En fotos: de la noche de Salma Hayek como anfitriona a las osadas transparencias de Jessica Chastain y Dakota Johnson

Debido a su experiencia personal, Linda Evangelista se mostró feliz de poder ser parte de este evento. "Me encanta que Kering defienda a las mujeres. Como me ha afectado personalmente y conociendo a personas afectadas por este problema, me encanta que Kering siempre haya defendido este tema, y ​​lo digo con todo el corazón", le dijo a la revista WMagazine en la red carpet

LEONARDO MUNOZ - AFP