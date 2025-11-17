LA NACION

En fotos: de Dakota Johnson a Sydney Sweeney, los mejores looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar

La Academia de Hollywood llevó a cabo en Ray Dolby Ballroom la edición número 16 de sus prestigiosos premios honorarios y la alfombra roja estuvo plagada de celebridades

El domingo por la noche se entregaron los Governors Awards, los premios honoríficos con los que la Academia de Hollywood celebra todos los años a personalidades que realizaron “contribuciones extraordinarias” a las artes y ciencias cinematográficas en cualquiera de sus disciplinas. La actriz y cantante Ariana Grande fue una de las primeras en llegar al evento y lució espectacular en un diseño rosa de DiorVALERIE MACON - AFP
El rosa también fue el tono elegido por Elle Fanning, quien modeló su look para los fotógrafos y rememoró al personaje de Gwyneth Paltrow en Los excéntricos Tenenbaums con su famosa horquilla en el peloRichard Shotwell - Invision
Dakota Johnson apostó por un diseño de Valentino drapeado de color verde menta que se destacó por el género y su impecable calce AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Emma Stone posó para los flashes orgullosa de su vestido de Louis Vuitton: un diseño minimalista en color negro con un delicado escote Bardot en piedrasVALERIE MACON - AFP
Jonathan Bailey, el hombre más sexy del mundo según la revista People, enamoró con un traje de PradaAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Valentino fue la casa de alta costura elegida por Amanda Seyfried. En su vestido la actriz combinó los lunares, la piel y el toque coquette con un gran moño rosa en su escoteVALERIE MACON - AFP
Jennifer Lopez eligió la espectacularidad. La actriz y cantante deslumbró con un vestido de Tamara Ralph con un escote pronunciado y una cola voluminosa que combinó con joyas de ChopardVALERIE MACON - AFP
El actor irlandés Colin Farrell, de los más elegantes con smokingVALERIE MACON - AFP
La actriz y modelo inglesa Mia Goth apostó por el volumen con un vestido strapless de DiorVALERIE MACON - AFP
Dior también fue el encargado de vestir a Natalie Portman, quien dio el toque distintivo con un vestido corto con detalles florales bordados y el pelo recogidoVALERIE MACON - AFP
Dwayne Johnson dejó al descubierto sus pectorales con un traje azul que llevó con la camisa bien abiertaRichard Shotwell - Invision
Sydney Sweeney optó por un Miu Miu brillante bordado con un escote en forma de corazón al que le sumó un fular de gasa que hizo a su vez de cola AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Emily Blunt sorprendió con un vestido de Schiaparelli que se destacó tanto por el aplique de su escote como por el sugestivo detalle en transparencias de su falda. Completó el outfit con joyas de Messika y un clutch a tonoAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
El actor Rami Malek Rami Malek, elegante con un traje de Saint Laurent de saco borravino y joyas de CartierAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Kristen Stewart llevó un una creación de Rodarte. La actriz y directora prefirió el negro en un vestido sin tirantes de terciopelo en el que se destacaron sus delicados apliques florales en blanco AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Largo midi, mangas largas y muchos brillos en color verde, el look de la actriz Rita WilsonVALERIE MACON - AFP
Sobria y muy distinguida: así apareció en la alfombra roja la actriz Kate Winslet, quien se despegó del resto de las figuras con un traje negro sin camisaAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Kate Hudson lució como una verdadera diva en un Valentino en verde de cuello halter y mangas caladasRichard Shotwell - Invision
Queen Latifah también eligió el color rojo en una creación de Lanvin en la que se destacaron los apliques en negroRichard Shotwell - Invision
Leonardo DiCaprio, sobrio y correcto con un traje de Dior y moñoRichard Shotwell - Invision
Jeremy Allen White es de esas celebridades a las que le gusta jugar y probar con la moda. En esta oportunidad apareció vestido por Louis VuittonRichard Shotwell - Invision
Lucy Liu arribó al Ray Dolby Ballroom de Los Angeles junto al movimiento de su vestido, un diseño de Zuhair Murad en color borravino que adornó con un cinturón dorado Richard Shotwell - Invision
Gwyneth Paltrow fue por lo simple: un vestido negro con bolsillo y detalles en pedrería de Dries Van NotenRichard Shotwell - Invision
Jennifer Lawrence fue una de las más elegantes con un vestido escultural de Dior que llevó a la perfección. El diseño, de seda drapeado en blanco y marfil, resaltó su siluetaRichard Shotwell - Invision
Anya Taylor-Joy es de esas celebridades que aman la moda y no pierden oportunidad para lucir glamorosas. En esta oportunidad llevó un vestido transparente blanco con un corsé de Maison Margiela ArtisanalRichard Shotwell - Invision
Austin Butler desplegó su encanto enfundado en un traje negro de Saint LaurentRichard Shotwell - Invision
Tom Cruise fue una de las personalidades que recibió el Oscar honorario; su premio fue presentado por el director mexicano Alejandro González IñárrituChris Pizzello - Invision
“Mi amor por el cine comenzó a una edad muy temprana, desde que tengo memoria. Era solo un niño pequeño en una sala de cine a oscuras, y recuerdo ese rayo de luz que cruzó la sala, y recuerdo mirar hacia arriba, y pareció explotar en la pantalla. De repente, el mundo era mucho más grande que el que conocía”, dijo el actor en su discurso Chris Pizzello - Invision
Muy emocionado, Cruise posó junto a su estatuilla; el actor fue nominado al Oscar en tres ocasiones por Nacido el 4 de julio (1990), Jerry Maguire (1997) y Magnolia (2000)MICHAEL TRAN - AFP
