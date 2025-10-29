Las mejores películas de terror para ver en Halloween desde casa y por streaming
El extraño mundo de Jack, Chucky, La hora de la desaparición y Cuando acecha el mal son algunos films que comparten el espíritu de la Noche de Brujas
- 4 minutos de lectura'
Este viernes 31 de octubre se celebra Halloween en todo el mundo. Se trata de una festividad también conocida como “Noche de Brujas” que está conectada con la muerte, lo terrorífico y lo sobrenatural. En ese sentido, varias personas están interesadas en mirar películas que reflejen este clima en esta celebración.
Estas pueden ser principalmente de terror, donde hay clásicos que no pueden faltar en estas fechas, pero también hay estrenos de este año muy interesantes y espeluznantes. A su vez, hay algunos films que tratan sobre la Noche de Brujas y que se pueden ver en familia.
A continuación, 10 películas ideales para ver en Halloween por streaming.
Halloween
Esta saga de películas no podía faltar en estas fechas porque es un clásico con su aterrador Michael Myers, un personaje que muchos eligen para disfrazarse en esta celebración. Su primera película de este slasher fue dirigida por John Carpenter y cuenta con la actuación de una joven Jamie Lee Curtis, ganadora del Oscar. Michael Myers escapa de un manicomio y regresa a su ciudad natal para sembrar el terror. Es un referente del género y está en Amazon Prime Video y Netflix.
Abracadabra
Es una comedia de terror de 1993 donde tres brujas (Batte Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker) regresan en Halloween para sembrar el caos. Ideal para toda la familia y se encuentra en Disney+.
Cuando acecha la maldad
Esta película argentina de terror que se estrenó en 2023 ha dado la vuelta al mundo. Cuenta la historia de dos hermanos, quienes enfrentan a un hombre poseído que está por dar a luz a un demonio, con una atmósfera rural intensa. Está disponible en Netflix.
La hora de la desaparición (Weapons)
Esta película se estrenó este año y se acaba de subir a HBO Max. Este film de terror sobrenatural cuenta como todos los niños de la clase, excepto uno, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente a la misma hora, sin dejar rastro.
El extraño mundo de Jack
Este musical animado creado por Tim Burton no puede faltar en esta lista. Jack Skellington, el rey de Halloween Town, intenta apoderarse de la Navidad. Se puede encontrar en Disney+.
Nosferatu
Es una película de terror gótico dirigida por Robert Eggers, estrenada a fines de 2024. Es una adaptación de un film mudo de 1922 con ese mismo nombre, basado en la novela Drácula de Bram Stoker. La trama gira en torno a una intensa historia de obsesión entre una joven llamada Ellen Hutter y el vampiro Conde Orlok, que la acecha y causa un terror indescriptible a su paso. Fue nominada a varios premios Oscar 2025 por su fotografía, maquillaje, diseño y vestuario. Para verla por streaming, se puede buscar en HBO Max.
Scream
Se trata de otra saga clásica slasher que muchos podrán reconocer por su villano, Screamface. Este asesino con máscara aterroriza a un grupo de jóvenes, con giros inesperados y llamadas misteriosas. Se puede encontrar tanto en HBO Max como Paramount+.
El Conjuro
Esta es una de las franquicias más recientes de terror que se ha vuelto muy popular con películas como Annabelle y La Monja. Es un film basado en hechos reales que sigue a investigadores paranormales que trata de ayudar a una familia asediada por un espíritu maligno. Todos los films de esta saga se pueden ver en HBO Max.
Viernes 13
Esta serie de películas de terror tipo slasher que gira principalmente en torno a Jason, un asesino que aterroriza a jóvenes con su máscara de hockey sobre hielo, su machete y fuerza sobrehumana. La franquicia tiene 12 películas que están en las plataformas Amazon Prime Video y HBO Max.
Chucky (Child’s Play)
Se trata de otro personaje tradicional de las fiestas de Halloween. Se centra en la historia de un asesino en serie llamado Charles Lee Ray, quien tras ser herido mortalmente transfiere su alma a un muñeco mediante un ritual vudú para evitar la muerte. Este despierta y actúa violentamente, causando una serie de asesinatos y caos.
