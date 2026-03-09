La película sobre la puesta de Ricardo III tuvo su estreno mundial en Málaga, con la presencia de Joaquín Furriel

MÁLAGA.- La amplia y diversificada presencia argentina en el Festival de Cine de Málaga, que puso en marcha su 26ª. edición el viernes pasado, tuvo un primer gran momento con el estreno mundial de La verdadera historia de Ricardo III, la película, suerte de continuidad en formato cinematográfico de uno de los grandes acontecimientos teatrales de los últimos tiempos en Buenos Aires.

La versión que llegó a la pantalla, dirigida por Marcelo Piñeyro, reproduce íntegramente la obra teatral inspirada en Ricardo III, de William Shakespeare, con la puesta en escena montada por el director español Calixto Bieito en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín y estrenada en junio de 2025.

La ministra de cultura porteña, Gabriela Ricardes, Joaquín Furriel y el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar Gentileza

Con un despliegue de varias cámaras y el trabajo del mismo equipo técnico de cine (luces, sonido, edición) que viene trabajando con Piñeyro en series como El reino, esta adaptación cinematográfica refuerza la experiencia teatral, sobre todo con primeros planos muy destacados del elenco encabezado por Joaquín Furriel e integrado por Belén Blanco, María Figueras, Luis Ziembrowski, Luciano Suardi, Ingrid Pelicori, Marcos Montes, Iván Moschner, Luis “Luisón” Herrera y Silvina Sabater.

La película tendrá sus primeras proyecciones en la Argentina durante el próximo Bafici (Festival de Cine Independiente de Buenos Aires), que se realizará entre el 15 y el 26 de abril. Luego podría presentarse en festivales internacionales de renombre.

Y más adelante, según anticipó aquí a LA NACION la ministra de Cultura del gobierno porteño, Gabriela Ricardes, llegará a aquellas plazas de todo el país que no estén en condiciones técnicas de recibir la puesta teatral, a la manera de lo que hacen prestigiosas compañías nacionales europeas como el National Theatre en Gran Bretaña o la Comédie-Française. Lo que seguramente no va a tener es un estreno comercial en términos tradicionales como parte de la cartelera de los complejos de cine que funcionan en nuestro país.

La puesta de Bieito, con su elenco original completo, volverá a representarse en una gira nacional que recorrerá Rosario, Mendoza y Córdoba a partir de junio. Luego viajará al exterior para la apertura del Festival Grec de Barcelona y volverá a la sala Martín Coronado en los últimos meses del año (muy probablemente en octubre). El año se cerrará con otra gira, en este caso al Festival de Shanghai.

Aquí en Málaga, Ricardes y Furriel compartieron la presentación de la película con el director del festival local, Juan Antonio Vigar, que ratificó la intención de la muestra de apoyar “sin límites” al cine argentino. “Vosotros tenéis un talento infinito”, señaló frente a la delegación llegada desde Buenos Aires.

Joaquín Furriel, en la alfombra roja con la ministra de cultura porteña, Gabriela Ricardes

“Zona enigmática”

Furriel en acción durante una función de La verdadera historia de Ricardo III Maria Bessone

“Para mí, como actor, esta puesta es una novedad”, le dijo a LA NACION Furriel al término de la función para invitados especiales realizada en el bellísimo auditorio del Museo Picasso de Málaga. “En teatro yo no sé lo que hago gestualmente, no puedo observar. Hay una zona enigmática ahí”, comentó, todavía conmovido por la experiencia de verse sobre el escenario del San Martín, pero ahora sentado desde la butaca de un cine.

Furriel explicó que tiene el recuerdo vivo de la gestualidad que acompañó algunas de las interpretaciones de textos clásicos (Hamlet, La vida es sueño, Final de partida) que hizo a lo largo de su carrera escénica. Pero reconoció al mismo tiempo que esta puesta cinematográfica le abrió otras posibilidades. “Como ver no solo lo que estoy haciendo con los gestos, con las expresiones y con el cuerpo, sino también descubrir a mis compañeros. Uno no ve a todos en el teatro, sino a quien le toca constituir una escena conmigo o dónde tenés que mirar”, detalla.

Dice Furriel que ver la película basada en la puesta de Ricardo III le va a permitir probar algunas variantes una vez que la obra teatral regrese a los escenarios argentinos. “No para cambiar grandes cosas porque está muy bueno lo que decidimos —aclara—, pero en algunos momentos el trabajo de la energía vocal, que es muy demandante en este espectáculo, se puede trabajar mucho más”.

Furriel, en una escena de la obra Maria Bessone - LA NACION

Invitado por Furriel, Piñeyro vio la obra por lo menos tres veces. “Quedó tan entusiasmado con la puesta de Bieito que, después de hablar con Gabriela Ricardes, se me ocurrió que podíamos preguntarle si se animaba a filmarla. Yo quería una versión con gran calidad cinematográfica. Y fue fascinante ver cómo un director de esa trayectoria y un equipo que es la primera línea de las mejores películas y series que hacemos en la Argentina filmaron toda una novedad con el entusiasmo de la primera película de sus vidas”, destacó.

Las imágenes que se ven en la película fueron registradas en 2025 a lo largo de tres funciones. Una correspondió a la temporada regular de la puesta, con todo el público. La segunda contó con una audiencia compuesta íntegramente por invitados especiales, sin cubrir la capacidad completa de la sala Martín Coronado (la obra se representó a sala llena en todas las funciones regulares), y una tercera directamente sin público.

Furriel contó también que llevar al cine la luz que Bieito utiliza en la puesta teatral fue uno de los grandes desafíos de la adaptación a la pantalla. “A Calixto le gusta mucho el claroscuro y usar una luz muy potente que rompe en un momento la escena y permite ver la mitad de una cara y la otra directamente no. Y sus puestas en general tienden a usar distintos niveles de luz y a empezar sus escenas en la oscuridad. Es un provocador en ese sentido. Solo en muy pocas escenas el director de fotografía de la película, Christian Cottet, modificó un poco la luz porque había momentos en que no se leían los cuerpos. Cottet y Piñeyro trabajaron milimétricamente esa cuestión”.

¿Este tipo de experiencias híbridas, con imágenes de puestas teatrales registradas de manera cinematográfica, ayuda a que las obras originales perduren y se sostengan más allá de las presentaciones en el escenario? Furriel se reconoce en principio defensor del teatro como experiencia oral, pero admite al mismo tiempo la necesidad de adaptarse a estos nuevos tiempos.

“Yo nunca vi actuar a Miguel Ligero o Ernesto Bianco, pero como no hay filmaciones, hablar de ellos se convierte en una experiencia oral y a mí eso siempre me gustó. Pero en estos tiempos, con el audiovisual tan incorporado y presente todo el tiempo, por ejemplo en los teléfonos, me pareció interesante empezar a pensar en registros con esta calidad cinematográfica donde un director tiene un punto de vista sobre cómo filmar la obra de otro director. Y cuando vi la película me emocioné mucho pensando que muchas generaciones van a poder verla”, señaló.

Y para ilustrar este punto recurrió a su admirado Alfredo Alcón: “Cuando me preguntan por Alcón las generaciones de los que tienen 20 o 30 años y no llegaron a verlo, pienso en qué bueno hubiese sido que quedara un registro, por ejemplo, de lo que hizo en Final de partida. Ahora va a pasar esto con la puesta de Calixto Bieito, uno de los grandes directores de la escena contemporánea y un artista que tiene una libertad creativa muy poderosa”.

Dos nuevos festivales

En Málaga, Ricardes anunció dos nuevos festivales de cine para el calendario cultural de la ciudad de Buenos Aires

La ministra de Cultura porteña también anunció en el escenario de Málaga 2026 dos nuevos festivales de cine que se sumarán al calendario cultural de la ciudad de Buenos Aires.

El primero es una muestra de cine de animación que tendrá este año su edición inaugural dentro de la Bienal de Historieta que comenzará el 18 de marzo. Dentro de esta iniciativa también se incluyó la apertura de un Museo del Humor.

El segundo es un festival de cine clásico que tendrá su punto de partida en 2027. “Estamos trabajando fuerte en ese sentido con el Festival Lumière y con su director, Thierry Frémaux, para hacer un gran festival que también ponga su foco en el rescate de los clásicos argentinos. Tenemos una línea de financiamiento en nuestro plan de fomento para la restauración de películas”, explicó Ricardes a LA NACION.

A instancias de Frémaux, que también es el responsable artístico del Festival de Cannes, la muestra que lleva el nombre de los creadores del cinematógrafo y se realiza todos los años a mediados de octubre en la ciudad francesa de Lyon, dedica su programación a la historia del cine con proyecciones de películas restauradas, material de archivo, rescates de títulos olvidados y ciclos dedicados a grandes directores.

Frémaux, que visita todos los años la Argentina a comienzos de diciembre para presentar la Semana de Cine de Cannes, ahora tendrá un motivo más para regresar al país: la preparación del primer Festival Lumière Buenos Aires para el año que viene.