La producción con Shakira como protagonista que cuenta con un orgullo argentino

Shakira es tendencia hace meses gracias a sus logros profesionales pero también por su vida personal. Desde que terminó la relación con su expareja, Gerard Piqué, acaparó los titulares por sus canciones, en donde ironizó y manifestó su áspero proceso de duelo, especialmente en la “Music Sessions Vol. 53″, que produjo con Bizarrap. Meses después de ese hit, la colombiana vuelve a trabajar con otro argentino, pero esta vez en un spot publicitario que la tiene como protagonista: Armando Bó, el prestigioso realizador y guionista ganador del Oscar.

La estrella fue seleccionada como embajadora internacional de una nueva campaña publicitaria llamada “Disfrutar es primero”, que pone el foco en el disfrute de los pequeños detalles cotidianos. Así, en la publicidad dirigida por Bó -llamada El gran escape- se ve a Shakira huir de todas sus responsabilidades para disfrutar de unas papas fritas en la paz de su intimidad.

En las primeras escenas se ve a la cantante en una extenuante sesión de fotos. Cuando termina, un asistente se acerca y le señala sus siguientes compromisos. Parece un día normal en la vida de cualquier celebridad. No obstante, la historia da un giro cuando ella ignora todos los pendientes y sale del set de grabación en su tráiler.

Shakira sorprendió a sus fanáticos con las grandes habilidades para conducir que muestra en su spot

La intérprete de “Antología” emprende la fuga y su equipo intenta detenerla, pero no lo consigue debido a sus grandes habilidades de manejo. Así, atraviesa varias rutas y le gana a un tren que está a punto de pasar, para ignorar por completo a su asistente, quien insiste desde el teléfono. Mientras se desarrollan las escenas de acción, suena de fondo “One way or Another”, clásico de Blondie. Finalmente, la protagonista llega a un paraíso natural y come sus papas en paz, mientras mira el atardecer.

La trayectoria de Armando Bó

La publicidad Gran escape fue realizada por Bó, quien se inició como publicista, realizó más de 120 comerciales y recibió más de 50 premios en total por sus trabajos.

En 2011 dirigió la película El último Elvis, con un guion escrito por él mismo en colaboración con el también argentino Nicolás Giacobone. Su trabajo los hizo acreedores del premio Cóndor de Plata a Mejor Guion Original. Bó logró posicionarse con más firmeza dentro del cine gracias a la película Birdman (2014), del director mexicano Alejandro González Iñárritu, con la cual ganó el Óscar en 2015, al Mejor Guion Original, y un Globo de Oro.

En 2015, Armando Bó se mudó a Los Ángeles para continuar con su carrera en el cine Archivo

Heredero de una familia de artistas, el realizador es hijo de del actor Victor Bó y su abuelo paterno fue el legendario director de cine Armando Bó, su homólogo. En enero de 2015, dejó Buenos Aires para radicarse definitivamente en Los Ángeles, California, donde consolidó su carrera.

