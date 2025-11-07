LA NACION

En fotos: del osado look de Lily Allen a la elegancia chic de Michelle Williams y Naomi Watts

Modelos, diseñadores y estrellas de Hollywood deslumbraron con su estilo en los Premios CFDA 2025, que se celebró en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York

Naomi Watts, Michelle Williams, Lily Allen deslumbraron en la gran noche de la moda, en Nueva York
Naomi Watts, Michelle Williams, Lily Allen deslumbraron en la gran noche de la moda, en Nueva YorkGetty Imgages
La white carpet de los CFDA Fashion Awards suele dejar looks icónicos y el de Rihanna fue uno de ellos, con varias capas superpuestas en blanco y negro
La white carpet de los CFDA Fashion Awards suele dejar looks icónicos y el de Rihanna fue uno de ellos, con varias capas superpuestas en blanco y negroEvan Agostini - Invision
Muy elegantes, Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky, se mostraron muy enamorados
Muy elegantes, Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky, se mostraron muy enamoradosDIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Todas las miradas se centraron en el vestido de inspiración griega de Michelle Williams, que llevaba la firma de Proenza Schouler. Acompañó con importante collar, clutch de satén y sandalias negras
Todas las miradas se centraron en el vestido de inspiración griega de Michelle Williams, que llevaba la firma de Proenza Schouler. Acompañó con importante collar, clutch de satén y sandalias negrasEvan Agostini - Invision
¡Los clásicos nunca fallan! Ana Khouri y Michelle Williams optaron por lucir looks en blanco y negro
¡Los clásicos nunca fallan! Ana Khouri y Michelle Williams optaron por lucir looks en blanco y negroEvan Agostini - Invision
Tras separarse del actor David Harbour, la británica Lilly Allen se muestra activa en los eventos de moda y cautiva a los flashes con looks cada vez más sensuales y osados
Tras separarse del actor David Harbour, la británica Lilly Allen se muestra activa en los eventos de moda y cautiva a los flashes con looks cada vez más sensuales y osadosEvan Agostini - Invision
La diseñadora Colleen Allen junto a Lily Allen, que optó por un diseño de satén crema y encaje delicado que dejó mucha piel a la vista
La diseñadora Colleen Allen junto a Lily Allen, que optó por un diseño de satén crema y encaje delicado que dejó mucha piel a la vistaEvan Agostini - Invision
Naomi Campbell, de 55 años, sorprendió con su nuevo corte de pelo bob inspirado en el mítico peinado de Victoria Beckham en los 2000. Para la gala, eligió un vestido en tiras en tono off white bajo un sobretodo oversize
Naomi Campbell, de 55 años, sorprendió con su nuevo corte de pelo bob inspirado en el mítico peinado de Victoria Beckham en los 2000. Para la gala, eligió un vestido en tiras en tono off white bajo un sobretodo oversizeEvan Agostini - Invision
¡Puro brillo! El diseñador Jonathan Simkhai junto a la espléndida Naomi Watts que sorprendió con un vestido de lentejuelas metálicas color plata acompañado por un elegante saco de terciopelo negro
¡Puro brillo! El diseñador Jonathan Simkhai junto a la espléndida Naomi Watts que sorprendió con un vestido de lentejuelas metálicas color plata acompañado por un elegante saco de terciopelo negroEvan Agostini - Invision
Amber Valletta reeditó el original diseño Versace, que hizo famoso Jennifer Lopez en la entrega de los Grammy 2000; la modelo posó junto a Donatella Versace
Amber Valletta reeditó el original diseño Versace, que hizo famoso Jennifer Lopez en la entrega de los Grammy 2000; la modelo posó junto a Donatella VersaceEvan Agostini - Invision
El actor Andrea Preti junto a su prometida, Venus Williams, que se robó todas las miradas con un vestido negro aterciopelado a lunares de silueta ajustada firmado por Ronny Kobo
El actor Andrea Preti junto a su prometida, Venus Williams, que se robó todas las miradas con un vestido negro aterciopelado a lunares de silueta ajustada firmado por Ronny KoboEvan Agostini - Invision
La diseñadora de moda estadounidense Vera Wang, reconocida mundialmente por sus vestidos de novia, complementó con gafas su osado look: falda recta en tono marfil, top negro y torera a tono
La diseñadora de moda estadounidense Vera Wang, reconocida mundialmente por sus vestidos de novia, complementó con gafas su osado look: falda recta en tono marfil, top negro y torera a tonoEvan Agostini - Invision
La actriz y cantante Reneé Rapp eligió una camisa blanca con corbata, falda corta tableada bajo corset negro, medias tres cuartos y stilettos a tono
La actriz y cantante Reneé Rapp eligió una camisa blanca con corbata, falda corta tableada bajo corset negro, medias tres cuartos y stilettos a tonoEvan Agostini - Invision
¡Pura actitud! El compositor y DJ británico Mark Ronson no pasó por desapercibido con una bata de satén celeste con detalles en negro, que vistió sobre un traje
¡Pura actitud! El compositor y DJ británico Mark Ronson no pasó por desapercibido con una bata de satén celeste con detalles en negro, que vistió sobre un trajeEvan Agostini - Invision
¡Dupla glam! La actriz y cantante mexicana Eiza Gonzalez, con un vestido en colorado, con mangas bombé, escote cruzado y cut outs laterales; a su lado, el diseñador de moda norteamericano Wes Gordon
¡Dupla glam! La actriz y cantante mexicana Eiza Gonzalez, con un vestido en colorado, con mangas bombé, escote cruzado y cut outs laterales; a su lado, el diseñador de moda norteamericano Wes Gordon Evan Agostini - Invision
La cantante pop Addison Rae se convirtió en un ícono de la moda del último tiempo y su carrera está en constante ascenso
La cantante pop Addison Rae se convirtió en un ícono de la moda del último tiempo y su carrera está en constante ascensoEvan Agostini - Invision
La cantante se presentará por primera vez en nuestro país, en el Lollapalooza Argentina, en marzo de 2026
La cantante se presentará por primera vez en nuestro país, en el Lollapalooza Argentina, en marzo de 2026Evan Agostini - Invision
La actriz Ariana DeBose con un diseño tan femenino como innovador en tono metalizado, con tajo lateral, escote irregular y finos breteles
La actriz Ariana DeBose con un diseño tan femenino como innovador en tono metalizado, con tajo lateral, escote irregular y finos bretelesEvan Agostini - Invision
Julianne Moore, con un impecable look total black, elevado por unos aros de diamantes
Julianne Moore, con un impecable look total black, elevado por unos aros de diamantesDimitrios Kambouris - Getty Images North America
Precisa y sin excesos, la intérprete estadounidense volvió a demostrar por qué es un ícono de la moda
Precisa y sin excesos, la intérprete estadounidense volvió a demostrar por qué es un ícono de la moda Dimitrios Kambouris - Getty Images North America
La editora Sara Moonves, galardonada por su perspectiva innovadora, posó junto a la actriz Jennifer Lawrence
La editora Sara Moonves, galardonada por su perspectiva innovadora, posó junto a la actriz Jennifer LawrenceTaylor Hill - FilmMagic
Sara Moonves obtuvo el reconocimiento Media Award (en honor a Eugenia Sheppard) por su labor en el periodismo de moda
Sara Moonves obtuvo el reconocimiento Media Award (en honor a Eugenia Sheppard) por su labor en el periodismo de modaTaylor Hill - FilmMagic
