La emoción de Julianne Moore al ser distinguida en el festival de Karlovy Vary

KARLOVY VARY (República Checa) - Con 73 años de historia y 25 desde que el renombrado actor checo Jiri Bartoska y la crítica y programadora Eva Zaoralová se hicieron cargo del festival, Karlovy Vary recibió una vez más a Hollywood en el evento cinematográfico más distintivo de la República Checa, como permanente marco de celebración del gran cine mundial. Al menos eso pudo verse en un video retrospectivo proyectado en la gala inaugural en donde desde Peter O'Toole a Robert Pattinson eran parte de la síntesis que resumen los años de labor del veterano dúo checo.

Con 86 sobre sus espaldas, y un tanto limitada en su movilidad, Zaoralová no subió en esta ocasión al imponente escenario del Thermal y saludó sentada en su butaca el aplauso de pie de la platea. No es para menos, porque junto a Bartoska además de haber tomado las riendas del festival son leyendas vivientes del cine checo.

Fue Bartoska el que le otorgó a la ceremonia inaugural su momento más importante al anunciar "por su contribución artística extraordinaria al mundo cinematográfico", el premio del presidente del festival -otra de esas bellas estatuillas de puro cristal de Bohemia bautizadas Globo de Cristal- depositado instantes después en manos de la actriz norteamericana Julianne Moore , que se sumó así al conglomerado de estrellas hollywoodenses que pasaron por el festival en los últimos años y donde se anotan los nombres de Hellen Mirren, John Travolta, Mel Gibson, Richard Gere, Willem Dafoe, Uma Thurman y Casey Affleck, entre otros.

"Es un honor estar aquí en Karlovy Vary, es un tributo tan amoroso, me siento muy honrada", dijo la actriz de impactante amarillo para señalar asimismo la presencia de su esposo y director de la película que se proyectó instantes después, After the Wedding, remake hollywoodense del mismo título dirigido hace más de una década por la danesa Susanne Bier y que aquí estelariza acompañada por Michelle Williams y Billy Crudup. "Siempre recuerdo lo que le digo a mis hijos, que tienen que seguir su interés porque no saben adónde los puede conducir. Estoy muy contenta que mi interés en las historias no sólo me llevó a actuar en películas sino también a conocer a mi marido, al que amo mucho", agregó al señalar la presencia de Bart Freundlich, que instantes después subió al escenario en compañía del actor Billy Crudup: "Casi lloro después de ver el clip que nos han armado, es un honor muy grande abrir Karlovy Vary. Estoy muy contento aparte de que esta sea mi cuarta colaboración con Julianne y esta es particularmente colaborativa porque estuvimos trabajando también con Susanne Bier para hablar de la complejidad humana", confirmó el realizador sobre el repaso que el festival hizo de la trayectoria de Moore, añadiendo que esta película estaba rodada en la India y Nueva York.

Con su cotidiano atractivo visual, la ceremonia contó con un número musical que de la mano del mapping llevó impactantes coreografías al compás de "Sweet Dreams", de Eurythmics y, por primera vez, referencias a la situación política que vive República Checa (donde una multitud hace una semana pidió la renuncia del primer ministro), y al aniversario de la Revolución de Terciopelo que hace tres décadas marcó la caída del comunismo, todo dicho con solapada ironía por el conductor del evento, Marek Eben.

Junto a una competencia oficial donde desfilarán producciones de Bulgaria, Bélgica, Turquía, Alemania, China, Reino Unido, República Checa, Filipinas, Eslovenia, Estados Unidos y España, también se destaca la coproducción chileno-argentina El hombre del futuro, dirigida por Felipe Ríos. Asimismo, en diversas secciones del festival subyacen los nombres de Isabel Coixet, Jiri Svoboda, Patricio Guzmán, Jim Jarmusch, Bong Joon-ho, Carlos Reygadas, Denis Coté, Marco Bellocchio, Karin Ainouz, Danny Boyle y Casey Affleck, que llegará a Karlovy-Vary para presentar Light of my Life, que también dirige. Los esperados documentales Forman vs. Forman, sobre el gran director de Amadeus; Mystify: Michael Hutchence, sobre el líder fundador de INXS, y una retrospectiva al gran director egipcio Youssef Chahine también forman parte de la extensa programación.

La presencia argentina

Junto a Gastón Solnicki, que integra el jurado documental del festival de Karlovy Vary, otras cuatro producciones o coproducciones argentinas se suman a la programación, como la propia de Solnicki, Introduzione all´oscuro y Monos, dirigida por Alejandro Landes (que se vio en el Bafici); Los tiburones, de la uruguaya Lucía Garibaldi y Rojo, que sigue recorriendo festivales y tiene la firma de Benjamín Naishtat.

El cine argentino tuvo un fin de semana de premios al amparo del calor europeo en la clausura de la 34ta. edición del Cinema Jove en España, donde nuestra pantalla conquistó tres premios: la mención especial del jurado para Mateo Bendesky por Los miembros de la familia y el premio del público y a la mejor fotografía para la webserie M, de Javi Devitt.