impecable con un look monocromático de la colección primavera/verano 2026 de Loro PianaKENA BETANCUR - AFP
En lugar de posar para las cámaras y mostrar su look, el presentador Jimmy Fallon prefirió compartir su costado más humorístico
En lugar de posar para las cámaras y mostrar su look, el presentador Jimmy Fallon prefirió compartir su costado más humorísticoKENA BETANCUR - AFP
La siempre vigente Patricia Clarkson no dudó en sonreir para los flashes mientras mostraba su vestido corto de mangas voluminosas que acompañó con un clutch turquesa metalizado y zapatos a tono
La siempre vigente Patricia Clarkson no dudó en sonreir para los flashes mientras mostraba su vestido corto de mangas voluminosas que acompañó con un clutch turquesa metalizado y zapatos a tonoKENA BETANCUR - AFP
La modelo argentina y pareja del J Balvin Valentina Ferrer eligió un vestido largo color lavanda que resaltó su figura
La modelo argentina y pareja del J Balvin Valentina Ferrer eligió un vestido largo color lavanda que resaltó su figuraKENA BETANCUR - AFP
Hugh Jackman y Kate Hudson, los protagonistas de Song Sung Blue, se mostraron felices en la premiere europea del film que se realizó en Berlín
Hugh Jackman y Kate Hudson, los protagonistas de Song Sung Blue, se mostraron felices en la premiere europea del film que se realizó en BerlínAnnette Riedl - dpa
Kate Hudson decidió convertirse en la protagonista absoluta de la premiere de su film en Berlín y desembarcó en el Zoo Palast envuelta en un vestido azul eléctrico de Vera Wang Haute. Pero el color no fue la única gran apuesta del diseño: el vestido de gasa plisada además era transparente
Kate Hudson decidió convertirse en la protagonista absoluta de la premiere de su film en Berlín y desembarcó en el Zoo Palast envuelta en un vestido azul eléctrico de Vera Wang Haute. Pero el color no fue la única gran apuesta del diseño: el vestido de gasa plisada además era transparenteAnnette Riedl - dpa
Cailee Spaeny, la actriz que le dio vida a Priscilla Presley en el film de Sofía Coppola, durante la premiere de la película de Netflix Wake Up Dead Man: un misterio de Knives Out que se realizó en Los Angeles. La artista llevó un diseño de Miu Miu
Cailee Spaeny, la actriz que le dio vida a Priscilla Presley en el film de Sofía Coppola, durante la premiere de la película de Netflix Wake Up Dead Man: un misterio de Knives Out que se realizó en Los Angeles. La artista llevó un diseño de Miu MiuFREDERIC J. BROWN - AFP
Mila Kunis fue por un look minimalista en la premiere de la nueva entrega de la saga Knives Out con un vestido sin tirantes en tono champán de The New Arrivals
Mila Kunis fue por un look minimalista en la premiere de la nueva entrega de la saga Knives Out con un vestido sin tirantes en tono champán de The New ArrivalsFREDERIC J. BROWN - AFP
Kerry Washington, por su parte, eligió un vestido sin tirantes de Zuhair Murad mucho más dramático y lujoso para la ocasión
Kerry Washington, por su parte, eligió un vestido sin tirantes de Zuhair Murad mucho más dramático y lujoso para la ocasiónFREDERIC J. BROWN - AFP
Cailee Spaeny, Mila Kunis y Kerry Washington, las protagonistas de la tercera entrega de la popular saga policial de Rian Johnson, posan durante la avant premiere que se realizó en Los Ángeles; el film tendrá un estreno limitado en salas y el 12 de diciembre estará disponible en Netflix
Cailee Spaeny, Mila Kunis y Kerry Washington, las protagonistas de la tercera entrega de la popular saga policial de Rian Johnson, posan durante la avant premiere que se realizó en Los Ángeles; el film tendrá un estreno limitado en salas y el 12 de diciembre estará disponible en NetflixBilly Bennight - ZUMA Press Wire
Michael B. Jordan muestra con orgullo su premio honorífico junto a Tessa Thompson durante la 39.ª edición de los Premios American Cinematheque que se llevaron a cabo en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills
Michael B. Jordan muestra con orgullo su premio honorífico junto a Tessa Thompson durante la 39.ª edición de los Premios American Cinematheque que se llevaron a cabo en el hotel Beverly Hilton de Beverly HillsMICHAEL TRAN - AFP
Gal Gadot se robó todas las miradas al pisar la alfombra roja en la Gala de la Women's Guild Cedars-Sinai que se realizó ayer en el Beverly Hills Wilshire Hotel. La actriz de La Mujer Maravilla lució un vestido de lentejuelas color champán ceñido al cuerpo
Gal Gadot se robó todas las miradas al pisar la alfombra roja en la Gala de la Women's Guild Cedars-Sinai que se realizó ayer en el Beverly Hills Wilshire Hotel. La actriz de La Mujer Maravilla lució un vestido de lentejuelas color champán ceñido al cuerpoMAYA DEHLIN SPACH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Elizabeth Hurley llevó su belleza hasta Nashville, donde presentó uno de los galardones en los Premios CMA 2025. Para la velada la actriz lució un vestido rojo de mangas largas con un escote profundo y un largo tajo en su falda de Anamika Khanna
Elizabeth Hurley llevó su belleza hasta Nashville, donde presentó uno de los galardones en los Premios CMA 2025. Para la velada la actriz lució un vestido rojo de mangas largas con un escote profundo y un largo tajo en su falda de Anamika KhannaEMMA MCINTYRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Muy enamorada, la modelo y actriz posó sonriente junto a Billy Ray Cyrus, quien eligió ir de negro al evento
Muy enamorada, la modelo y actriz posó sonriente junto a Billy Ray Cyrus, quien eligió ir de negro al eventoEMMA MCINTYRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Carla Conte, durísima con Mariano Iúdica: “Es el único tipo con el que no volvería a laburar”
    1

    Carla Conte, durísima con Mariano Iúdica: “Es el único tipo con el que no volvería a laburar”

  2. Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años
    2

    Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años

  3. Boy Olmi presentó un documental inédito sobre Jane Goodall en el MALBA: todos los invitados
    3

    Boy Olmi presentó un documental inédito sobre Jane Goodall: todos los invitados

  4. Facundo Pieres: su vínculo actual con Zaira Nara y los rumores que lo unen a Gabriela Sari
    4

    Facundo Pieres habló de su vínculo actual con Zaira Nara y de los rumores que lo unen a Gabriela Sari: “Nos conocemos bien”

Cargando banners ...