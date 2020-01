La inesperada confesión de DiCaprio sobre el final de El origen

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio fueron al podcast de Marc Maron por la película Había una vez en... Holywood Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2020 • 16:00

Si no entendiste el final de El origen no te sientas solo. En una entrevista en conjunto con Brad Pitt para el podcast WTF with Marc Maron, Leonardo DiCaprio afirmó que jamás entendió el final de la película de 2010 dirigida por Christopher Nolan.

Estaban hablando de Ad Astracuando Pitt, protagonista de la película, le pregunta a Maron que opinaba sobre el film. Luego de un par de chistes el presentador le dice: "No entendí qué pasó con la nave", a lo que Pitt le responde: "No te lo voy a contestar, aunque tampoco sé si podría, nunca lo entendí". Rápidamente DiCaprio respondió:" Eso mismo me pasó con El origen. A veces simplemente estás demasiado metido en tu personaje". Cuando le preguntaron si creía que la película "tenía sentido", respondió: " Todo depende del espectador".

Trailer de El origen 02:18

Video

Otro de los focos de la charla vino cuando empezaron a hablar si era fácil darse cuenta cuando una película en la que trabajaron es mala. " Es un sentimiento horrible cuando estás mostrando una película que no te gusta por primera vez. Las luces se prenden y todos esperan que digas algo", afirmó Pitt. "La presentación más divertida en la que estuve fue la de El club de la pelea", siguió el actor. Durante el relato contó cómo él y Edward Norton, el otro protagonista de la película, fumaron marihuana antes de entrar a la función en el festival de cine de Venecia, donde se sentaron al lado del organizador del evento.

"Durante los chistes el público estaba mudo, lo que hacía que a nosotros nos empezara a dar gracia. Éramos los únicos que nos reíamos, encima de nuestros propios chistes", comentó Pitt. Cuando la polémica frase de Helena Bonham Carter apareció en pantalla, "el organizador se levantó y se fue, lo que hizo que nos empezáramos a reír más fuerte".

El final de El origen siempre generó debates entre los fans de la película. En la última escena se ve al trompo que utilizan a lo largo del film girando y antes de que los espectadores puedan saber si es un sueño o es la realidad, aparecen los créditos.

Durante una conferencia de prensa en 2018, Michael Caine, que interpreta al profesor Stephen Miles, afirmó que cuando leyó el guion por primera vez no lo entendió. "Cuando le pregunté al director, me dijo: 'Si vos aparecés significa que no es un sueño'", comentó el inglés. No obstante Nolan afirmó varias veces que dejó el final abierto "de manera intencional". "Es la pregunta que más me hicieron, y lo peor es que esperan que la responda", bromeó el director en una entrevista a Entertainment Weekly.