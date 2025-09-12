LA NACION

En fotos: de la noche de Salma Hayek como anfitriona a las osadas transparencias de Jessica Chastain y Dakota Johnson

Como cada año, las celebrities desfilaron por la red carpet de Caring for Women, una gala benéfica para cuidar a las mujeres, organizada por el conglomerado francés de marcas de lujo Kering

Salma Hayek, Jessica Chastain y Dakota Jonshon, radiantes en la gala Kering Caring for Women
Salma Hayek fue la gran anfitriona de esta cuarta gala benéfica de la Fundación Kering, que propone "cuidar a las mujeres" y luchar contra la violencia. A lo largo de la velada, la mexicana y su marido François-Henri Pinault recorrieron la sala y saludaron a las celebrities invitadas
La actriz eligió un diseño de Balenciaga con escote corazón, botonadura doble y bolsillos laterales que resaltó por su originalidad. Su cabello peinado en una cola media alta dejó al descubierto sus aros de strass
Julianne Moore fue otra de las presentadoras de esta noche solidaria. La actriz también apostó por el negro, color que le permitió resaltar su característica melena cobriza
Para realzar este vestido de la firma Bottega Veneta, Moore llevó un clutch en plateado y aros colgantes al tono
Vestida por Gucci, Jessica Chastain fue una de las pocas que se animó al color en esta noche de gala
Este diseño en rosa pálido mezcló encaje con brillos y transparencias. La actriz usó un labial a tono con su look
Dakota Johnson fue una de las más impactantes de la noche. La ex de Chris Martin se animó a las transparencias con este audaz vestido de Gucci, que dejaba ver su lencería de una forma muy sofisticada
Este diseño -confeccionado en encaje negro- sumó elegancia por su cuello alto y su mini la cola. Para no opacar la propuesta, la actriz llevó su pelo recogido, un make up en tonos neutros y casi no usó joyas
Sin dudas, la hija de Melanie Griffith llevó esta pieza con total naturalidad y sin caer en excesos
Otra de las que evitó el negro fue Kirsten Dunst. La actriz eligió un vestido de la marca Gucci en color chocolate, que se destacó por su escote halter con argollas y una mini abertura en su pecho. Los accesorios en dorado fueron perfectos para acompañar este look
Demi Moore prefirió el brillo y las lentejuelas con este modelo de cuello alto y mangas largas de Gucci. Su profundo tajo lateral sumó sensualidad a este look
Antes de entrar a la cena, la actriz posó junto a Colman Domingo, a quien se encontró en la red carpet
Súper sonrientes, los actores charlaron un largo rato y se pusieron al día ante los flashes
Colman Domingo volvió a demostrar por qué es un ícono de la moda masculina. El actor marcó tendencia con un saco camisero con lazo en tonos off white de la joyería Boucheron
Georgina Rodríguez es una habitué en este tipo de galas. La mujer de Cristiano Ronaldo resaltó sus exuberantes curvas con un vestido en forma de lápiz y escote palabra de honor. Todo el protagonismo se lo llevó su imponente gargantilla
Adrien Brody y su mujer, Georgina Chapman, tampoco quisieron perderse esta noche en la que el arte, las subastas y la buena comida se unieron por una buena causa. Mientras que el actor vistió un traje sin corbata, la diseñadora optó por las estampas con un vestido en blanco y negro
Chapman llevó este vestido de corte sirena con tajo y mini cola con gran charm y estilo
Lady in red. Mariska Hargitay dejó uno de sus hombros al descubierto con este diseño estilo kimono de Taller Marmo
Debido a su experiencia personal, Linda Evangelista se mostró feliz de poder ser parte de este evento. "Me encanta que Kering defienda a las mujeres. Como me ha afectado personalmente y conociendo a personas afectadas por este problema, me encanta que Kering siempre haya defendido este tema, y ​​lo digo con todo el corazón", le dijo a la revista WMagazine en la red carpet
De traje. La modelo canadiense sorprendió con un look masculino y dio que hablar
La actriz Ariana DeBose fue la maestra de ceremonias de esta fiesta solidaria que recaudó fondos para cuatro organizaciones dedicadas a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas
Anticipandose a las tendencias para este otoño invierno estadounidense, la actriz lució un importante abrigo hasta los pies sobre un vestido al cuerpo con transparencias
Winnie Harlow asistió con un look muy teatral. La modelo canadiense no pasó desapercibida con un traje de lentejuelas en color nude. Según su pose, el modelo se transformaba en un vestido o en un mono
