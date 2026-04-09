Es colombiana y contó cómo fue detenida por el ICE en el aeropuerto de Miami: “La TSA compartió mis datos”
María Alejandra Montoya denunció que su arresto ocurrió tras usar su pasaporte extranjero para vuelos internos
- 4 minutos de lectura'
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a la colombiana María Alejandra Montoya el 2 de octubre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Miami. El arresto ocurrió cuando la mujer acudía a recibir a su hija menor tras un viaje. La detención se produjo bajo la sospecha de que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) filtró sus datos personales por el uso previo de su pasaporte extranjero en vuelos internos.
Detención migratoria en Miami: denuncian uso de datos de la TSA en operativo del ICE
El operativo en la terminal aérea separó a madre e hija desde el primer instante. Según relató Montoya en una entrevista con Noticias Telemundo, la menor quedó bajo custodia federal apenas bajó del avión.
“Nosotras fuimos detenidas el mismo día, el 2 de octubre del 2025. Mi hija fue detenida dentro de las instalaciones del aeropuerto. Aproximadamente dos horas después, fuimos puestas en una celda de custodia”, detalló la mujer sobre el inicio de su reclusión en las oficinas migratorias de Miami.
El arresto quedó plasmado en una carta de María Antonia, de nueve años, difundida por el portal ProPublica. “Un oficial me interrogó dos horas, sin mi mamá. Yo viajaba con la azafata porque mi mamá vive en Nueva York. Ellos solo querían arrestar a mi mamá porque mi mamá no tenía documentos para vivir en Estados Unidos”, escribió la niña tras pasar más de 100 días en cautiverio.
Centro de detención en Texas: denuncias por condiciones y trato a menores migrantes
Tras la captura inicial, ambas fueron trasladadas al centro de detención de Dilley, en Texas. En un testimonio posterior brindado a Noticias Caracol en febrero de 2026, Montoya describió el lugar como un ambiente hostil para la infancia, compuesto por estructuras monótonas.
“Eran cajas con ventanas. Todo era de un color opaco, triste. Y el lugar se hace peor cuando ves que todo son niños”, recordó.
La madre denunció prácticas disciplinarias agresivas por parte de los guardias contra los menores de edad. “Había momentos de demasiada angustia para mí, donde peleé mucho por defender a mi hija, porque había tratos inhumanos para un niño. Gritar a un niño, decirle: ‘No juegues, salte de ahí, no brinques, no corras, no hagas’. Ponerse un silbato en la boca y estar todo el tiempo haciéndole llamados de atención”, manifestó Montoya sobre el régimen interno.
La alimentación de la menor también fue motivo de conflicto. María Antonia, quien mantiene una dieta vegetariana, expresó su malestar en sus escritos: “No me dan mi dieta. Yo soy vegetariana. No como bien. No hay buena educación”.
Su madre relató que, a pesar de presentar certificados médicos, la niña debió justificar sus hábitos alimenticios ante autoridades religiosas.
“Incluso la sometieron a una entrevista con un capellán para que le explicara por qué ella era vegetariana”, señaló Montoya en la entrevista con Noticias Caracol.
Intercambio de datos entre ICE y DHS: cómo funciona la cooperación en aeropuertos de EE.UU.
De acuerdo con Reuters, desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, la TSA y el ICE estrecharon el intercambio de información. Un reporte cifró en más de 800 las detenciones realizadas gracias a estos datos compartidos hasta febrero de 2026.
La mujer colombiana advirtió que los procesos legales en curso no ofrecen protección real bajo el esquema actual. “Mi situación migratoria, sea cual sea, sea un proceso, sea lo que sea, no es un estatus para ellos”, afirmó.
Tras cuatro meses de encierro y ante la falta de un acompañamiento integral para su hija, firmó su deportación voluntaria para recuperar la libertad fuera del país norteamericano, según informó Reuters.
Otras noticias de Agenda EEUU
Trámites migratorios en "hold". Cuáles pueden quedar retenidos por los nuevos controles del Uscis en EE.UU.
Quiénes pueden pedir no pagar. El Uscis confirma que todavía existe el perdón de tarifas
Su historia. El venezolano cartógrafo de la Luna que ideó el sistema que llevó al éxito de la NASA y la misión Apollo
- 1
Ziliotto judicializa la reforma de la ley de glaciares y pide su suspensión inmediata
- 2
El Vaticano frenó el proceso que había iniciado para declarar santo al obispo Jorge Novak
- 3
El candidato de la ultraderecha con una princesa sin trono de 22 años: el romance que sacude a la política en Francia
- 4
Propofest: “Tati” y “Fini” ingresaron primero en el departamento y un testigo dijo haber visto a una de ellas manipular el celular de Zalazar