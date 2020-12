Cine: HBO Max y Warner Bros hacen temblar a la industria y apuntan a América Latina Crédito: IMDB.com

Era inevitable. Apenas los estudios Warner anunciaron la decisión de lanzar al mismo tiempo en los cines y en la plataforma de streaming HBO Max todos los estrenos programados para 2021, un fuerte terremoto empezó a afectar a la industria del entretenimiento global. Ese sacudón continuará durante mucho tiempo, con secuelas de corto, mediano y largo plazo todavía imprevisibles, pero está claro que en América Latina (y por extensión, en la Argentina) los efectos no serán, en principio, inmediatos o similares a los que se experimentan y se auguran en Estados Unidos.

Las cosas son diferentes en principio porque HBO Max todavía no funciona en nuestro país y en toda la región. Sólo está activo y disponible en Estados Unidos. ¿Cuándo llegará? Hasta ahora, la única confirmación oficial de WarnerMedia y de HBO habla de un lanzamiento en 2021, sin precisar el momento exacto. Pero hace pocas horas, un alto ejecutivo de HBO Max Global, Andy Forssell, adelantó informalmente que los servicios de streaming que HBO ofrece actualmente en distintos lugares del mundo (en la Argentina está disponible HBO Go) irán actualizando, ampliando y mejorando sus contenidos en la segunda mitad de 2021 con el fin de poner a disposición de los consumidores un servicio de alcance global.

A partir de esos dichos, los analistas del mercado dieron casi por hecho que HBO Max tendrá por fin su lanzamiento en Europa y en América Latina en el segundo semestre del año que viene. Solo falta el anuncio oficial y definitivo. Si se cumplen estos pronósticos, que parecen fuera de toda duda, no todos los títulos de Warner que en Estados Unidos ya tienen confirmado estreno simultáneo el mismo día en cines y en streaming llegarán del mismo modo a nuestro país.

El primero es Mujer Maravilla 1984, secuela de la película sobre la heroína de DC Comics protagonizada por Gal Gadot, que hasta hoy mantiene en las grillas locales la expectativa de estreno el 31 de diciembre, como en el resto del mundo. Aquí, los cines permanecen cerrados pero la industria local espera que para ese momento los protocolos estén aprobados y la reapertura no se demore. En Estados Unidos, con HBO Max y HBO sumando hoy unos 40 millones de suscriptores (y pagando 15 dólares por mes por el servicio) Mujer Maravilla 1984 llegará a fin de año a los cines que sigan abiertos en medio de las restricciones cada vez más fuertes por el Covid-19 y a los hogares que tengan esa plataforma de streaming.

¿Qué pasará en 2021? Si se confirma la llegada a la Argentina de HBO Max en el segundo semestre, las películas de Warner programadas para su estreno antes de esa fecha solo se verían en los cines. Según la grilla de lanzamientos que maneja hoy el mercado, difundida desde el sitio cinesargentinos.com, esos títulos son Mortal Kombat (21 de enero), Tom y Jerry (4 de marzo), Godzilla vs. Kong (20 de mayo) y El conjuro 3 (3 de junio).

A partir del segundo semestre otro sería el cantar si se confirma la llegada de HBO Max. En ese caso, el estreno en los cines de la Argentina y en dicha plataforma en el mismo momento alcanzaría en principio a seis títulos: Space Jam 2: una nueva era (15 de julio), El escuadrón suicida (5 de agosto), el musical En el barrio (In the Heights, 19 de agosto), Duna (30 de septiembre), King Richard (la historia de las tenistas Venus y Serena Williams a través de la mirada de su padre, 25 de noviembre) y la película aún sin título sobre Elvis Presley que dirigirá Baz Luhrmann (también en noviembre). Matrix 4 pasa para el 6 de enero de 2022 en las mismas condiciones.

El anuncio de Warner potencia todavía más las expectativas creadas por la incorporación de HBO Max a lo que hoy ya se denomina la "batalla del streaming". Será cuando llegue un actor importantísimo que competirá con jugadores muy poderosos ya instalados como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+. A todos ellos acaba de sumarse Discovery+, cuyo lanzamiento se hizo durante esta primera semana de diciembre, primera plataforma de streaming que privilegia el contenido documental, y lo que podría pasar con Peacock, la plataforma que cuenta con el poderoso catálogo de Universal.

En cuanto a HBO Max, en Estados Unidos incluye además de HBO y Warner todos los contenidos de señales y marcas del emporio WarnerMedia y de Turner como Cartoon Network, CNN, TBS, TNT y TCM. A ellos se suman títulos (películas, series y documentales) de BBC, Comedy Central, The Criterion Collection, DreamWorks, LionsGate, MGM, New Line, Sony Pictures, TruTV y United Artists, entre muchos otros.

Este mes, por ejemplo, se sumarán al catálogo de HBO Max en Estados Unidos clásicos como Tres hijos del diablo (John Ford, 1949), El padre de la novia (Vincente Minnelli, 1950) y Blow Up (Michelangelo Antonioni, 1960), junto a otros títulos muy populares y más recientes: El hilo fantasma, Poder absoluto, Amistad, Misery, Gladiador, El último samurái, toda la serie de películas de Destino final, El cuervo y Sex and the City, además de estrenos de documentales de HBO, las siete temporadas completas de The West Wing, la versión extendida del film Día de la Independencia y un especial de Navidad de la cantante Carrie Underwood, entre muchas otras novedades.

Mientras tanto, los observadores están muy atentos a los movimientos posteriores al resonante anuncio de Warner. En Estados Unidos hubo reacciones dispares entre los exhibidores, a primera vista los primeros y principales perjudicados por la movida del estudio. Algunos directamente la rechazaron y otros creen que la medida se tomó a partir de la situación excepcional derivada de la pandemia. Confían en que con las campañas de vacunación masiva y el cambio de escenario que se espera para la segunda mitad de 2021 (sobre todo en la crucial temporada del verano en el hemisferio norte, el tiempo de los estrenos más fuertes y taquilleros) la postura del estudio se hará más flexible y considerada a las necesidades de los cines.

Con otras regulaciones y otras realidades, en el resto del mundo las repercusiones de la decisión de Warner variarán según el territorio. En nuestro caso, el momento clave coincidirá, como dijimos más arriba, con la llegada de HBO Max. Pero todo puede cambiar en función del curso que tome la pandemia de aquí en adelante. Y todo es posible. Hasta nuevos anuncios como el que acaba de hacer Warner, capaces de provocar nuevos e inesperados terremotos.

