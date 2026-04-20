Cuánto cuesta viajar de Miami a Caracas en 2026: American Airlines vuelve a volar este 30 de abril

American Airlines confirmó oficialmente el regreso de los vuelos directos entre Miami y Caracas, una ruta que se reactivará tras varios años de suspensión. La aerolínea estadounidense planea retomar esta conexión con una operación diaria, lo que marcaría el regreso de una de las vías más importantes entre Estados Unidos y Venezuela.

Cuánto costará volar de Miami a Caracas en 2026

Según datos del sitio de American Airlines, los pasajes de ida y vuelta entre Miami y Caracas parten desde los US$1951 en clase económica y pueden superar los US$3887 en categorías premium, en una consulta realizada para viajar el 1° de mayo de 2026.

En tanto, los boletos en clase ejecutiva pueden superar ampliamente los US$3887.

El precio de los boletos de Miami, Florida, a Caracas, Venezuela, el 1° de mayo Captura de pantalla de American Airlines

“Una vez que se completen todas las aprobaciones gubernamentales y los controles de seguridad, American planea ofrecer vuelos diarios sin escalas entre Miami (MIA) y Caracas, Venezuela (CCS), con aviones Embraer 175 a partir del 30 de abril”, informó la propia compañía en un comunicado.

Qué incluye cada pasaje de Miami a Venezuela

La opción básica : equipaje documentado gratis, selección de asiento estándar y embarque en grupo general, aunque cobra extra por asientos con más espacio para las piernas.

: equipaje documentado gratis, selección de asiento estándar y embarque en grupo general, aunque cobra extra por asientos con más espacio para las piernas. Main Plus: suma un segundo equipaje sin costo, elección de asientos con mayor espacio y embarque prioritario.

suma un segundo equipaje sin costo, elección de asientos con mayor espacio y embarque prioritario. La clase ejecutiva: dos maletas gratis, asientos más amplios, prioridad en check-in y embarque.

American Airlines anunció la conexión entre Miami y Caracas Cliff Owen - FR170079 AP

“El centro de operaciones de American Airlines en Miami es la principal puerta de entrada de Estados Unidos a Latinoamérica, y nuestro servicio a Venezuela es una parte fundamental de nuestra historia y nuestro futuro”, declaró Nat Pieper, director comercial de American Airlines.

La decisión forma parte de la reapertura gradual de vuelos entre ambos países y representa el retorno de American Airlines al mercado venezolano después de haber suspendido operaciones en 2019.

Cómo será la operación de los vuelos de Miami a Caracas

American Airlines operará la ruta con frecuencia diaria, lo que permitirá una conexión directa entre ambas ciudades sin escalas.

“Los vuelos brindarán la oportunidad de hacer viajes de negocios, de placer y humanitarios a la región”, dijo la empresa en un comunicado.

American Airlines operará entre EE.UU. y Venezuela en aviones con Wi-Fi gratuito YAMIL LAGE - AFP

La aerolínea también informó que los vuelos se harán en aeronaves Embraer 175, cuyas características ofrecen un gran confort a los pasajeros.

“Es un avión de dos clases que ofrece la oportunidad de mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros con una cabina premium”, se lee en el informe.

Los pasajeros podrán disfrutar de amenidades como conexión Wi-Fi y tomas de corriente en los asientos.

La ruta Miami–Caracas vuelve tras seis años sin vuelos directos

La conexión vuelve a unir el Aeropuerto Internacional de Miami con el Aeropuerto Simón Bolívar de Caracas.

Los vuelos directos entre Venezuela y EE.UU. permanecían suspendidos desde 2019, año en el que se rompieron las relaciones diplomáticas entre los dos países cuando Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente, según BBC.

Sin embargo, en enero de este año Trump anunció la reapertura del espacio aéreo de Venezuela a los vuelos comerciales, tras la captura a comienzos de ese mes de Nicolás Maduro.

Donald Trump anunció que se abriría nuevamente camino aéreo hacia Venezuela Manuel Balce Ceneta - AP

Tras el anuncio del mandatario, American Airlines emitió un comunicado en el que señaló que aspiraba a convertirse en la primera aerolínea estadounidense en restablecer vuelos directos a Venezuela.

“Tenemos más de 30 años de historia conectando a los venezolanos con EE.UU., y estamos listos para retomar esa increíble relación. Al reanudar el servicio a Venezuela, American Airlines ofrecerá a sus clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevas oportunidades de negocio y comercio con Estados Unidos”, sumó Pieper.