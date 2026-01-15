La virgen de la tosquera: historias al borde de la adultez en un film basado en cuentos de Mariana Enríquez

La virgen de la tosquera (Argentina, México, España/ 2025). Dirección: Laura Casabé. Guion: Benjamín Naishtat, basada en los cuentos “El carrito” y “La virgen de la tosquera”, de Mariana Enríquez. Fotografía: Diego Tenorio. Música: Pedro Onetto, Fabián Aranda. Edición: Miguel Schverdfinger, Ana Remón. Elenco: Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte, Candela Flores, Dady Brieva, Víctor López. Duración: 95 minutos. Calificación: solo apta para mayores de 16 años. Distribuidora: BF Paris. Nuestra opinión: buena.

Cada vez cuesta más hablar de cine de género, y quien lo hace será, probablemente, porque nunca lo conoció. Los parámetros dentro de los cuales encuadrar el terror, el drama, el suspenso, y demás etcéteras son cada vez más difusos: lo que vemos en la actualidad, por lo general son historias que abrevan en mayor o menor medida en ellos. El problema del concepto, que suena maravilloso en la teoría, es que cuando la falta de marco no se usa bien, el resultado se pervierte, y pierde equilibrio y objetivo.

La virgen de la tosquera se desarrolla en un mundo adolescente, esa etapa de la vida en la que convive la crueldad con la fragilidad, con códigos íntimos escritos a sangre y fuego. Natalia (Dolores Oliverio), la protagonista, atraviesa un verano irregular junto a sus mejores amigas, al chico que le gusta, y a una presencia satelital disruptiva que no será el punto de inflexión de la historia, sino la comprobación de lo ya presente.

Se trata de personajes al borde la adultez, que transitan una realidad en el que las amistades se vuelven competencia.

A la par de los vaivenes, entre introspectivos y sobrenaturales, de la protagonista, la directora desarrolla un escenario social lo suficientemente vívido para ambientar la historia. La acción se sitúa a comienzos de este siglo, en un conurbano precario, donde la amenaza económica deja de ser un discurso, un conflicto estático, para volverse cotidianeidad. Las tres amigas eligen un único pantalón para comprar, puesto que lo van a compartir. La obsesión de las familias por un llamado telefónico de un programa de entretenimientos que les brinde la ansiada salvación económica; todos elementos que trascienden la anécdota y pintan de blanco y negro el espacio en el que se mueven los personajes.

Otro elemento que no es casual, aun cuando inteligentemente, no se hace foco en él, es el rol de los adultos. Seres ausentes, casi zombies, figuras desdibujadas o a medio construir, que no hacen más que reforzar las reglas propias del universo joven; imperfecto, sí, pero mejor definido.

La virgen de la tosquera

En el guion de La virgen de la tosquera hay inteligencia, sutileza, y un interés por vestir el eje central con elementos que recién encontrarán su forma definitiva en la cabeza del espectador. Pero flaquea cuando regresa a tópicos demasiado explorados en el cine actual: la competencia interna y externa como forma de supervivencia, la normalización de la violencia, el individualismo, la empatía; y otros tantos temas que, están muy bien, pero que ya se vieron demasiado, como para resultar atractivos en virtud de tipificar una “radiografía de la época”.

Algo parecido pasa con su narrativa visual. La cámara de Laura Casabé está en donde tiene que estar, para registrar a modo de testigo lo que sucede, espiando situaciones sin interferir, dejando que la naturalidad marque el pulso. La decisión funciona, pero tiene la contrapartida de no crear climas, ni construir momentos que marquen picos de interés, más allá de la media. Así, el recorrido que propone la película se vuelve irregular, con momentos de tensión muy bien logrados, junto a otros que se quedan en buenas intenciones. Estos altibajos, alejados de un arco narrativo clásico, deslucen situaciones que podrían haber brillado mucho más y colaboran a la dispersión.

Intencionalmente, La virgen de la tosquera no se encuadra, ni dentro del drama, ni dentro del terror clásico, aun cuando se empapa de ellos. Se trata más bien de una experiencia interesante, con momentos logrados, pero sin alcanzar la fuerza necesaria para seguir hablando de ella mucho más allá de la sala de cine.