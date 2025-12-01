En fotos: de Rosalía en Río de Janeiro al glamour de Anya Taylor-Joy en Marrakech
La artista catalana dejó Buenos Aires y viajó rumbo a Brasil para continuar con la prensa de Lux, su nuevo álbum. Mientras tanto, las estrellas de Hollywood se lucieron en el Festival de Cine de Marruecos
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Otras noticias de ¡Estrellas en un flash!
En fotos. De las románticas vacaciones de Sydney Sweeney a las clases de pelea del hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie
En fotos. Del look minimalista de Cande Ruggeri y el original vestido de Agustina Casanova a la salida familiar de Chechu Bonelli
En fotos. De la curiosa salida de Britney Spears, copa en mano, al impactante look de Beyoncé en Las Vegas
Más leídas de Personajes
- 1
Valeria Mazza: la relación con su marido, el vínculo con sus hijos y los buenos y malos momentos en 35 años de carrera
- 2
Dorothy Gibson: la actriz que se salvó en el Titanic, fue espía nazi y escapó de la cárcel en Italia
- 3
Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
- 4
La boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: campestre, serrana, con comida “de verdad” y en un lugar en el que se sienten “como en casa”