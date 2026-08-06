La invitación: una inteligente comedia sobre las fantasías sexuales y el desencanto en la vida matrimonial

La invitación (The Invite, Estados Unidos/2026). Dirección: Olivia Wilde. Guion: Will McCormack, Rashida Jones, Cesc Gay. Fotografía: Adam Newport-Berra. Edición: Anthony Boys, Yorgos Mavropsaridis. Elenco: Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton. Calificación: No disponible. Distribuidora: Diamond Films. Duración: 107 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

Cuatro personajes en escena, un espacio interior y una promesa de convite sexual que deriva en una explosión de fantasías y reclamos. Ese podría ser el detalle de la propuesta de La invitación, siguiendo los calculados pasos de su predecesora, Sentimental (2020), la sátira del catalán Cesc Gay protagonizada por Griselda Siciliani y el español Javier Cámara (que también había pasado por el teatro). Pero Olivia Wilde -y sus guionistas Will McCormack y la también actriz Rashida Jones- hacen otra cosa: convierten esa pieza de cámara, ácida y algo maniquea, en la exploración de la sexualidad adulta contemporánea, en el marco del matrimonio y con los condicionantes de la vida moderna -como las expectativas laborales y los sueños de realización personal-, desde un prisma que no renuncia al humor, pero tampoco a la dimensión humana de los personajes.

En un coqueto departamento de San Francisco, Angela (la propia Olivia Wilde) prepara todo para una cena informal: una alfombra chic, un soufflé recién horneado, los quesos más exquisitos. Pero mientras termina los arreglos, su esposo Joe (Seth Rogen) pedalea por las empinadas calles de la ciudad, batallando con el raid urbano y su persistente dolor de espaldas. Deja atrás una jornada como profesor en una mediocre escuela musical y llega a su casa para desplomarse tras la caída del sol y la renuncia a sus viejos sueños. “¿Sabés quién viene a cenar?”, parece insinuarle su esposa, como el eco mordaz de aquel clásico de Stanley Kramer de 1967, y que ahora se transforma en uno más mundano: una reunión sorpresa con los vecinos de arriba, esa pareja cachonda que tiene sexo ruidoso y apasionado, a la que pispean con excitación y algo de envidia entre ventanas y ascensores.

Penélope Cruz y Olivia Wilde en La invitación

Lo que sigue es la comedia del cuarteto, que trae no solo insinuaciones de intercambio de parejas sino también confesiones imprevistas, que Wilde saca del psicodrama bergmaniano con muñeca y buen pulso. Su película -y también su interpretación de Ángela- ofrecen un ajustado equilibrio entre el dolor y la ironía, anudados ambos tras la apariencia de un matrimonio aburrido que necesita ratonearse con las fiestas sexuales de sus atrevidos vecinos para sentirse vivos.

La invitación es un recorrido por los vericuetos de un deseo atenazado por las demandas de la vida diaria, que incluyen tanto la rutina y el cansancio de pasados los 40 -con sus dolores musculares y el insomnio itinerante-, como el devenir de frustraciones más profundas, a menudo difíciles de sortear con una sesión de swingers. En el camino del humor, Seth Rogen aporta una nota perfecta a su personaje, corrido de cualquier caricatura, capaz de poner en perspectiva sus propios personajes de comedia del pasado, ahora con unos cuantos años encima.

Seth Rogen y Wilde, en la piel de una pareja aburrida y encorsetada por el trajín de lo cotidiano

Penélope Cruz y Edward Norton dan vida a Piña y Hawk, una sexóloga y un bombero, quizás un poco más afirmados en los arquetipos de la parodia y los escondrijos de más de una revelación, que encuentran en alguna de las escenas de intercambio -la de Cruz y la canción de Sade es la que mejor ejemplifica ese recurso- la mayor expansión posible. Después de un ejercicio más artificial y autocomplaciente como No te preocupes, cariño (2022), Wilde reencuentra la vitalidad de su opera prima Booksmart (2019), ahora con personajes adultos algo desencantados por el paso del tiempo y los renunciamientos de la vida marital, que no tienen miedo a sentir de nuevo, aunque ello les exija el riesgo del ridículo y la mutua aceptación.