La revista Time sacó su ranking de las diez mejores películas del 2025 y hay una argentina

Al igual que cada fin de año, la revista Time volvió a presentar su lista con los diez estrenos más destacados de 2025. En esta oportunidad, el ranking reúne producciones muy diversas que van desde comedias hasta dramas históricos de gran impacto. De este modo, la selección ofrece un panorama completo de las historias que marcaron la temporada.

Entre producciones de gran impacto y estrenos que sorprendieron al público, el listado reúne lo más destacado del año. A continuación, el ranking completo:

1. Nouvelle Vague

Tráiler oficial de Nouvelle Vague

En el primer puesto aparece Nouvelle Vague, la propuesta de Richard Linklater que funciona como un homenaje directo al cine francés. En esta producción, Guillaume Marbeck interpreta a Jean-Luc Godard en una historia que combina humor y una mirada amorosa hacia el arte y la creatividad, lo que celebra aquel momento en el que la industria transformó para siempre el cine de autor.

2. El acusado y el espía (An Officer and a Spy)

Tráiler oficial de An Officer and a Spy

La segunda posición es para El acusado y el espía, la película de Roman Polanski que revive el caso Dreyfus y su enorme impacto histórico. Jean Dujardin encarna al oficial Picquart, decidido a demostrar la inocencia del capitán Alfred Dreyfus ante una sociedad marcada por prejuicios, conspiraciones y desinformación. Estrenada en 2019 y llegada recién este año a Estados Unidos, la historia resonó por la vigencia de los temas que aborda.

3. Luna Azul (Blue Moon)

Tráiler oficial de Blue Moon

En el tercer lugar se ubica Luna Azul, de Richard Linklater, donde Ethan Hawke da vida al letrista Lorenz Hart en un retrato íntimo desarrollado durante una única noche. La película explora la ruptura con Richard Rodgers, el éxito de Oklahoma! y el complejo mundo emocional de Hart, marcado por problemas de salud mental y alcoholismo. Con Margaret Qualley entre sus protagonistas, se perfila como una fuerte candidata en la próxima temporada de premios.

4. Valor sentimental (Sentimental Value)

Tráiler oficial de Sentimental Value

Valor sentimental, de Joachim Trier, ocupa el cuarto puesto con una historia centrada en la herencia emocional y los vínculos familiares. Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas interpretan a dos hermanas que, tras la muerte de su madre, deben lidiar con su padre cineasta, interpretado por Stellan Skarsgård.

5. Un día con Peter Hujar (Peter Hujar’s Day)

Tráiler oficial de Peter Hujar’s Day

En el quinto lugar aparece Un día con Peter Hujar, dirigida por Ira Sachs, un retrato íntimo sobre el célebre fotógrafo Peter Hujar a partir de una entrevista real realizada en 1974. Con Ben Whishaw como protagonista, la película sigue un día completo de su vida para reflexionar sobre el origen de las obras artísticas y su legado.

6. Un buen ladrón (Roofman)

Tráiler oficial de Roofman

Roofman ocupa la sexta posición con una historia tan curiosa como entrañable. Dirigida por Derek Cianfrance, sigue a Jeffrey Manchester —interpretado por Channing Tatum—, un delincuente real que asaltó más de 45 locales de McDonald’s y luego se escondió en una juguetería. La película combina humor y drama para explorar el deseo de reinventarse y construir una nueva vida, especialmente tras conocer a un interés amoroso interpretado por Kirsten Dunst.

7. Pecadores (Sinners)

Trailer oficial de "Sinners"

En el séptimo puesto aparece Pecadores, de Ryan Coogler, protagonizada por Michael B. Jordan en un doble papel. Ambientada en 1932, narra el regreso de dos hermanos gemelos al delta del Misisipi tras la Primera Guerra Mundial, con el sueño de abrir un club de blues. La llegada de tres músicos altera sus planes y desata una historia política, terrorífica y simbólica que usa a los vampiros como metáfora del racismo y la violencia.

8. Mente maestra (The Mastermind)

Tráiler oficial de The Mastermind

El octavo lugar es para Mente maestra, de Kelly Reichardt, una película que se aparta del típico relato de robos para centrarse en las motivaciones y fracasos de su protagonista, interpretado por Josh O’Connor. Ambientada en los años setenta, sigue a un ladrón de arte que intenta justificarse ante su esposa mientras lidia con un profundo vacío personal. Este enfoque íntimo le valió la Espiga de Oro ex aequo en Venecia.

9. El jockey (Kill the Jockey)

Tráiler oficial de Kill the Jockey

En la novena posición se encuentra El jockey, del director argentino Luis Ortega, una película protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart. Tras un accidente, un jockey alcohólico despierta sin memoria y adopta la identidad de una mujer llamada Dolores. La cinta combina erotismo, humor y una apuesta visual arriesgada, con una destacada participación de Úrsula Corberó.

10. Uno de esos días (One of Them Days)

Tráiler oficial de One of Them Days

El décimo puesto lo ocupa Uno de esos días, una comedia dirigida por Lawrence Lamont y escrita por Syreeta Singleton, donde Keke Palmer y SZA dan vida a dos jóvenes de Los Ángeles que deben reunir 1500 dólares en un solo día para pagar el alquiler. Entre intentos desesperados y situaciones desbordantes, la película ofrece humor y crítica social.