Julianne Moore cumple 65 años: la estrella que demuestra que el talento no tiene fecha de caducidad

Este miércoles Julianne Moore cumple 65 años, por lo que es un momento ideal para repasar una trayectoria marcada por talento, versatilidad y una presencia única en la industria. Nacida el 3 de diciembre de 1960 en Fort Bragg, Carolina del Norte, bajo el nombre de Julie Anne Smith, comenzó su camino artístico al estudiar actuación en la Universidad de Boston. Más tarde se instaló en Nueva York, donde dio sus primeros pasos en el teatro y en Broadway, antes de convertirse en una de las figuras más destacadas del cine y la televisión contemporánea.

De camarera en Nueva York al salto en Hollywood

Sus primeros años no fueron sencillos. Después de formarse en la Universidad de Boston, Julianne se instaló en Nueva York, donde alternaba trabajos como camarera con largas jornadas de audiciones, todo para intentar abrirse paso en una industria competitiva y exigente.

Sus primeros pasos en Nueva York: de camarera a sus primeras audiciones (Foto: Instagram @juliannemoore)

Su salto definitivo llegó en 1993 con Short Cuts, de Robert Altman, una actuación que la puso en el radar de Hollywood y le abrió la puerta a producciones como El mundo perdido: Parque Jurásico y Boogie Nights, donde consolidó su lugar como una de las intérpretes más versátiles de su generación.

Uno de los papeles que la consolidó en los ’90: su presencia en Boogie Nights

En los años ochenta, Julianne Moore comenzó a ganar visibilidad gracias a su participación en la telenovela As the World Turns, un papel que le valió un premio Emmy y marcó el inicio de un ascenso sostenido. Ya en los noventa, su presencia se volvió habitual en grandes producciones: Boogie Nights, El gran Lebowski y El fugitivo la consolidaron como una actriz capaz de moverse con soltura entre el drama y el cine más popular. Su interpretación en Boogie Nights no solo llamó la atención del público y la crítica, sino que también le valió su primera nominación al Oscar, un reconocimiento que anticipaba la carrera distinguida que estaba por venir.

Still Alice: el papel que coronó décadas de carrera

Sus trabajos en Far from Heaven y Las horas la ubicaron en un lugar de privilegio dentro de la industria, hasta el punto de obtener en 2003 una doble nominación al Oscar —como mejor actriz y como mejor actriz de reparto—, un reconocimiento poco frecuente que reforzó su versatilidad y su prestigio.

Su consagración definitiva llegó con el Oscar por su actuación en Still Alice

Más tarde llegaron otros hitos, como el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes por Maps to the Stars en 2014 y, finalmente, en 2015, el Oscar a mejor actriz por Still Alice.

Tráiler oficial de Still Alice

En esta película interpretó a una prestigiosa profesora universitaria que recibe un diagnóstico temprano de Alzheimer, un papel atravesado por la vulnerabilidad y la pérdida de identidad. Su actuación, delicada y devastadora a la vez, fue señalada como una de las más conmovedoras de su carrera.

Una vida personal marcada por afectos, cambios y causas sociales

Es considerada una de las actrices más versátiles de su generación (Foto: Instagram @juliannemoore)

En el plano personal, Julianne Moore estuvo casada por primera vez en 1986 con John Gould Rubin, vínculo que llegó a su fin en 1995. Poco después conoció al director Bart Freundlich, con quien formó una familia junto a sus hijos, Caleb y Liv. La pareja se casó en 2003 y fijó su residencia en Greenwich Village, Nueva York, donde mantienen una vida vinculada al arte y al trabajo creativo.

Freundlich, además, colaboró con ella en varios proyectos, lo que reforzó una dinámica profesional y afectiva que se sostuvo a lo largo de los años.

La familia que formó junto a Bart Freundlich y sus hijos, Caleb y Liv (Foto: Instagram @juliannemoore)

La actriz también construyó una presencia pública marcada por el compromiso social. En el plano político, apoyó activamente las campañas presidenciales de Barack Obama en 2008 y 2012, y dos años después la de Joe Biden.

Además, es una firme defensora de los derechos LGTBI y desde 2008 se desempeña como embajadora de Save the Children, enfocándose en la protección de la infancia. También, en más de una oportunidad, habló abiertamente sobre la presión estética en Hollywood y se mostró crítica del uso excesivo de botox y de las cirugías, con lo que buscó promover una mirada más natural y honesta sobre el paso del tiempo.

A través de sus redes, refleja una vida equilibrada entre trabajo y familia (Foto: Instagram @juliannemoore)

A lo largo de su carrera, Moore reunió algunos de los reconocimientos más importantes de la industria: un Oscar, Globos de Oro, un Emmy, distinciones del Sindicato de Actores y menciones destacadas en festivales como Cannes y Venecia. Pero más allá de los premios, su figura se consolidó por su gran construcción de personajes desafiantes y por el compromiso sostenido con diversas causas sociales. Esa combinación de talento, sensibilidad y convicción la mantienen como una de las voces más respetadas y admiradas del cine contemporáneo.