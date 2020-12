Las películas más esperadas de 2021

Thomasin McKenzie, en una escena de Last Night in Soho

28 de diciembre de 2020

Cada comienzo de año, junto con la expectativa creciente por saber qué pasará en la temporada de premios de Hollywood, todo fan del cine no descansa hasta conocer cuál será el calendario de estrenos. Qué podrá ver a lo largo del año. Un ritual que se hacía con la naturalidad de las cosas que ni siquiera se ponen en discusión hasta que la pandemia cambió de un día para el otro todos los hábitos.

Hasta la aparición del Covid-19 el calendario anual de estrenos y novedades era un modelo de precisión y claridad en el largo plazo. Todos sabían por anticipado cuál iba a ser la fecha de lanzamiento de la gran mayoría de los títulos programados, sobre todo los más importantes. Hoy, con los cines cerrados en la Argentina desde hace nueve meses, la planificación de 2021 depende de la evolución de la pandemia, de los calendarios de vacunación y de una serie de circunstancias azarosas. De un cronograma casi inamovible en el largo plazo pasamos a la incertidumbre total.

No obstante, la industria necesita conservar cierto umbral de precisión para fijar objetivos y hacer planes. De otra manera una actividad como la del cine dejaría de tener sentido. Por eso, más allá de las contingencias de una pandemia que nos lleva día a día hacia territorios desconocidos, un calendario para 2021 va tomando forma.

Así lo volvió a hacer como todos los años The Playlist, uno de los sitios informativos más autorizados de Hollywood, con un recorrido por los títulos que más esperamos para 2021. Descartada cualquier previsión para enero, con Europa y Estados Unidos expuestos a restricciones fuertes y adicionales por el rebrote de las últimas semanas, las expectativas arrancan en febrero. Se espera que la mayoría de estos títulos apunte a recuperar la experiencia de ver cine en el cine. La industria confía en esa posibilidad, pero si las perspectivas no cambian veremos otro año en el que muchas de las novedades pensadas para la pantalla grande llegarán directamente al streaming.

Tom Holland, en Cherry

La decisión de Warner de estrenar muchos de sus próximos títulos al mismo tiempo en los cines y en la plataforma HBO Max es un indicio incontrastable en esa dirección. Uno de los títulos más fuertes del estudio para los próximos meses, la nueva versión de Duna dirigida por Denis Villeneuve, es una de las víctimas de este cuadro de incertidumbre.

En febrero se espera el estreno directo por Apple TV+ de Cherry, la nueva película de los hermanos Anthony y Joe Russo, una historia de violencia, tensión y oscuridad alrededor de un personaje fascinante interpretado por Tom Holland, de nuevo junto a dos de los directores que le dieron vuelo como el Hombre Araña en el universo Marvel. Holland interpreta a un médico militar que se transforma en un ladrón serial de bancos tras sufrir un cuadro de estrés postraumático por su adicción a las drogas y las deudas que esa situación le provocó.

Camila Cabello, en la piel de la Cenicienta

También se espera por fin el arribo a los cines de Cenicienta, con Camila Cabello como intérprete del personaje clásico de los cuentos infantiles, pero adaptado a estos tiempos y en clave musical. Otra figura femenina en ascenso, Zendaya, regresa junto a John David Washington (Tenet) en Malcolm & Marie, crónica de un accidentado viaje entre un director de cine y su novia en medio de reproches y discusiones por cosas que ambos vivieron durante esa relación. Esta película de Sam Levinson (el creador de la serie Euphoria, gran triunfo artístico de Zendaya) será estrenada directamente por Netflix. Y el mes se cierra con The United States vs. Billie Holiday, de Lee Daniels, con Andra Day interpretando a la gran cantante de jazz mientras es perseguida por las autoridades a raíz de sus adicciones.

Zendaya junto a John David Washington en el film Malcolm and Marie

Si las previsiones se cumplen en marzo llegarían The Many Saints of Newark, precuela de la serie Los Soprano dirigida por Alan Taylor y con Michael Gandolfini interpretando de joven el gran papel de la carrera de su fallecido padre, James Gandolfini. Y abril debería empezar con el esperadísimo estreno de Sin tiempo para morir, la película número 25 de James Bond y la última en la que Daniel Craig se pone el trajo del agente secreto más famoso del mundo.

También para abril se espera Un lugar en silencio 2, continuación de la exitosa película de terror en la que solo sobreviven en el planeta quienes no emitan ni un solo sonido, frente a amenazas que al parecer se multiplican. John Krasinski vuelve a ser el director y su esposa en la vida real, Emily Blunt, la protagonista. Y ese mismo mes reaparece Edgar Wright, el gran director de El aprendiz del crimen, con Last Night in Soho, una historia en la que se mezclan la moda y el suspenso en el Londres de los años 60 con Anya Taylor-Joy como figura. Es también la película póstuma de Diana Rigg.

Mayo será el turno del estreno de F9, que no es otra cosa que la novena película de la serie Rápidos y furiosos, uno de los tanques de 2020 que debió postergarse un año por la pandemia. También llegará Godzilla vs. Kong, también afectada por sucesivos cambios en la fecha original de estreno. Se espera con Spiral el regreso al mundo de El juego del miedo (Saw) con Chris Rock y Samuel L. Jackson. Y que se instale por fin en los cines Black Widow, una de las películas que Marvel imaginó antes de la pandemia como gran impacto de 2020, con Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) viviendo aventuras de un tiempo posterior al de Capitán América: Civil War y previo al de Avengers: Endgame.

En junio vuelven los Cazafantasmas originales con El legado, una conexión entre la actualidad y la tradición de los celebrados personajes. Paul Rudd y Annie Potts se unen a Sigourney Weaver y Bill Murray de la mano de Jason Reitman, el hijo de Ivan Reitman, director de la película que inició la historia. También vuelve Venom, el antihéroe de Marvel encarnado por Tom Hardy, con Woody Harrelson interpretando al villano Carnage. El mes se completa con la versión para el cine de En el barrio (In the Heights), el musical de Broadway con personajes latinos, y con Luca, la película 2020 de Pixar, la historia de una rara amistad entre un ser humano y un monstruo marino en medio del verano italiano.

Marvel impulsa julio con Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, primera película del estudio con un superhéroe de origen asiático. Sigue con otro lanzamiento muy demorado, el de Top Gun: Maverick, continuación del éxito de los años 80 y el retorno de Tom Cruise a uno de sus más icónicos personajes. Uncharted, otra de las novedades, se anticipa como una de las aproximaciones del cine al mundo de los más populares videojuegos que más tiempo llevó en su preparación. Con Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas.

La gran atracción de agosto será The Beatles: Get Back, documental de Peter Jackson con imágenes inéditas de los tiempos finales compartidos por los cuatro genios de Liverpool, cuyo primer anticipo revelado hace pocos días desató una ola de euforia y curiosidad. También se espera el estreno de Deep Water, thriller erótico que marca el regreso de Adrian Lyne (el director de Atracción fatal y 9 semanas y media), con Ben Affleck y Ana de Armas (pareja hoy de la vida real) en los roles centrales.

Otro regreso será el del Escuadrón suicida, de la mano de James Gunn (Guardianes de la galaxia) con algunas caras conocidas (Margot Robbie como Harley Quinn) en un frondoso elenco encabezado por Idris Elba, Viola Davis,John Cena, Taika Waititi y nuestro compatriota Juan Diego Botto. Y también vuelve Candyman, "secuela espiritual" de una de las películas de terror de los años 90 que mejor acreditan su condición de "obras de culto".

Octubre asistirá, si todos los plazos se cumplen, al estreno de la primera de las dos películas de 2021 estrenadas con dirección de Ridley Scott. Será The Last Duel, historia de época en la que se reencuentran Ben Affleck y Matt Damon, amigos de toda la vida, junto a Adam Driver y Jodie Comer (KIlling Eve). Ese mismo mes Jamie Lee Curtis retoma su papel de Laurie Strode en el nuevo titulo de la serie de Halloween, con el mismo director de la última película conocida hasta ahora, de 2018. Este nuevo capítulo se titula Halloween Kills.

Tom Cruise y Hayley Atwell, en una escena de Misión Imposible 7

Noviembre será el turno del estreno de King Richard, de Reinaldo Marcus Green, con Will Smith interpretando la historia real de Richard, el padre de las consagradas tenistas Serena y Venus Williams. También llegará Gucci, la segunda película de Ridley Scott que se conocerá en poco tiempo. Aquí, Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani, la mujer acusada de haber matado a su esposo, heredero de la fortuna de la famosa casa de moda italiana. El formidable elenco se completa con Al Pacino, Jared Leto, Adam Driver, Jeremy Irons y Jack Huston.

El penúltimo mes del año tendrá otros grandes estrenos en los cines. Como la película sobre Elvis Presley que todavía no tiene título y dirigió Baz Luhrmann (Moulin Rouge), con el desconocido Austin Butler como Elvis y Tom Hanks como el "coronel" Tom Parker, su manager. Y también Misión Imposible 7, cuyo accidentado rodaje en medio de la peripecia del Covid-19 en Europa fue ampliamente documentado en los últimos días. Vuelve a dirigir Christopher McQuarrie y vuelve Tom Cruise a encabezar el elenco. El mapa del mes se completa con otro estreno de Marvel demorado por la pandemia, Eternals, de Chloé Zhao, con Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harington y otros intérpretes encarnando a un junto de héroes inmortales.

A propósito de Marvel, llega en diciembre la tercera película del Hombre Araña (todavía sin título) protagonizada por Tom Holland, y con la novedad del regreso de villanos de los films anteriores, como Electro (Jamie Foxx) y Dr. Octopus (Alfred Molina). También estará Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange y se esperan algunas sorpresas más en este juego de múltiples universos. Y con un año de demora respecto de los planes originales se estrenará a fin de año la nueva versión del musical Amor sin barreras (West Side Story), de la mano de Steven Spielberg.

Quedan afuera del calendario por ahora varios títulos que todavía no tienen fecha de estreno confirmada, aunque en cualquier momento podrían incorporarse a la lista con mayor precisión. Entre ellos aparecen Three Thousand Years of Longing, de George Miller (Mad Max), suerte de historia romántica con aliento épico protagonizada por Idris Elba y Tilda Swinton: el thriller Lockdown, de Doug Liman (La identidad de Bourne, Al filo del mañana), con Anne Hathaway, Chiwetel Ejiofor, Ben Stiller y Ben Kingsley; otro thriller, The Woman in the Window, de Joe Wright (Las horas más oscuras), con Amy Adams, Gary Oldman y Julianne Moore, y Don't Worry Darling, de Olivia Wilde, una historia de intriga y suspenso ambientada en los años 50 con Florence Pugh y Harry Styles. La película fue noticia en los últimos días porque Wilde echó del rodaje al actor Shia LaBeouf.

Amy Adams, en The Woman in the Window, un film que por ahora no tiene fecha de estreno

Hay mucho más esperando por una fecha de estreno para 2021. El documental The Velvet Underground, dirigido por Todd Haynes (Carol) sobre la influyente banda de rock liderada por Lou Reed; Stillwater, de Tom McCarthy (Spotlight), con Matt Damon como un padre que viaja de Oklahoma a Francia en busca de su hija, apresada por homicidio; Benedetta, de Paul Verhoeven, acerca de una monja que en el siglo 17 sufre extrañas y provocativas visiones; The Last Planet, crónica de algunos episodios de la vida de Jesucristo dirigida por Terrence Malick (El árbol de la vida); el thriller No Sudden Move, de Steven Soderbergh, con Matt Damon, Don Cheadle, Jon Hamm y Benicio del Toro; The Northman, de Robert Eggers (El faro), sobre un príncipe nórdico que busca venganza en el siglo 10, con Alexander Skargard, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke y el regreso al cine de la cantante Björk.

La lista de películas que esperan fecha se completa con You Need to Know, de Andrew Dominik, con Ana de Armas interpretando a Marilyn Monroe y explorando su mundo interior; The Tragedy of Macbeth, adaptación de Shakespeare a cargo de Joel Coen, con Denzel Washington y Frances McDormand; The Power of the Dog, regreso de Jane Campion (La lección de piano), con Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst, y las nuevas películas de Guillermo del Toro (Nightmare Alley), Paul Thomas Anderson (Soggy Bottom) y Wes Anderson (The French Dispatch).

