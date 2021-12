La llamativa manera en la que Daniel Radcliffe definió su relación con Robert Pattinson

Rober Pattinson y Daniel Radcliffe, son dos de los actores más talentosos de su generación. Uno de ellos encarnó a Harry Potter, y el otro se ganó un nombre a través de la saga Crepúsculo. Y ambos aparecieron juntos en pantalla, en la saga del niño mago. Si bien se trató de una colaboración muy corta (Pattinson apareció en apenas una de las películas), eso alcanzó para que el público se creara una fantasía sobre una amistad, que Radcliffe quiso corregir.

Las principales estrellas de la saga, se reunirán en un especial que HBO Max lanzará en enero de 2022.

En una entrevista que brindó, el actor de Harry Potter contó que él y Pattinson no tienen ningún tipo de vínculo, y que a pesar de que los fans creen que los une una profunda amistad, nada de eso es cierto. En la nota, Radcliffe explicó: “La primera vez que me encontraba en Nueva York para hacer Equus, estaba en el West Side Highway, me doy vuelta y veo un gigantesco afiche y digo: “¡Ey! ¡A ese tipo yo lo conozco!”. En ese momento, yo no conocía los libros de Crepúsculo, no estaba para nada al tanto de ese fenómeno”.

Más adelante, el actor detalló: “Todo es un poco extraño. Entre nosotros tenemos una relación muy extraña en la que solo nos comunicamos a través de los periodistas. Hace mil años que nos nos vemos, pero lo cierto es que todo el mundo da por sentado que somo amigos del alma. Yo lo único que puedo decir de él, es que lo conocí, y que cuando trabajamos juntos fue alguien muy amable”.

Como es sabido, Radcliffe sí mantiene una relación mucho más cercana con Emma Watson y Rupert Grint, coprotagonistas de la franquicia Harry Potter, y con quienes estará al frente de un esperado especial que llegará el primero de enero de 2022 a HBO Max, titulado Harry Potter: Regreso a Hogwarts.

Por su parte, Pattison protagonizará el año que viene el nuevo film de Batman, en el que interpretará al hombre murciélago. En ese largometraje basado en el popular héroe de DC, él estará junto a Colin Farrell, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright y Andy Serkis.