La casa: el film con Diego Peretti gana en eficacia cuando se entrega al thriller más que al drama

La casa (Argentina/2025). Dirección y guión: Gustavo Triviño. Fotografía: Germán Constantino. Edición: Alberto Ponce. Elenco: Diego Peretti, César Troncoso, Fabián Arenillas, Guillermo Arengo, Mariano Argento, Mario Alarcón, Marta Lubos, Gastón Cocchiarale, David Masajnik, Malena Sánchez. Calificación: R-13 Restringida. Duración: 107 minutos. Nuestra opinión: buena.

Trece años después de De martes a martes, su ópera prima, Gustavo Triviño vuelve al largometraje con La casa, una película que comienza como un drama sobre la desocupación y la pérdida de estatus para ir desplazándose gradualmente hacia el terreno del thriller, que es donde mejor funciona.

El film fue parte de la Competencia Internacional de la edición 2025 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y obtuvo el Premio ACCA (Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina) a la Mejor Película nacional.

Diego Peretti, su gran protagonista, interpreta a Hugo Vaca, un hombre de 57 años que ocupa un cargo administrativo en una empresa que está a punto de cambiar de propietarios. Cuando la operación deja fuera precisamente al sector que dirige, Hugo pierde su trabajo y descubre hasta qué punto la edad puede convertirse en un obstáculo para regresar al mercado laboral.

La caída es a toda velocidad. Hugo vive solo en una enorme casa con parque y piscina, recuerdo de una prosperidad que ya no puede sostener. Los ahorros empiezan a esfumarse, las entrevistas laborales no conducen a ninguna parte y termina aceptando trabajos circunstanciales.

Es entonces cuando un amigo, interpretado por Fabián Arenillas, lo pone en contacto con Bernal (César Troncoso), intermediario de un grupo de inversores que le hace una propuesta tan tentadora como inquietante: comprarle por medio millón de dólares la casa valuada en un millón, permitiéndole conservar su usufructo y vivir allí hasta que muera.

Ese singular contrato funciona también como una bisagra narrativa en la película. Desde que aparece en el relato, La casa abandona paulatinamente el retrato de un hombre expulsado del sistema productivo para internarse en un territorio más cercano al policial y al thriller. La sensación de que Hugo se ha metido en algo que no entiende por completo va creciendo y la casa del título, inicialmente refugio y último símbolo de su posición social, empieza a cobrar otro significado.

Triviño maneja con eficacia esa transición y encuentra en Peretti un protagonista capaz de sostenerla con un tono sobrio y sugerente. El Bernal del uruguayo Troncoso (el mismo que encarnó a Favalli en la exitosa serie El Eternauta) tiene, por su parte, una opacidad inquietante: no es fácil establecer a primera vista cuánto sabe, qué pretende exactamente o hasta dónde llegan sus vínculos e intereses.

La casa resulta mucho más convincente cuando confía en esas zonas de incertidumbre que cuando intenta explicar todo a través de un catálogo no del todo afortunado de frases hechas. Su punto de partida es reconocible y pertinente -la expulsión laboral después de los 50, la fragilidad del bienestar económico, la pérdida de identidad que puede acompañar a la pérdida del trabajo-, pero el guion tiende por momentos a generar alrededor de cada una de esas cuestiones (el dinero, el éxito y el fracaso, la edad, el funcionamiento de la sociedad argentina) una serie de enseñanzas demasiado explícitas en un registro cercano al sermón.

Los pasajes dominados por el thriller, en cambio, están cargados de energía. Triviño va endureciendo progresivamente el tono de la narración y la conduce hacia una violencia que estaba latente pero termina explotando con furia, sobre todo en una formidable escena donde permanecía latente.

En esa zona de la película sobresale la muy buena secuencia nocturna en la que la búsqueda de unos documentos conduce a Hugo y Bernal hasta una propiedad vigilada por un sereno y varios dogos. Por trabajo de puesta en escena, montaje y manejo de la tensión, ese momento aterrador consigue una intensidad física y dramática que perturba y atrapa.