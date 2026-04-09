Es colombiana y contó cómo fue detenida por el ICE en el aeropuerto de Miami: “La TSA compartió mis datos”

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a la colombiana María Alejandra Montoya el 2 de octubre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Miami. El arresto ocurrió cuando la mujer acudía a recibir a su hija menor tras un viaje. La detención se produjo bajo la sospecha de que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) filtró sus datos personales por el uso previo de su pasaporte extranjero en vuelos internos.

Detención migratoria en Miami: denuncian uso de datos de la TSA en operativo del ICE

El operativo en la terminal aérea separó a madre e hija desde el primer instante. Según relató Montoya en una entrevista con Noticias Telemundo, la menor quedó bajo custodia federal apenas bajó del avión.

Montoya dio detalles de su detención por parte de ICE

“Nosotras fuimos detenidas el mismo día, el 2 de octubre del 2025. Mi hija fue detenida dentro de las instalaciones del aeropuerto. Aproximadamente dos horas después, fuimos puestas en una celda de custodia”, detalló la mujer sobre el inicio de su reclusión en las oficinas migratorias de Miami.

El arresto quedó plasmado en una carta de María Antonia, de nueve años, difundida por el portal ProPublica. “Un oficial me interrogó dos horas, sin mi mamá. Yo viajaba con la azafata porque mi mamá vive en Nueva York. Ellos solo querían arrestar a mi mamá porque mi mamá no tenía documentos para vivir en Estados Unidos”, escribió la niña tras pasar más de 100 días en cautiverio.

Centro de detención en Texas: denuncias por condiciones y trato a menores migrantes

Tras la captura inicial, ambas fueron trasladadas al centro de detención de Dilley, en Texas. En un testimonio posterior brindado a Noticias Caracol en febrero de 2026, Montoya describió el lugar como un ambiente hostil para la infancia, compuesto por estructuras monótonas.

“Eran cajas con ventanas. Todo era de un color opaco, triste. Y el lugar se hace peor cuando ves que todo son niños”, recordó.

La madre denunció prácticas disciplinarias agresivas por parte de los guardias contra los menores de edad. “Había momentos de demasiada angustia para mí, donde peleé mucho por defender a mi hija, porque había tratos inhumanos para un niño. Gritar a un niño, decirle: ‘No juegues, salte de ahí, no brinques, no corras, no hagas’. Ponerse un silbato en la boca y estar todo el tiempo haciéndole llamados de atención”, manifestó Montoya sobre el régimen interno.

La alimentación de la menor también fue motivo de conflicto. María Antonia, quien mantiene una dieta vegetariana, expresó su malestar en sus escritos: “No me dan mi dieta. Yo soy vegetariana. No como bien. No hay buena educación”.

Su madre relató que, a pesar de presentar certificados médicos, la niña debió justificar sus hábitos alimenticios ante autoridades religiosas.

“Incluso la sometieron a una entrevista con un capellán para que le explicara por qué ella era vegetariana”, señaló Montoya en la entrevista con Noticias Caracol.

El relato entre madre e hija sobre la detención por ICE

Intercambio de datos entre ICE y DHS: cómo funciona la cooperación en aeropuertos de EE.UU.

De acuerdo con Reuters, desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, la TSA y el ICE estrecharon el intercambio de información. Un reporte cifró en más de 800 las detenciones realizadas gracias a estos datos compartidos hasta febrero de 2026.

La mujer colombiana advirtió que los procesos legales en curso no ofrecen protección real bajo el esquema actual. “Mi situación migratoria, sea cual sea, sea un proceso, sea lo que sea, no es un estatus para ellos”, afirmó.

El caso dejó en evidencia el vínculo entre el ICE y el DHS (Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras cuatro meses de encierro y ante la falta de un acompañamiento integral para su hija, firmó su deportación voluntaria para recuperar la libertad fuera del país norteamericano, según informó Reuters.