La nueva película de Luis Ortega: el cura con “estímulo químico” que interpretará Wos y el deseo de contar con Palito y Evangelina

No debe haber en el mundo de la creación audiovisual en la Argentina un artista tan cuidadoso de sus palabras como Luis Ortega. La suma de cada una de sus frases y de sus respuestas equivale a la paciente construcción de una verdad que está dispuesto a compartir, en este caso alrededor de su próximo proyecto cinematográfico. Hay además en la voz de Ortega deliberados y muy meditados silencios que exigen de su interlocutor la máxima atención para capturar de la manera más plena el sentido de sus expresiones.

“No hay nada similar a esto en toda mi carrera. Es lo más ambicioso que encaré hasta ahora sobre todo a nivel emocional, que en definitiva es lo que queremos vehiculizar”, dice Ortega a LA NACION al referirse por primera vez con cierto margen de detalle a Magnetizado, la película que espera rodar a lo largo de este año y estrenar en 2027 a partir de una versión libre del libro homónimo de Carlos Busqued, basado en hechos reales.

La novedad que llevó a Ortega a contar más de lo que se sabía hasta ahora sobre esta película es el anuncio de la fusión entre El Despacho (la productora que el director fundó junto a Esteban Perroud y Rodolfo Palacios) y el sello discográfico independiente Doguito Records para llevar adelante en conjunto el trabajo de producción.

Al frente de Doguito, junto a su socio Peter Ehrlich, está el otro gran protagonista de Magnetizado. Nada menos que Wos, el nombre con el que todo el mundo identifica al cantante y autor nacido como Valentín Oliva, la figura que “mejor enlaza la gramática de la música urbana con la poética de la historia del rock en castellano, especialmente del argentino”, como escribió en LA NACION Mauro Apicella en abril de 2024.

Wos y Luis Ortega, unidos en un proyecto muy arriesgado Collage

En agosto del año pasado se supo por primera vez que Wos sería la figura central de Magnetizado, definida por Ortega como una “loca historia de amor”. Personificará a Ramón, un joven y carismático sacerdote perdidamente enamorado de una talentosa actriz llamada Eva, que sufre permanentes crisis nerviosas.

Según los anticipos difundidos hasta ahora, en el guion escrito por Ortega, Rodolfo Palacios y Martín Caamaño, la historia sigue después del flechazo cuando el sacerdote cae bajo el efecto del consumo de drogas duras y queda al borde de la locura. Desesperado, empieza a cometer crímenes violentos mientras trata de encontrar a Eva, que desaparece sin dejar rastro.

Esa búsqueda lo lleva hasta un pueblo minero del Altiplano, donde descubre que su cuerpo tiene misteriosos poderes magnéticos que atraen a una multitud empobrecida, devota de la figura de Cristo y tan desesperada como él. Y en ese momento cometerá un acto que podría llevarlo tanto a la autodestrucción como a la redención.

Para definir de la manera más precisa la película, Ortega dice que no encuentra palabras más perfectas que las del estribillo del bolero “Historia de un amor”, compuesto en 1955 por el compositor panameño Carlos Eleta Almarán y popularizado en las últimas décadas gracias a la versión grabada por Luis Miguel.

Ortega ensaya cada escena de la película con su protagonista antes de empezar a filmar Ricardo Pristupluk

Ortega lo recita completo: “Es la historia de un amor como no hay otro igual / que me hizo comprender todo el bien todo el mal. / Que le dio luz a mi vida, apagándola después / Hay que vida tan oscura / Sin tu amor no viviré”.

Y agrega inmediatamente después: “Pero viste cómo es. Uno descubre la pólvora solo. El botón de la luz lo encontrás tanteando en la oscuridad. Es una historia de amor, pero una historia de amor en serio, con todos sus inconvenientes. Yo soy vos y vos sos yo. Y a la vez, ¿qué es el amor? Un gualicho, un embrujo que formatea tu destino para siempre. ¡Un peligro!”.

-Peligro es una palabra muy audaz y arriesgada cuando la relacionamos con el amor. Nos sugiere la idea de una atracción llevada hasta las últimas consecuencias. Y mucho más si la protagoniza un religioso.

-Donde está el peligro está la salvación. Estamos seguros donde Dios no aparece. Y acá Dios es central, quizás por su ausencia.

-A diferencia de El jockey, que tenía una lista interminable de productores, Magnetizado funciona en una escala más reducida según lo que acaba de anunciarse, la fusión entre El Despacho y el sello de Wos...

-Por suerte somos menos. Y a la vez más fuertes. Es la segunda película que producimos con El Despacho, después de El jockey, y además de Doguito Records nos asociamos con Infinity Hill, la productora de Axel Kuschevatzky y Cindy Teperman. También tenemos productores en México y Brasil. Se está armando una tripulación importante. No queremos ser 30, preferimos ser pocos. Esta es una película que se apoya en un cien por ciento en el guion y la actuación.

Ortega durante el rodaje de su película previa, El jockey Delfina Pignatello - @soulisfilms

-¿En qué etapa se encuentra ahora el proyecto?

-Estamos en plena preproducción y cerrando la financiación. Como en este momento es más barato filmar en Uruguay es posible que allí filmemos todos los tramos urbanos de la película y la parte más abierta, la de las minas, la hagamos en Jujuy y Catamarca. Todavía nos faltan algunas patas de la mesa y sobre todo estamos avanzando mucho con los ensayos, escena por escena.

-Por lo que se anunció en las últimas horas, decidiste ensayar y grabar todas las escenas del guion antes de filmar.

-Así es. Y lo que está haciendo Valentín es una monstruosidad. Hay que ponerse una sotana, enloquecer y dar unos sermones tan desaforados. Ramón es un cura con mucho estímulo químico. Y el mayor de esos estímulos es el encuentro con la actriz de la que se enamora. Todo el escenario de la fe se descompensa.

-¿Qué tiene Wos para que hayas quedado tan deslumbrado con su trabajo en esta etapa previa al rodaje?

-El don principal de Valentín es la palabra. Y lo que hace entra en el terreno de lo mítico y lo misterioso. Nadie sabe bien cómo sucede. No se trata de cosas escritas. Todo está muy emparentado con el personaje.

Wos durante su actuación en Lollapalooza 2025 Lucas Ignacio Mangi - LA NACION

-Tenés la costumbre de llevar al límite a los personajes protagónicos de tus películas. Pasó con Lorenzo Ferro en El ángel, con Nahuel Pérez Biscayart en El jockey, y ahora con Wos.

-Lo que pasa entre Valentín y yo es algo de otro orden. Un trabajo en equipo que me ayudó a descubrir un universo nuevo, los dos juntos. Estoy viendo en él una capacidad monstruosa para hacer un personaje muy complejo, muy conflictuado, muy maníaco-depresivo, muy enamoradizo, muy aferrado al camino de encontrar la verdad, pero por supuesto cada vez se aleja más de ella. Ramón tiene una pasión por vivir casi suicida.

-¿Se puede saber algo más del resto del elenco?

-Todavía no puedo anticipar nada acerca de quién personificará a Eva. Se van a sorprender mucho, va a ser una bomba. En cuanto a Ramón, tiene un padre músico que toca la trompeta al estilo Miles Davis. Lo que te voy a comentar es algo que está en el terreno de una hipótesis, una expresión de deseos nada confirmada, pero me encantaría que al padre de Ramón lo haga mi padre y a la madre de Ramón la haga mi madre. Sería genial, yo les robo mucha letra todo el tiempo.

-¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra?

-Un día les pregunté a mis viejos cómo hicieron para estar 60 años juntos. “Decirle siempre que sí a todo”, me respondieron. Y ellos siempre me dicen que sí a todo...

-La última vez que tuvimos noticias tuyas antes de este anuncio fue por el estreno en el último Festival de San Sebastián del mediometraje Siempre es de noche.

-No estoy viajando mucho. Además, no me gustan los aeropuertos. Lleva tanto esfuerzo poner una película de pie y estamos tan concentrados con los ensayos que no me puedo dar el lujo de moverme de la sala en la que estamos trabajando con Valentín y el coach de actores, Alejandro Catalán.

-Vuelvo al principio, cuando decías que no había nada parecido a Magnetizado en todo lo que hiciste hasta ahora. ¿Tendremos que prepararnos para ver algo distinto cuando se estrene la película?

-Mi forma de trabajar siempre es la misma. Pero hay algo que va evolucionando y creo que nos encontramos en un momento muy conveniente gracias a la experiencia que tenemos en El Despacho de hacer varias películas y dirigir actores. Por eso vuelvo a hablarte de Valentín. Trabajar con él es adentrarse en un abismo de mucha emoción. Cada vez que terminamos de ensayar una escena tengo que tirarme al piso y quedarme un rato allí.