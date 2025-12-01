LA NACION

En fotos: de Rosalía en Río de Janeiro al glamour de Anya Taylor-Joy en Marrakech

La artista catalana dejó Buenos Aires y viajó rumbo a Brasil para continuar con la prensa de Lux, su nuevo álbum. Mientras tanto, las estrellas de Hollywood se lucieron en el Festival de Cine de Marruecos

Rosalía disfrutó del sol de Río de Janeiro mientras cumplió con su agitada agenda laboral
Rosalía disfrutó del sol de Río de Janeiro mientras cumplió con su agitada agenda laboralSplash News/The Grosby Group
Luego de su visita a Buenos Aires y en medio de la promoción de Lux, su flamante álbum, Rosalía desembarcó en Brasil. La artista catalana salió al balcón de su habitación del Copacabana Palace, el Río de Janeiro, para saludar a los fans antes de arrancar con su cargada agenda de eventos, que incluye una visita al Cristo Redentor
Luego de su visita a Buenos Aires y en medio de la promoción de Lux, su flamante álbum, Rosalía desembarcó en Brasil. La artista catalana salió al balcón de su habitación del Copacabana Palace, el Río de Janeiro, para saludar a los fans antes de arrancar con su cargada agenda de eventos, que incluye una visita al Cristo RedentorBackgrid/The Grosby Group
En la previa a los eventos pactados para la jornada, Rosalía disfrutó del sol carioca en la terraza del hotel. La cantante y compositora lució una bikini negra y lentes de sol, y se tapó con una toalla luego de un refrescante chapuzón
En la previa a los eventos pactados para la jornada, Rosalía disfrutó del sol carioca en la terraza del hotel. La cantante y compositora lució una bikini negra y lentes de sol, y se tapó con una toalla luego de un refrescante chapuzónSplash News/The Grosby Group
Paris Hilton disfrutó de un original paseo por el mar durante sus vacaciones familiares en el lujoso hotel Le Barthelemy en St. Barths: mientras su esposo Carter Reum rema al frente del kayak, ella aprovecha para contemplar los peces de colores y las tortugas de mar a través del agua cristalina junto a su pequeño hijo
Paris Hilton disfrutó de un original paseo por el mar durante sus vacaciones familiares en el lujoso hotel Le Barthelemy en St. Barths: mientras su esposo Carter Reum rema al frente del kayak, ella aprovecha para contemplar los peces de colores y las tortugas de mar a través del agua cristalina junto a su pequeño hijoSpread Pictures/The Grosby Group
Nina Dobrev decidió dar vuelta la página, dejar atrás la tristeza que le causó el fin de su relación con Shaun White y pasar un buen rato con amigos. La fecha elegida fue el Día de Acción de Gracias, una tradicional celebración estadounidense, y el lugar, Malibú
Nina Dobrev decidió dar vuelta la página, dejar atrás la tristeza que le causó el fin de su relación con Shaun White y pasar un buen rato con amigos. La fecha elegida fue el Día de Acción de Gracias, una tradicional celebración estadounidense, y el lugar, MalibúBackgrid/The Grosby Group
La protagonista de The Vampire Diaries lució su espectacular figura enfundada en una bikini rayada en blanco y negro. Relajada, aprovechó para sacarse selfies
La protagonista de The Vampire Diaries lució su espectacular figura enfundada en una bikini rayada en blanco y negro. Relajada, aprovechó para sacarse selfiesBackgrid/The Grosby Group
Además de tomar sol y sacarse fotos, Nina Dobrev se metió al mar junto a una de sus amigas. Según trascendió, la actriz y White decidieron separarse de forma conjunta
Además de tomar sol y sacarse fotos, Nina Dobrev se metió al mar junto a una de sus amigas. Según trascendió, la actriz y White decidieron separarse de forma conjuntaBackgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group
El Festival de Cine de Marrakech se llenó de figuras de primer nivel que aprovecharon la oportunidad para mostrar todo su glamour. Uno de los ejemplos más certeros es el de la actriz Anya Taylor-Joy. La protagonista de Gambito de Dama deslumbró con un vestido de terciopelo dorado de Dior en el que se destacó su falda plisada de seda
El Festival de Cine de Marrakech se llenó de figuras de primer nivel que aprovecharon la oportunidad para mostrar todo su glamour. Uno de los ejemplos más certeros es el de la actriz Anya Taylor-Joy. La protagonista de Gambito de Dama deslumbró con un vestido de terciopelo dorado de Dior en el que se destacó su falda plisada de sedaABDEL MAJID BZIOUAT - AFP
En otra de las veladas el evento, Anya Taylor Joy lució un vestido bustier de seda drapeado de la colección de Dior primavera 2026 en el que se destacaron unos racimos de hortensias blancas
En otra de las veladas el evento, Anya Taylor Joy lució un vestido bustier de seda drapeado de la colección de Dior primavera 2026 en el que se destacaron unos racimos de hortensias blancasABDEL MAJID BZIOUAT - AFP
La actriz Jenna Ortega, en un gran momento gracias a su trabajo en Merlina, se destacó el segundo día del Festival con un vestido de seda en color marfil de Dolce & Gabbana
La actriz Jenna Ortega, en un gran momento gracias a su trabajo en Merlina, se destacó el segundo día del Festival con un vestido de seda en color marfil de Dolce & GabbanaABDEL MAJID BZIOUAT - AFP
Jenna Ortega, quien además es miembro del jurado del Festival de Cine de Marrakech, sorprendió con un top de Bevza que combinó con una falda estructurada
Jenna Ortega, quien además es miembro del jurado del Festival de Cine de Marrakech, sorprendió con un top de Bevza que combinó con una falda estructuradaABDEL MAJID BZIOUAT - AFP
La célebre actriz y directora Jodie Foster se emocionó al recibir el premio tributo durante el Festival de Cine de Marrakech. “Mi mayor éxito en la vida es ser feliz”, aseguró luego de ver un mensaje que Martin Scorsese envió en formato video y de reflexionar sobre sus seis décadas en la industria
La célebre actriz y directora Jodie Foster se emocionó al recibir el premio tributo durante el Festival de Cine de Marrakech. “Mi mayor éxito en la vida es ser feliz”, aseguró luego de ver un mensaje que Martin Scorsese envió en formato video y de reflexionar sobre sus seis décadas en la industriaABDEL MAJID BZIOUAT - AFP
