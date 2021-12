La vida del periodista inglés Robert Cox, perseguido y detenido en la dictadura, será llevada al cine

La vida de Robert Cox será llevada al cine en un largometraje que dirigirá Armando Bo y se filmará en 2022. La película estará inspirada en el libro Guerra sucia, negocios sucios, escrito por David Cox, hijo del destacado periodista inglés que dirigió el diario Buenos Aires Herald entre 1968 y 1979, momento en el que debió abandonar la Argentina luego de ser hostigado, perseguido y detenido por la dictadura militar.

Cox llegó a ser presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y posteriormente recibió en 2011 el Gran Premio a la Libertad de Prensa otorgado por la entidad por su “larga trayectoria y valentía” en la defensa del derecho a la libre expresión. A los 87 años regresó a Buenos Aires desde Estados Unidos para acompañar el anuncio.

El largometraje que producirá y dirigirá Bo será una historia de ficción basada en los hechos reales protagonizados por Cox durante los años más oscuros de la vida argentina, en los que el destacado periodista se animó a denunciar las muertes, las torturas y las desapariciones que formaron parte del plan de la dictadura, sabiendo que su vida podía correr serios riesgos a partir de esa decisión.

En 2017 pasó fugazmente por el cine Gaumont El mensajero (Messenger on a White Horse), de Jayson McNamara, que hace un retrato de Cox en ese mismo tiempo y relata hechos parecidos, sobre todo su enfrentamiento con la cúpula militar a partir de las revelaciones publicadas en el Herald, pero en clave documental. La película que va a dirigir Bo, en cambio, será una dramatización.

Armando Bo sostiene el carnet de prensa de Cox Alejandro Guyot

“Tengo en mis manos una historia extraordinaria que todos conocen pero todavía no está contada cinematográfica. Por primera vez me toca meterme en una historia argentina, más relacionada a mi país y a lo que vivimos en ese pasado tan triste. Encontré un punto de vista muy atractivo y diferente que me llena de adrenalina y ganas de salir a la cancha a filmar mañana mismo. Es una gran oportunidad para contarle a las generaciones más nuevas, no solo en la Argentina, la historia de este diario y de un gran editor que en el tiempo más oscuro era uno de los pocos que se animó a contar la verdad y a abrir esa enorme caja de secretos”, explicó el director de El último Elvis, Animal y la serie El presidente.

La película todavía está en una etapa de preproducción y el próximo paso es elegir quién será el actor encargado de personificar a Cox. “Estamos empezando esa búsqueda con mucho entusiasmo. Va a ser un casting muy interesante. Compramos los derechos de un primer guion, excelente, escrito por Michael Steinberger, periodista del New York Times Magazine a partir del libro de David Cox, y estamos en una etapa de reescritura que nos llevará al guión definitivo. Mi idea es filmar la película a mediados del año que viene”, agregó el director, que lleva adelante el proyecto a través de su productora About Entertainment.

“La idea apareció de manera bastante extraña porque me la acercó el agente que me representa en los Estados Unidos. Desde allí me llegó esta historia 100% argentina, pero con un detalle muy interesante: que el protagonista sea un inglés, uno de los primeros que se anima a revelar esta realidad tan terrible. Bob no tenía ninguna bandera política. Solo quería informar, contar la realidad tal como la estaba viendo”, destacó Bo.

“En la Argentina hay un problema. Creo que la gente, después de tanto tiempo, todavía no se da cuenta de todo lo que pasó durante la dictadura, y antes también. A esta altura es ridículo hablar de los dos demonios. Tuvimos miles de demonios en la Argentina de ese tiempo. El país estaba loco antes del golpe y siguió así durante la dictadura — sostuvo Cox —. Contar la previa del golpe es muy importante, clave para todo lo que ocurrió después. Lo vamos a hacer en la película”, agregó el director.

Para el periodista, todavía hoy hay quienes siguen negando lo que ocurrió, así como otros — dice- siguen negando el Holocausto. “Si estamos dispuestos a curar todas las heridas hay que saber todo. Creo que este proyecto puede ayudar a unir un país en el que sin dudas hay dos lados, casi enfrentados”, agregó.

El film dramatizará la historia del periodista británico Alejandro Guyot

Lo que se va a contar en la futura película, adelantó Cox, es la historia de una familia expuesta a los mayores peligros imaginables bajo un gobierno dictatorial. “Yo tuve que hablar con Videla tres veces y también con Massera. Desde el principio vengo diciendo que todo debe revelarse y conocerse para saber la verdad completa. Creo que esta obra puede abrir los ojos de muchas personas”, agregó el periodista.

Para Bo, la película ofrece una ocasión inmejorable “de acercarse a la verdad en tiempos de censuras de todo tipo y de fake news”. Cox lo corrigió levemente: “Peor es la autocensura. Si uno enfrenta una situación de censura está obligado a escribir mejor que nunca para evitarla y superarla. Alguna vez hablé con Borges de eso”.

Habrá que esperar todavía un buen tiempo para que la película encuentre su forma definitiva. Bo dijo que tiene muchas preguntas para hacerle a Cox, demoradas por culpa de la pandemia. “Además, la Argentina tiene cosas extrañas. Hay momentos en la vida del país en la que no se puede hablar de determinadas cosas. Este es uno de ellos. Por eso creo que la película es clave para superar ese condicionamiento. Hay que hablar abiertamente de estas cosas, hay que animarse a atravesar los problemas”, señaló el periodista.

“Yo escribí muchísimas cosas en mi vida, por supuesto — completó Cox —. Pero nunca llegué a contar con mis propias palabras la historia de lo que me pasó. No pude. Lo tuvo que hacer mi hijo David. Pasé un año entero viviendo aquí en Buenos Aires con las valijas armadas. Hoy pienso que es increíble lo que me pasó. Yo fui muy feliz en la Argentina, viví en el barrio de Recoleta, que es mejor que vivir en París, pero siento que no puedo darme ese lujo. Todavía hay mucho para decir. Por eso quiero sumarme a esta película”.