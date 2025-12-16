La película Belén, candidata por la Argentina, sigue en carrera por el Oscar internacional

La mejor noticia internacional para el cine argentino de los últimos tiempos acaba de llegar desde Los Angeles. La Academia de Hollywood incluyó a Belén entre las 15 preseleccionadas al Oscar internacional de este año y de esta manera una producción nacional vuelve a estar en carrera, después de tres años, para alcanzar el reconocimiento más importante que otorga la industria del cine en todo el año.

El 22 de enero, cuando la Academia anuncie a las cinco nominadas finales, se sabrá si la película dirigida, escrita y co-protagonizada por Dolores Fonzi se acerca todavía más al Oscar internacional, cuyo ganador (junto al resto de las categorías) se conocerá el 15 de marzo en la ceremonia número 98 de la historia del premio, que se realizará en el Teatro Dolby de Hollywood, con la conducción de Conan O’Brien.

Belén - Tráiler Oficial

“Estoy en el campo. Salí unos días de la ciudad para escapar de todo este ruido. El reconocimiento de la Academia es un gran honor para todos nosotros. Ahora vamos pasito a pasito. Me siento muy feliz", le dijo Fonzi a LA NACION pocos minutos después de confirmarse el anuncio de la Academia en Los Angeles.

“Esta película ya nos dio demasiado y solo nos toca acompañarla en todo este recorrido -agregó la actriz y realizadora-. Ya hace sola su trabajo, el reconocimiento que recibimos en todas partes es impresionante. ¡Y estamos entre las 15 finalistas sobre un total de 86! Ahora nos toca seguir, sumando nuestro aporte a la pequeña campaña que estamos haciendo y después esperar lo que pase el 22 de enero“, agregó.

Las nominaciones al Oscar se conocerán el 22 de enero y el cine argentino ya está expectante frente a ese anuncio ANGELA WEISS - AFP

“Lo que más me emociona es esta nueva demostración de que el cine argentino es super competitivo en el mundo. Llegar a esto en un momento en el que nuestro cine está tan castigado es muy significativo. Un reconocimiento así, en medio de tanta crisis. Todo esto es tan argentino...”, ironizó.

La última vez que una película argentina logró entrar en la “lista corta” (shortlist) de 15 preseleccionadas al Oscar internacional fue en 2023 gracias a Argentina, 1985. Ahora le toca a Belén, el segundo trabajo de Fonzi como directora, formar parte de esa privilegiada nómina, cuya conformación anticipa en esta temporada una fortísima competencia por ganar un lugar entre los cinco films nominados. Tres años atrás, Argentina, 1985 lo logró y llegó a la final. Perdió finalmente con la alemana Sin novedad en el frente.

Argentina, 1985 fue la última película nacional en llegar al Oscar; ahora resta esperar a la lista definitiva, que se dará a conocer junto al resto de las nominaciones, el próximo 22 de enero

Además de Belén, la Academia eligió en esta primera ronda de candidatas al Oscar internacional a El agente secreto (Brasil), Fue solo un accidente (Francia), Valor sentimental (Noruega), Sound of Falling (Alemania), Confinados (India), The President’s Cake (Irak), Kokuho (Japón), Palestine 36 (Palestina), La chica zurda (Taiwan), Sirãt (España), Late Shift (Suiza), La única opción (Corea del Sur), All That’s Left to You (Jordania) y The Voice of Hind Rajab (Túnez).

La lista refleja la mayoría de las proyecciones previas formuladas en las últimas semanas. La mayoría de los expertos en premios había incluido en sus pronósticos a Belén como uno de los títulos internacionales con más posibilidades de llegar al Oscar, aunque por debajo de algunos candidatos de muchísimo peso, inclusive para obtener nominaciones en otras categorías, aun la de mejor película. Allí aparecen la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho; la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier; y Fue solo un accidente, del iraní Jafar Panahi, representando en este caso a Francia.

Dolores Fonzi durante la presentación de Belén en el Festival de San Sebastián, en septiembre pasado ANDER GILLENEA� - AFP�

Según el reglamento de la Academia de Hollywood, todos los miembros de la entidad están en condiciones (si lo desean) de elegir a los cinco nominados finales en la categoría del Oscar internacional. Actualmente, la Academia cuenta con 11.104 integrantes en todo el mundo, de los cuales unos 9000 están habilitados para sufragar.

El período de votación para elegir a los nominados finales en las 24 categorías estará abierto entre el 12 y el 16 de enero. En el caso del Oscar internacional, la Academia exige a todo aquel que quiera elegir a los cinco aspirantes finales la obligación de ver los 15 largometrajes que acaban de ser preseleccionados.

Fonzi y Santiago Mitre, en enero de 2023, en la alfombra roja de los Critics' Choice, en Los Angeles Michael Kovac - Getty Images North America

La presencia de Belén en la temporada alta de premios en Hollywood no se agota en la búsqueda del Oscar internacional. También aspira como mejor película extranjera al Critics’ Choice, una de las competencias más valoradas y populares de toda la carrera previa al Oscar, sobre todo porque sus ganadores suelen funcionar como anticipo bastante certero de lo que podría pasar más adelante con las nominaciones y los premios de la Academia.

Los rivales de Belén en este caso también forman parte de la shortlist del Oscar: Fue solo un accidente, La chica zurda, La única opción, Sirãt y El agente secreto. La historia también se repite en este caso para el cine argentino porque tres años atrás, Argentina, 1985 estuvo entre las nominadas al Critics’ Choice como mejor film extranjero (perdió con la india R. R. R.). Ese año, Dolores Fonzi participó de la ceremonia acompañando a su pareja, el director de Argentina, 1985, Santiago Mitre.

El nuevo año comenzará para ambos casi en el mismo lugar, porque los ganadores del Critics’ Choice se anunciarán el 4 de enero. La ceremonia tendrá lugar en el Baker Hangar (una antigua instalación aeronáutica emplazada junto a las playas de Santa Monica, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Los Angeles) y será conducida por Chelsea Handler. Habrá transmisión en vivo para nuestro país por TNT y HBO Max.

Esta vez, según el veredicto de la Academia, está en manos de la Argentina y de Brasil la representación del cine latinoamericano en la carrera por el Oscar internacional. Belén está disponible en Amazon Prime Video y El agente secreto será estrenada en los cines argentinos en fecha todavía a confirmar, seguramente antes del Oscar.

Wicked: para siempre, la más mencionada (junto a Pecadores) entre las preseleccionadas al Oscar en 12 categorías

De los otros títulos preseleccionados en esta primera lista de 15, Fue solo un accidente sigue en cartel en los cines locales y Valor sentimental se estrenará en salas el próximo jueves 25. Confinados y La chiza zurda están disponibles en Netflix, y La única opción llegará a los cines de nuestro país el 15 de enero.

Además de la carrera por el Oscar internacional, la Academia de Hollywood anunció este martes listas cortas de títulos y nombres preseleccionados en otras 11 categorías: fotografía, casting (se entregan por primera vez), música original, canción original, sonido, maquillaje y peluquería, efectos visuales, largometraje documental y los tres rubros correspondientes al cortometraje (animado, documental y live action).

El panorama general de estas primeras preselecciones proyecta hacia el resto de la carrera hacia el Oscar un protagonismo destacado de Pecadores y Wicked: por siempre. Ambas obtuvieron un total de nueve nominaciones. Le siguen Frankenstein (seis) y Una batalla tras otra, F1: la película y Sirãt (la representante española), todas con cinco.