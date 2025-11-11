Gal Gadot ganó “el Nobel judío”, el mismo que recibió Milei el año pasado, y ya definió qué hará con el premio de un millón de dólares

La Fundación del Premio Génesis anunció hoy a la actriz y productora israelí Gal Gadot como la ganadora del Premio Génesis 2026, apodado el “Nobel Judío” por la revista TIME.

El premio anual de $1 millón de dólares honra a individuos extraordinarios por su excelencia profesional, su impacto significativo en sus campos y su dedicación a los valores judíos.

Gal Gadot junto a su marido, Jaron Varsano, y sus cuatro hijos, Alma, Ori, Maya y Daniella. La imagen fue tomada el 18 marzo último, cuando colocaron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Photo by VALERIE MACON / AFP) VALERIE MACON� - AFP�

Entre los quince galardonados anteriores se encuentran luminarias como la Jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg; el exalcalde de Nueva York y filántropo Michael Bloomberg; el defensor de los derechos humanos y exdisidente soviético Natan Sharansky; el presidente y director ejecutivo de Pfizer Albert Bourla; la cantante, actriz y activista Barbra Streisand; el fundador de Blue Square Alliance Against Hate y propietario de los New England Patriots Robert Kraft; y el cineasta Steven Spielberg.

En junio último, Javier Milei viajó a Israel para recibir el premio Génesis Elisabetta Piqué

El galardonado más reciente, ganador en 2025, es el Presidente de Argentina, Javier Milei, quien fue reconocido por su firme compromiso con el Estado de Israel durante uno de los años más difíciles en la historia del Estado judío.

Destaca la home de Genesis Prize: “Bajo el liderazgo de Milei, Argentina ha revertido su historial de votaciones antiisraelíes de décadas en la ONU, ha designado a Hamás y Hezbolá como organizaciones terroristas y ha anunciado la reubicación de su embajada en Israel a Jerusalén”.

Por la primera película de La Mujer Maravilla, Gadot cobró 30 millones de dólares. Luego, aumentó su cachet otros 10 millones (Foto: Archivo)

“Soy una judía orgullosa y una israelí orgullosa”

Apenas recibida la noticia de su elección, Gal Gadot envió un mensaje de agradecimiento: “Me siento honrada de recibir el Premio Génesis y de estar junto a los asombrosos galardonados que me precedieron. Soy una judía orgullosa y una israelí orgullosa. Amo a mi país y dedico este premio a las organizaciones que ayudarán a Israel a sanar y a aquellas personas increíbles que sirven en la primera línea de la compasión. Israel ha soportado un dolor inimaginable. Ahora debemos comenzar a sanar: a reconstruir corazones, familias y comunidades”, dijo.

Gal Gadot ya brillaba como modelo, cuando recibió un llamado de su país para hcer su servicio militar El Universal

Stan Polovets, Cofundador y Presidente de la Fundación del Premio Génesis, expuso las razones de su elección: “La claridad moral y el amor inquebrantable de Gal Gadot por Israel han inspirado a millones. El premio reconoce su valentía y coraje moral: su firme defensa de Israel con un gran riesgo personal y profesional, su defensa de los rehenes, su compasión por las víctimas del terror y su empatía por todas las víctimas inocentes de esta terrible guerra desatada por Hamás. Su decisión de convertir el honor del Premio Génesis en una misión de sanación encarna el propósito mismo del Premio: celebrar los logros y canalizarlos para el bien".

Cuando terminó el secundario, Gadot se inscribió para participar en Miss Israel y fue la ganadora

Reconocimiento y Legado

Las razones de su reconicimiento, según Genesis: “Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Gadot estuvo entre las primeras figuras mundiales en condenar los ataques bárbaros de Hamás y defender a Israel. Utilizando su plataforma internacional, pidió la liberación de los rehenes y al mismo tiempo expresó su simpatía por la difícil situación de los civiles en Gaza afectados por la guerra. Gadot organizó proyecciones privadas de las crudas imágenes de los ataques del 7 de octubre para líderes de Hollywood, un audaz acto de conciencia cuando pocos en la industria del entretenimiento, judíos o no, se atrevieron a hablar en apoyo de Israel”.

Gal Gadot, que es celebrada en Israel como un ícono y embajadora nacional, protagonizó películas que recaudaron, en total, más de 6 mil millones de dólares en todo el mundo. Su interpretación de la Mujer Maravilla la convirtió en una de las actrices más reconocibles del mundo.