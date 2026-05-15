Polémicas, peleas, denuncias y abucheos: el lado oscuro de los premios Martín Fierro

El próximo lunes Telefe transmitirá la entrega de premios Martín Fierro a lo mejor de la producción de televisión abierta en 2025. Como suele suceder, desde que se anunciaron las ternas, explotaron todo tipo de polémicas, enojos y cuestionamientos.

La fiesta de la industria audiovisual siempre fue escenario de peleas, reclamos, denuncias y fuertes cruces que muchas veces excedieron a la pantalla chica. Este año se conoció el enojo de varios nominados como Mirtha Legrand o Verónica Lozano, los que quedaron afuera como Intrusos y hasta la pelea mediática entre Florencia Peña y Luis Ventura por la terna de conductor de televisión.

Los Martín Fierro no solo son los premios más importantes de la televisión sino también los más polémicos. Tanto en la ceremonia, como alrededor de ella, siempre quedan al descubierto rencores, pases de cuentas y otras cuestiones que ya son parte del folclore de estos premios. Haciendo un poco de historia, a lo largo de los años hubo varios escándalos que estuvieron en boca de todos.

¡Aguante la ficción, carajo!

Estas palabras pronunciadas por María Valenzuela en la ceremonia del año 2000, quedarían inmortalizadas como grito de guerra de los actores que veían la transformación que atravesaba la televisión y ponía en riesgo sus fuentes de trabajo.

María Valenzuela y un grito de guerra contra los talk shows y los realities

En el momento en que la actriz pronunció ese discurso, hacía referencia a la cantidad de reality y talk shows que “invadían” la pantalla chica. La llegada de Gran Hermano -justamente conducido por una colega de Valenzuela, Soledad Silveyra- copaba la pantalla y hasta habría, tiempo después, un reality conformado por actores como participantes producido por Quique Estevanez, Reality Reality.

Veintiséis años después, la pantalla chica está plagada de programas de panel, GH sigue liderando el prime time y las tiras y unitarios han desaparecido de las grillas de los canales de aire.

Los abucheos de la discordia

Convertida ya en un clásico, esta situación fue negada por las protagonistas pero muchos que estuvieron presentes la dan por cierta. En la ceremonia de los Martín Fierro 2007, Natalia Oreiro fue premiada como mejor actriz de comedia y cuando se dirigió al escenario para recibir el galardón habría escuchado una serie de abucheos e insultos desde la mesa donde estaba sentada Nancy Dupláa junto a su marido Pablo Echarri, y también Florencia Peña.

Lo cierto es que en ese momento, cuando Oreiro recibió el premio, abrumada y desencajada apenas pudo decir unas pocas palabras y volvió a su lugar.

Ceremonia en peligro

En el año 2013, pocas semanas antes de que se llevara a cabo la entrega de premios en el Teatro Colón, uno de los principales miembros de Aptra, Cacho Rubio, fue acusado por la ONG La Alameda de estar vinculado a organizaciones que se dedicaban a la trata de personas con el fin de prostituirlas. Hubo, también, amenazas de un piquete de repudio en la puerta del Teatro para que nadie pudiera ingresar.

Cacho Rubio fue denunciado por una ONG Archivo

Finalmente, la denuncia hizo que Aptra suspendiera a Rubio y le prohibiera el ingreso a los Martín Fierro, pero el periodista logró el aval de la Justicia y se presentó igual.

Los silbidos y la grieta

Como fiel reflejo de la sociedad, la polarización política también copó el escenario de los Martín Fierro. Actores y periodistas divididos en “bandos” agitaron su bandera cuando tenían la oportunidad de tener el micrófono o sino se conformaban con silbar a quien estuviera hablando si no era de su agrado. Quedará en la memoria el duro cruce de Jorge Lanata con los invitados en la entrega de 2015, cuando ganó el premio a mejor programa periodístico.

“Voy a hablar de política así no me putean antes”, afirmó Lanata, frase que fue cortada por varios silbidos. “Hablemos un poco de realidad. Los que chiflaron que vengan a chiflar acá adelante mío. Yo no tengo problemas. Tengan las bolas de chiflarme acá adelante. ¿Alguien quiere hacerlo?“, preguntó el periodista. Y lanzó: ”Disculpas a los presentes por los imbéciles de atrás. Sí. Dije imbéciles". Además, cuando Lanata esa misma noche volvió a subir al escenario para recibir el Martín Fierro de Oro, se lo dedicó a “Cristina que lo mira por TV”.

Una productora se baja de los premios

En 2015, Underground, la productora de Sebastián Ortega y Pablo Culell, se bajó de las ternas del Martín Fierro, luego del “ninguneo” en las nominaciones a Verónica Llinás y Luis Machín, entre otras figuras principales de la ficción Viudas e Hijos del Rock and Roll. En un comunicado de prensa, dejaron en claro su postura, en repudio a estas omisiones en el que dieron a conocer una decisión irrevocable: retirarse de la premiación de Aptra.

Underground se bajó de los Martín Fierro 2015 DIEGO SPIVACOW / AFV

“Durante años aceptamos las reglas del juego ganando o perdiendo y sin hacer ningún tipo de lobby. Pero cuando uno ve falta de criterio absoluto ya no puede prestarse al juego”, argumentaron.

Martín Fierro a la venta

En la ceremonia del 2016, Luis Ortega fue galardonado como mejor director por Historias de un clan. El cineasta, un outsider de la televisión abierta, sorprendió días después subastando la estatuilla en Mercado Libre para poder financiar su nuevo proyecto.

Luis Ortega ganó un Martín Fierro por Historia de un clan... y luego quiso subastarlo Gerardo Viercovich

“Se vende Martín Fierro original. Premio de Luis Ortega a Mejor director por Historia de un clan. El mismo se subasta para terminar la película del mismo autor-director, Lulú, a estrenarse en julio en los cines”, decía el mensaje firmado por la producción. “Peso aproximado, 2 kilos. Dimensiones, 30 cm. Lo entrega el ganador en su domicilio”. El comunicado incluía la imagen de Ortega con la estatuilla y la oferta ascendía a 22.100 pesos. Finalmente, la plataforma luego dio de baja la venta por el revuelo que despertó este gesto.

Ortega aclaró que lo que sucedió “fue un chiste”. “Fue un honor ganarlo pero la idea se le ocurrió al productor del film para que lo levantaran de todos lados para que se sepa que habíamos hecho una película”, explicó.

El enemigo número uno

Jorge Rial reveló a los ganadores antes de la entrega. El conductor, que hace años no tiene una buena relación con Aptra, dio a conocer los ganadores de algunas de las categorías más importantes antes de que comenzara la transmisión.

Vestido con una remera y una corbata, citó a su fuente (“Cabeza de tuerca”) y empezó a mencionar uno por uno a los programas, conductores, periodistas y actores que se llevarían una estatuilla horas después. Este gesto del exIntrusos es algo que se repitió durante la mayoría de las entregas, gesto que siempre irritó a su examigo y colega Luis Ventura.