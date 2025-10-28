Este año es la edición n° 21 de la Noche de los Museos en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un evento cultural en el cual se pueden visitar diferentes espacios culturales porteños de forma gratuita. En ese sentido, varias personas se preguntan cuándo es y cuáles son los museos que participan.

La Noche de los Museos está organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de la Dirección General de Festivales y Noches Culturales y la Dirección General de Museos, Patrimonio y Casco Histórico. Desde el gobierno porteño señalaron este acontecimiento como “el evento más importante del año para descubrir la riqueza cultural que ofrece la ciudad de Buenos Aires”.

La Noche de los Museos 2025

Cuándo es la Noche de los Museos 2025

De acuerdo a lo informado por el sitio oficial Festivales BA, este año la Noche de los Museos es el sábado 8 de noviembre. Se podrá disfrutar de manera gratuita de exposiciones, actividades especiales y visitas a museos, edificios emblemáticos y espacios culturales entre las 19 y las 2 de la mañana.

La fecha y horario de la Noche de los Museos 2025 Santiago Filipuzzi - LA NACION

¿Cuáles son los museos que participan este año?

Este año habrá unos 300 espacios culturales distribuidos en todas las comunas, que abrirán sus puertas con programación extendida y gratuita. Además, ofrecerán exposiciones, actividades especiales, visitas guiadas y espectáculos para toda la familia.

Por otro lado, este año se suma una novedad muy especial: la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), recientemente renovada, que abre sus puertas como nuevo espacio cultural de la ciudad.

Este año se incluye la Casa de la Cultura renovada a la Noche de los Museos GCBA

Aunque aún no se dio a conocer la lista de museos que participan del evento este año, estos son algunos de los más emblemáticos que tradicionalmente participan y que se espera estén también en esta edición son:

Usina del Arte (La Boca)

Torre Monumental (Retiro)

Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) (San Telmo)

Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” (Recoleta)

Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) (Puerto Madero)

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Montserrat)

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Núñez)

Museo de Arte Cerámico Fernando Arranz (Vélez Sarsfield)

Museo River Plate (Núñez)

MUNTREF - Sede Hotel de Inmigrantes (Retiro)

Museo Sitio de Memoria ESMA (Núñez)

Radio Nacional (San Nicolás)

Sitio Arqueológico La Cisterna (Montserrat)

¿Cómo sacar el Pase Libre para viajar en transporte público?

Además de la entrada libre y gratuita, por la Noche de los Museos se puede viajar en transporte público sin necesidad de pagar. De esa forma, se trata de facilitar a quienes participan del evento visitar la mayor cantidad de espacios culturales posibles.

Se puede viajar por transporte público gratis durante la Noche de los Museos Aníbal Greco

Estos son los medios de transporte con los que se puede viajar gratis durante la Noche de los Museos:

Colectivos : 1 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 31 – 32 – 34 – 39 – 41 – 42 – 44 – 47 – 50 – 51 – 55 – 56 – 57 – 60 – 63 – 64 – 65 – 67 – 68 – 71 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 – 84 – 85 – 87 – 90 – 91 – 92 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 115 – 117 – 118 – 127 – 128 – 130 – 132 – 134 – 135 – 136 – 146 – 150 – 151 – 152 – 158 – 161 – 163 – 164 – 168 – 169 – 176 – 177 – 178 – 182 – 188

: 1 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 31 – 32 – 34 – 39 – 41 – 42 – 44 – 47 – 50 – 51 – 55 – 56 – 57 – 60 – 63 – 64 – 65 – 67 – 68 – 71 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 – 84 – 85 – 87 – 90 – 91 – 92 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 115 – 117 – 118 – 127 – 128 – 130 – 132 – 134 – 135 – 136 – 146 – 150 – 151 – 152 – 158 – 161 – 163 – 164 – 168 – 169 – 176 – 177 – 178 – 182 – 188 Subtes : líneas A, B, C, D, E, H y Premetro.

: líneas A, B, C, D, E, H y Premetro. Ecobici: se podrán realizar hasta 4 viajes de 45 minutos cada uno.

Cabe recordar que para poder disfrutar de este beneficio, normalmente se solita que los asistentes pidan un Pase Libre, el cual le indica que ellos participan de la Noche de los Museos. Este se descarga de forma online a través de WhatsApp con el chatbot BOTI o el sitio Festivales BA, pero aún no está disponible para este año.